Sony stellt das Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS Objektiv vor: Es definiert die Makrofotografie neu und eröffnet neue Welten

Sony stellt heute das neue Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS vor. Es ist das erste mittlere Tele-Makroobjektiv der G Master™ Serie, das mit α™ (Alpha™) E-Mount-Kameras kompatibel ist und sich durch 1,4-fache Vergrößerung, fortschrittliche Stabilisierung und intuitive Bedienung auszeichnet.

Jazz Sidharh, Lens and Peripheral Marketing Manager, bei Sony Europe B.V., sagt: „Wir bemühen uns stetig, die Grenzen der kreativen Möglichkeiten für visuelle Geschichtenerzähler*innen zu erweitern. Das neue Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS Objektiv beweist dieses Engagement, da es die Grenzen der traditionellen Makrofotografie überschreitet. Mit seiner Weltklasse-Optik verbessert es nicht nur die Makro-, sondern auch die Porträt- und Hochzeitsfotografie. Wir freuen uns sehr, das Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS als Teil unserer renommierten G Master-Serie anbieten zu können, die die Spitzenleistung bietet, die Fotograf*innen von Sony gewöhnt sind und auf die sie sich verlassen, um ihr Handwerk zu verbessern.”

Mehr als das menschliche Auge ​

Das Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS erreicht maximal eine 1,4 fache ​ Vergrößerung und ermöglicht so die Aufnahme von Blumen, kleinen Objekten und anderen Motiven. Es offenbart in lebendigen Details die subtilen Strukturen und Merkmale, die mit dem bloßen Auge nur schwer zu erkennen sind.

In Kombination mit einem optionalen Telekonverter1 (separat erhältlich) bietet das Objektiv eine bis zu 2,8-fache Vergrößerung2. Dies ermöglicht beeindruckende Nahaufnahmen bei gleichzeitig komfortablem Arbeitsabstand. Es ist ideal für Motive, die nur schwer zugänglich sind. Zudem können dank ihm unerwünschte Reflexionen vermieden werden.

Modernste Hardware-Konstruktion

Die optische Konstruktion setzt zwei XA-Linsen (extrem asphärische Linsen) und zwei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) ein, um eine hohe Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand zu erzielen und chromatische und andere Aberrationen zu reduzieren.

Um präzise und intuitive Fokuseinstellungen für eine Vielzahl von Makroaufnahmen zu ermöglichen, verfügt das Objektiv über drei spezielle Fokusfunktionen: das “Full-Time-DMF ” ermöglicht die sofortige manuelle Fokussierung (MF) durch Drehen des Fokusrings, sogar im AF-Modus (Autofokus); der “Focus Mode ” erlaubt den sofortigen Wechsel zwischen AF und MF; der “verschiebbare Fokusring” bietet den FULL-MF-Modus, der mit der Entfernungs- und Vergrößerungsskala verbunden ist. ​

Die vier einzigartigen XD-Linearmotoren (Extreme Dynamic), die einen schnellen, hochpräzisen und leisen Antrieb des Objektivs gewährleisten, machen den Autofokus bis zu 1,9-mal schneller3 als bei früheren Modellen.

Ein spezieller Blendenring bietet eine schnelle und direkte Kontrolle über die Blendeneinstellungen.

Ausgezeichnete Bildqualität

Die zirkulare Blende mit 11 Lamellen erzeugt ein wunderschönes, kugelförmiges Bokeh, während die sorgfältig kontrollierte sphärische Aberration für ein ideales Gleichgewicht zwischen Auflösung und Hintergrundunschärfe sorgt. Dies zeichnet das charakteristisch geschmeidige Bokeh der G Master Linie aus. ​

Die einzigartige “Nano AR Coating II”-Vergütung trägt einen gleichmäßigen, dünnen Film auf die gesamte Objektivoberfläche auf und sorgt so für eine klare Bildqualität, die selbst bei Gegenlicht Streulicht und Geisterbilder unterdrückt.

Ein integrierter optischer Bildstabilisator, der speziell für die Makrofotografie entwickelt wurde, gleicht Verwacklungsunschärfen (nach oben/unten/links/rechts), Verwacklungsunschärfen und Verwacklungen von vorne/hinten präzise aus und sorgt so für ruhige Aufnahmen mit der Hand.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Sony FE 100mm F 2.8 Macro GM OSS: 1.599,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Ende Oktober 2025

1 Kompatibel mit dem 1,4-fach Telekonverter SEL14TC und dem 2-fach Telekonverter SEL20TC.

2 Wenn der 2X-Telekonverter “SEL20TC” angebracht ist.