Produkt des Monats: Mit der FUJIFILM X-E5 unterwegs in Lissabon
Die FUJIFILM X-E5 verbindet zeitloses Design mit moderner Technik. Der Fotograf Simon Zimmermann war mit der kompakten Systemkamera in Lissabon unterwegs. Dank ihrer Kompaktheit, Leistungsstärke und Vielseitigkeit eröffnete sie ihm neue Wege, die Atmosphäre der Stadt in stimmungsvollen Bildern festzuhalten.
Zwischen Gassen, Farben und Geschichten
Lissabon ist eine Stadt, die so viel zu bieten hat. Ihre schmalen Gassen, das warme Licht, die bunten Fliesen und das pulsierende Leben an jeder Ecke. Für den Fotografen Simon Zimmermann war klar: Er wollte all das an nur einem Wochenende einfangen, ohne sich durch schweres Kameraequipment einschränken zu lassen. Er entschied sich für die FUJIFILM X-E5, eine kompakte Kamera mit beeindruckender Technik: 40,2 Megapixel, ein leistungsstarker X-Trans CMOS 5 HR Sensor im APS-C-Format, modernster Autofokus mit KI-basierter Motiverkennung und ein robustes Gehäuse im klassischen Design. Schon die ersten Bilder überzeugten ihn: „Die X-E5 mag klein sein, aber ihre Bildqualität steht den größeren Kameramodellen in nichts nach. Die Farben sind lebendig, die Details gestochen scharf, und dank IBIS sind auch Aufnahmen bei wenig Licht kein Problem.“
Die X-E5 ist die erste Kamera der X-E-Serie, die über einen integrierten Fünf-Achsen-Bildstabilisator (IBIS) verfügt. Das System kompensiert effektiv Verwacklungen und ermöglicht um bis zu sieben Blendenstufen längere Belichtungszeiten als bei Aufnahmen aus freier Hand ohne Stabilisierung.
Damit eignet sich die X-E5 auch für Aufnahmen in schwierigen Lichtsituationen und eröffnet neue kreative Möglichkeiten. „Gerade in den Abendstunden, wenn die Sonne langsam untergeht und das Stadtbild in warmes Licht taucht, konnte ich mich voll und ganz auf die Kamera verlassen, ohne mir Sorgen um die Qualität meiner Aufnahmen machen zu müssen“, freut sich Zimmermann.
Unauffällig im Herzen der Stadt
Die Straßen Lissabons leben von Bewegung, Begegnungen und spontanen Momenten. Genau in diesem Umfeld konnte die FUJIFILM X-E5 ihre Stärken ausspielen und sich für Simon Zimmermann als ideale Kamera für die Straßenfotografie beweisen: „In einer Stadt wie Lissabon, in der das Leben auf den Straßen spielt und man sich immer wieder inmitten von Menschen und Bewegungen wiederfindet, ist es von Vorteil, nicht aufzufallen. Die X-E5 lässt sich problemlos in einer Tasche verstauen und liefert gleichzeitig erstklassige Fotos. So konnte ich durch die engen Gassen von Alfama flanieren, ohne mich wie ein Tourist mit einer riesigen Kamera zu fühlen.“
Kreativer Ausdruck mit Filmsimulationen
Die Filmsimulationen sind eines der Markenzeichen der FUJIFILM X-Serie. Sie simulieren den Look klassischer analoger Filme und verleihen JPEG-Dateien direkt beim Auslösen einen charakteristischen Stil – von warmen Farbtönen bis hin zu kontrastreichen Schwarzweiß-Bildern. Die X-E5 bietet insgesamt 20 Filmsimulationen, die sich über das neue Filmsimulations-Einstellrad oben neben dem Zubehörschuh steuern lassen. Damit lassen sich Simulationen klassischer Filme wie PROVIA, Velvia oder Nostalgic Neg ebenso schnell auswählen wie individuell gespeicherte Filmsimulations-„Rezepte” mit selbst gewählten JPEG-Einstellungen.
„Da ich fast ausschließlich mit JPEGs arbeite, war ich begeistert von der Schnelligkeit, mit der man durch die verschiedenen Filmsimulationen wechseln kann“, erklärt Zimmermann. „Für mich war das eine der größten Stärken der X-E5, besonders für schnelle Aufnahmen, bei denen ich keine Zeit hatte, nachträglich in der Bildbearbeitung herumzuprobieren.”
Während seiner Tour durch Lissabon fand er besonders Gefallen an der Filmsimulation „Classic Chrome“. Sie passte für ihn perfekt zu den Abendstunden, wenn die Stadt in goldenes Licht getaucht wurde. „Besonders in der Golden Hour, als die Stadt in eine warme Atmosphäre getaucht war, fand ich die Classic Chrome-Simulation ideal. Das Beste daran war, dass ich sofort loslegen und in kürzester Zeit genau den Look erreichen konnte, den ich mir vorgestellt hatte.“
Flexibilität trotz fester Brennweite
Für seine Streifzüge durch Lissabon setzte Simon Zimmermann auf das FUJINON XF23mmF2 R WR, ein leichtes und kompaktes Objektiv, das ihn im Alltag als vielseitiger Begleiter überzeugen konnte. In manchen Situationen, etwa beim Blick auf entfernte Architektur oder Details in den engen Gassen der portugiesischen Hauptstadt, wünschte er sich jedoch etwas mehr Reichweite: „Dank des internen Crops der Kamera konnte ich schnell auf ein engeres Sichtfeld umschalten. Das bedeutet, dass ich mit einer einzigen Linse ein breites Spektrum an Motiven abdecken konnte.“
Technisch handelt es sich beim Crop-Modus um einen digitalen Telekonverter. Dabei nutzt die Kamera einen kleineren Bildausschnitt auf dem Sensor und erzeugt damit engere Bildwinkel, die wahlweise einem 1,4-fachen oder 2,0-fachen Crop entsprechen. „Eine tolle Option“, freut sich Zimmermann. „Der Crop-Modus verändert das Bildfeld, als ob man ein Zoomobjektiv verwenden würde, aber ohne den tatsächlichen Objektivwechsel – ein schneller, effektiver Trick, der mir half, spontane Momentaufnahmen zu machen, die ich sonst vielleicht verpasst hätte.“
Fazit: Mehr Raum für den Augenblick
Für Simon Zimmermann war die FUJIFILM X-E5 die ideale Begleiterin in den Straßen der portugiesischen Hauptstadt: „Die FUJIFILM X-E5 hat sich in Lissabon als perfekte Kamera für meine Street Fotografie herausgestellt. Sie ist schnell, flexibel und liefert in jeder Situation eine beeindruckende Bildqualität.“
Besonders die Filmsimulationen, der interne Crop und die intuitive Bedienung gaben ihm die Freiheit, spontan zu reagieren und gleichzeitig ausdrucksstarke Fotos aufzunehmen, ohne schweres Equipment mit sich herumtragen zu müssen. „Dank ihrer Kompaktheit und Unauffälligkeit konnte ich die Stadt aus der Perspektive eines fließenden Teilnehmers erleben, ohne mich als Fotograf zu fühlen.“
Ein Wochenende lang gab ihm die X-E5 die Möglichkeit, ganz im Moment zu sein und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: die Stimmung und die Menschen dieser einzigartigen Stadt.
