Produkt des Monats: Mit der FUJIFILM X-E5 unterwegs in Lissabon

Die Filmsimulationen sind eines der Markenzeichen der FUJIFILM X-Serie. Sie simulieren den Look klassischer analoger Filme und verleihen JPEG-Dateien direkt beim Auslösen einen charakteristischen Stil – von warmen Farbtönen bis hin zu kontrastreichen Schwarzweiß-Bildern. Die X-E5 bietet insgesamt 20 Filmsimulationen, die sich über das neue Filmsimulations-Einstellrad oben neben dem Zubehörschuh steuern lassen. Damit lassen sich Simulationen klassischer Filme wie PROVIA, Velvia oder Nostalgic Neg ebenso schnell auswählen wie individuell gespeicherte Filmsimulations-„Rezepte” mit selbst gewählten JPEG-Einstellungen.

„Da ich fast ausschließlich mit JPEGs arbeite, war ich begeistert von der Schnelligkeit, mit der man durch die verschiedenen Filmsimulationen wechseln kann“, erklärt Zimmermann. „Für mich war das eine der größten Stärken der X-E5, besonders für schnelle Aufnahmen, bei denen ich keine Zeit hatte, nachträglich in der Bildbearbeitung herumzuprobieren.”

Während seiner Tour durch Lissabon fand er besonders Gefallen an der Filmsimulation „Classic Chrome“. Sie passte für ihn perfekt zu den Abendstunden, wenn die Stadt in goldenes Licht getaucht wurde. „Besonders in der Golden Hour, als die Stadt in eine warme Atmosphäre getaucht war, fand ich die Classic Chrome-Simulation ideal. Das Beste daran war, dass ich sofort loslegen und in kürzester Zeit genau den Look erreichen konnte, den ich mir vorgestellt hatte.“