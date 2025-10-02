Fester Speicher statt Karten

Einen klassischen Speicherkartenschacht sucht man bei der Sigma BF vergeblich. Der Hersteller setzt stattdessen auf einen fest verbauten internen Speicher mit einer Kapazität von 230 GByte. Laut Hersteller reicht das für mehr als 14.000 JPEGs, über 4.300 unkomprimierte RAW-Dateien oder rund zweieinhalb Stunden Videomaterial in bester Qualität. Sigmas Entscheidung für den internen Speicher und gegen den Speicherkartenschacht hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass die Speicherkarte nicht mehr versehentlich zu Hause vergessen werden kann. Zudem spart man sich das Geld für den Kauf von Speicherkarten. Umgekehrt ist es etwas ungewohnt, dass man für Back-ups nicht mehr einfach die Karte in ein Kartenlesegerät einlegt, sondern im Falle der Sigma BF ein USB-C-Kabel dabeihaben muss, um die Bilder und Videos auf einen Rechner zu übertragen. Leider liefert Sigma kein Kabel mit. Entweder hat man eines zu Hause oder muss sich eines kaufen. Wenn man auf Reisen ist und die Kamera im Hotel lassen möchte, kann man die Daten außerdem nicht mehr sichern, indem man die Speicherkarte mitnimmt.

Nur ein Anschluss für alles

Neben dem Stativgewinde unter der Kamera bietet die Sigma BF lediglich einen einzelnen USB-C-Anschluss am Gehäuse – weitere Anschlüsse gibt es nicht. Über diesen Anschluss laufen alle externen Verbindungen: Er dient zum Laden des Akkus, zur Datenübertragung, als Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang, als Anschluss für den optionalen Kabel-Fernauslöser CR-51 sowie als Videoausgang von der Kamera auf HDMI. Parallel nutzbar ist das Zubehör jedoch nur über ein separates USB-Hub – zusätzliche Hardware, die weiteren Platz erfordert. Da die Kamera keinen Zubehörschuh besitzt, lässt sich etwa ein Mikrofon auch nicht auf dem Gehäuse montieren. Für den stationären Einsatz etwa beim Streaming ist das praktikabel – unterwegs hingegen eher unpraktisch.

Schnell mit Einschränkungen

Die Sigma BF ist mit einem hybriden Autofokussystem ausgestattet, das Phasen- und Kontrasterkennung kombiniert. Die automatische Motiverkennung kann Personen, Hunde und Katzen identifizieren. Für viele Alltagssituationen dürfte das ausreichend sein. Im Vergleich zu den Algorithmen anderer aktueller Kameras, die auch Vögel, Insekten oder Fahrzeuge zuverlässig erkennen, wirkt die Motiverkennung der BF jedoch etwas „überholt“. Im CHIP Testlabor überzeugt der AF mit einer kurzen Auslöseverzögerung von rund 0,3 Sekunden, sowohl bei schwachem als auch bei hellem Licht. Das reicht für spontane Schnappschüsse aus. Die Einschaltzeit von 1,88 Sekunden ist dagegen spürbar lang. Immerhin: Wenn die Kamera per kurzem Druck auf den Ein/Aus-Schalter in den Standby-Modus versetzt wird, lässt sie sich deutlich schneller wieder aktivieren.

Rein elektronischer Verschluss

Bei der BF verzichtet Sigma auf einen mechanischen Verschluss und arbeitet ausschließlich mit einem elektronischen. Der Belichtungsvorgang und der Ausleseprozess erfolgen zeilenweise über den Sensor. Dadurch sind sehr kurze Belichtungszeiten von bis zu 1/25.600 Sekunde möglich. In der Praxis offenbart der elektronische Verschluss jedoch auch bekannte Schwächen. Bei Kunstlicht kam es mehrfach zu sogenannten Banding-Effekten, also hell-dunklen Streifen im Bild. Diese entstehen, wenn das flackernde Licht künstlicher Lichtquellen, wie beispielsweise Leuchtstoffröhren, mit der zeilenweisen Sensorauslesung interferiert. Für Serienaufnahmen bringt die Kamera eine solide Geschwindigkeit mit. Im Testlabor wurden bis zu acht Bilder pro Sekunde erreicht – sowohl bei JPEG- als auch bei RAW-Aufnahmen. Serien sind auf 1.000 JPEGs beziehungsweise 350 RAWs in Folge beschränkt.

Recht schwache Akkulaufzeit

Die Sigma BF bezieht ihre Energie über den länglichen Lithium-Ionen-Akku des Typs BP-81 mit einer Kapazität von 1.860 mAh. Die Akkulaufzeit fällt eher knapp aus. Im CHIP Testlabor waren mit einer Akkuladung maximal rund 230 Aufnahmen oder etwa 46 Minuten Video in hoher 6K-Auflösung möglich. Wir empfehlen daher den Kauf eines zusätzlichen Akkus, der mit rund 140 Euro zu Buche schlägt. Ein Ladegerät oder ein USB-C-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Optional bietet Sigma ein Doppelladegerät BC-81 für zwei BP-81-Akkus für rund 160 Euro an.