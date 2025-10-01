Mit dem FE 100mm F2.8 Macro GM OSS stellt Sony sein erstes mittleres Tele-Makroobjektiv der G-Master-Serie für E-Mount vor. Es kombiniert eine hohe Lichtstärke mit einer bis zu 1,4-fachen Vergrößerung. Über Sonys optionale Telekonverter SEL14TC und SEL20TC lässt sich diese auf eine 1,96-fache bzw. 2,8-fache Vergrößerung steigern. Damit eignet sich das neue Tele-Makroobjektiv sowohl für detailreiche Nahaufnahmen als auch für kreative Porträts.
Zu den weiteren Highlights gehören ein speziell für die Makrofotografie entwickelter Bildstabilisator und vier XD-Linearmotoren für den Autofokus. Laut Hersteller sorgen die AF-Motoren dafür, dass der Autofokus 1,9-fach schneller ist als der des Makro G OSS mit FE 90 mm F2.8. Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein Blendenring mit Lock- und Click-Schaltern, zwei Funktionstasten und eine Fokusbereichslimitierung. Das wettergeschützte Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS soll ab Ende Oktober 2025 verfügbar sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1 599 Euro.
Pressemitteilung von Sony:
Sony stellt das Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS Objektiv vor: Es definiert die Makrofotografie neu und eröffnet neue Welten
Sony stellt heute das neue Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS vor. Es ist das erste mittlere Tele-Makroobjektiv der G Master™ Serie, das mit α™ (Alpha™) E-Mount-Kameras kompatibel ist und sich durch 1,4-fache Vergrößerung, fortschrittliche Stabilisierung und intuitive Bedienung auszeichnet.
Jazz Sidharh, Lens and Peripheral Marketing Manager, bei Sony Europe B.V., sagt: „Wir bemühen uns stetig, die Grenzen der kreativen Möglichkeiten für visuelle Geschichtenerzähler*innen zu erweitern. Das neue Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS Objektiv beweist dieses Engagement, da es die Grenzen der traditionellen Makrofotografie überschreitet. Mit seiner Weltklasse-Optik verbessert es nicht nur die Makro-, sondern auch die Porträt- und Hochzeitsfotografie. Wir freuen uns sehr, das Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS als Teil unserer renommierten G Master-Serie anbieten zu können, die die Spitzenleistung bietet, die Fotograf*innen von Sony gewöhnt sind und auf die sie sich verlassen, um ihr Handwerk zu verbessern.”
Mehr als das menschliche Auge
In Kombination mit einem optionalen Telekonverter1 (separat erhältlich) bietet das Objektiv eine bis zu 2,8-fache Vergrößerung2. Dies ermöglicht beeindruckende Nahaufnahmen bei gleichzeitig komfortablem Arbeitsabstand. Es ist ideal für Motive, die nur schwer zugänglich sind. Zudem können dank ihm unerwünschte Reflexionen vermieden werden.
Modernste Hardware-Konstruktion
Die optische Konstruktion setzt zwei XA-Linsen (extrem asphärische Linsen) und zwei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) ein, um eine hohe Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand zu erzielen und chromatische und andere Aberrationen zu reduzieren.
Um präzise und intuitive Fokuseinstellungen für eine Vielzahl von Makroaufnahmen zu ermöglichen, verfügt das Objektiv über drei spezielle Fokusfunktionen: das “Full-Time-DMF ” ermöglicht die sofortige manuelle Fokussierung (MF) durch Drehen des Fokusrings, sogar im AF-Modus (Autofokus); der “Focus Mode ” erlaubt den sofortigen Wechsel zwischen AF und MF; der “verschiebbare Fokusring” bietet den FULL-MF-Modus, der mit der Entfernungs- und Vergrößerungsskala verbunden ist.
Die vier einzigartigen XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic), die einen schnellen, hochpräzisen und leisen Antrieb des Objektivs gewährleisten, machen den Autofokus bis zu 1,9-mal schneller3 als bei früheren Modellen.
Ein spezieller Blendenring bietet eine schnelle und direkte Kontrolle über die Blendeneinstellungen.
Ausgezeichnete Bildqualität
Die zirkulare Blende mit 11 Lamellen erzeugt ein wunderschönes, kugelförmiges Bokeh, während die sorgfältig kontrollierte sphärische Aberration für ein ideales Gleichgewicht zwischen Auflösung und Hintergrundunschärfe sorgt. Dies zeichnet das charakteristisch geschmeidige Bokeh der G Master Linie aus.
Die einzigartige “Nano AR Coating II”-Vergütung trägt einen gleichmäßigen, dünnen Film auf die gesamte Objektivoberfläche auf und sorgt so für eine klare Bildqualität, die selbst bei Gegenlicht Streulicht und Geisterbilder unterdrückt.
Ein integrierter optischer Bildstabilisator, der speziell für die Makrofotografie entwickelt wurde, gleicht Verwacklungsunschärfen (nach oben/unten/links/rechts), Verwacklungsunschärfen und Verwacklungen von vorne/hinten präzise aus und sorgt so für ruhige Aufnahmen mit der Hand.
Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit
Sony FE 100mm F 2.8 Macro GM OSS: 1.599,00 Euro
Verfügbarkeit: ab Ende Oktober 2025
1 Kompatibel mit dem 1,4-fach Telekonverter SEL14TC und dem 2-fach Telekonverter SEL20TC.
2 Wenn der 2X-Telekonverter “SEL20TC” angebracht ist.
3 Sony-Messbedingungen. Verglichen mit dem FE 90mm F2.8 MACRO G OSS SEL90M28G Objektiv für die α E-Mount Digital Single-Lens Camera.
