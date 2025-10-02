PhotoScala vor Ort beim Bergfest des Amphibienverbunds Südbayern: Am 30. September wurde im Bauernhofmuseum Jexhof feierlich eine neue Fotoausstellung eröffnet, die sich dem faszinierenden Leben der Amphibien in der Region widmet. Im Rahmen des Projekts von Heinz Sielmann Stiftung und Margarete-Ammon-Stiftung wurden seit 2023 bereits über 50 Kleingewässer zwischen Ammer, Amper und Isar renaturiert oder neu geschaffen. Diesen bedeutenden Meilenstein feierten Stiftungsvertreter, Behörden und Unterstützer gemeinsam – und luden im Anschluss zur Vernissage.

PhotoScala nutzte die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit dem Fotografen Sebastian Frölich, der für die Ausstellung über viele Monate hinweg das Leben von Fröschen, Kröten und Molchen an regionalen Laichgewässern dokumentiert hat. Seine Bilder zeigen mit eindrucksvoller Klarheit, was sonst im Verborgenen bleibt – sowohl über als auch unter Wasser.

Fotoausstellung „Wasser. Wandel. Wiederkehr“ zeigt Amphibien in neuem Licht

Die Ausstellung „Wasser. Wandel. Wiederkehr – Amphibien in unserer Region“ gewährt tiefgehende Einblicke in den Lebenszyklus bedrohter Amphibienarten – vom Ablaichen über die Metamorphose bis zum erwachsenen Tier. Frölichs Fotodokumentation entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam des Amphibienverbunds und ist ein eindrucksvolles Plädoyer für den Erhalt sensibler Lebensräume.

Gemeinsam mit Museumsleiterin Dr. Hannah Maischein stellte der Fotograf die Ausstellung im Rahmen des Bergfests vor. Die gezeigten Aufnahmen verbinden wissenschaftliche Genauigkeit mit ästhetischem Anspruch – ein starkes Beispiel dafür, wie Fotografie Umweltbildung leisten kann.

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Januar 2026 im Bauernhofmuseum Jexhof zu sehen. Der Besuch lohnt sich nicht nur für Naturfreunde, sondern auch für Fotografen, die sich für dokumentarische Naturfotografie und innovative Perspektiven interessieren.

Der Amphibienverbund als Modell für erfolgreichen Naturschutz

Im Gespräch mit Projektleiter Carl-Christian Wippermann und der Heinz Sielmann Stiftung wurde deutlich, welchen hohen Stellenwert das Projekt für die Region hat. Durch die Neuanlage und Vernetzung von Gewässern profitieren nicht nur häufige Arten wie der Grasfrosch, sondern auch seltene Arten wie Kammmolch oder Grünfrosch. Das Projektgebiet wurde 2025 deutlich erweitert und umfasst mittlerweile auch die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau.

Die Stiftung sieht im Projekt einen Best-Practice-Ansatz für funktionierende Biodiversitätsstrategien auf regionaler Ebene. Das bestätigte auch das Bayerische Landesamt für Umwelt in seinem Statusbericht 2024. Dr. Heiko Schumacher betonte gegenüber PhotoScala, dass Amphibien ein wichtiger Indikator für die ökologische Gesundheit unserer Landschaften sind – und dass von ihrem Schutz ganze Artengemeinschaften profitieren.

Empfehlung für Naturfreunde und Fotografen

PhotoScala beim Bergfest des Amphibienverbunds Südbayern – das bedeutete nicht nur ein lebendiger Einblick in ein ambitioniertes Umweltprojekt, sondern auch die Begegnung mit einem Fotografen, der mit Geduld, Fachkenntnis und außergewöhnlicher Technik neue Zugänge zur heimischen Natur eröffnet. Die Ausstellung im Jexhof ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Fotografie zum vermittelnden Bindeglied zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Naturschutz werden kann.

Ausstellung „Wasser. Wandel. Wiederkehr – Amphibien in unserer Region“