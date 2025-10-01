DJI stellt die Osmo Nano vor, eine tragbare Kamera für freihändige Aufnahmen in höchster Qualität

Der 1/1,3″-Sensor der nächsten Generation ermöglicht freihändiges Filmen auf professionellem Niveau

DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die Osmo Nano vor. Diese leichte, tragbare Action-Kamera lässt sich dank ihres beidseitig magnetischen Designs flexibel befestigen – ob an Hüten und Helmen oder sogar an Halsbändern von Haustieren. Ausgestattet mit einem 1/1,3-Zoll-Sensor der nächsten Generation und einem leistungsstarken Bildprozessor, erreicht die Kamera einen Dynamikumfang von bis zu 13,5 Blendenstufen. Damit eröffnet die Osmo Nano neue Möglichkeiten für freihändige Aufnahmen auf professionellem Niveau.

Mühelos tragbar und überall mit dabei

Mit ihrem ultrakompakten Design, der einfachen magnetischen Befestigung und den vielseitigen Zubehör-Optionen lässt sich die Osmo Nano überall anbringen. Die kleinste DJI Action-Kamera wiegt nur 52 g und misst ca. 57 mm × 29 mm × 28 mm. Dank Befestigungsmöglichkeiten an Stirnbändern, Helmen, Umhängebändern, Hüten und mehr können Nutzer:innen die Osmo Nano mühelos überallhin mitnehmen. Für Wassersport und Outdoor-Abenteuer ist die Osmo Nano Kamera bis zu 10 Metern ohne zusätzliches Gehäuse wasserdicht und bietet in Kombination mit dem Multifunktionalen Vision Dock einen IPX4-zertifizierten Spritzwasserschutz, der vor Schweiß, Regen und kleineren Spritzern schützt. Darüber hinaus ermöglicht das Dock mit dem integrierten OLED-HD-Touchscreen die Fernsteuerung der Aufnahmen. So eröffnen sich nahezu unbegrenzte Perspektiven für jedes aufgenommene Video.

Bildqualität jenseits der Vorstellungskraft

Der 1/1,3-Zoll-Sensor der Osmo Nano sorgt für erstklassige Bildqualität im Segment kompakter Action-Kameras. In Kombination mit dem leistungsstarken Bildprozessor ermöglicht er einen Dynamikbereich von 13,5 Blendenstufen¹ und überzeugt auch bei schwachen Lichtverhältnissen. Videos werden mit bis zu 4K/60fps² aufgenommen, Zeitlupen sogar mit 4K/120fps. Dank des 143°-Ultraweitwinkel- Sichtfelds lässt sich jeder Moment vollständig einfangen. Die Osmo Nano ist die einzige tragbare Kamera dieser Größe, die eine 10-Bit- und D-Log-M-Modus bietet. Dies erlaubt die Aufnahme von bis zu einer Milliarde Farben mit 72 Prozent größerem Farbraum gegenüber herkömmlichen 8-Bit-Standardvideos, was Bildmaterial liefert, das mit kompakten Action-Kameras bisher nicht möglich war. Der D-Log-M-Modus bewahrt derweil Farb- und Helligkeitsinformationen und bietet so größere Flexibilität für die Postproduktion. Der SuperNight-Modus³ der Osmo Nano verbessert bei schlechten Lichtverhältnissen die Bildqualität durch Algorithmen zur Rauschunterdrückung. Für ruhige und stabile Aufnahmen sorgen HorizonBalancing, das Neigungen bis ±30°korrigiert, und RockSteady 3.0, das Kameraverwacklungen reduziert.

Multifunktionales Vision Dock für Fernsteuerung, Laden und Datenübertragung

Das Multifunktionale Vision Dock der Osmo Nano fungiert als Bildschirm, Fernauslöser für Fotos, Ladestation und Hochgeschwindigkeits- Datenübertragungsstation. Dank magnetischem Design kann die Kamera in beliebiger Richtung am Dock angebracht werden, was den Wechsel zwischen Selfies und Porträts erleichtert. Das Dock kann die Kamera in nur 20 Minuten¹ auf bis zu 80 Prozent aufladen. Im angedockten und vollständig geladenen Zustand sind bis zu 200 Minuten Videoaufnahmen in 1080p/24fps möglich. Im neuen Endurance-Modus können zudem bis zu 60 Minuten 4K/60fps-Video (16:9) aufgezeichnet werden. Ein integrierter microSD-Kartensteckplatz sowie die Möglichkeit zur Verbindung mit Mobilgeräten oder Computern über ein PD-Schnellladekabel mit bis zu 600 MB/s4 runden die vielseitigen Funktionen ab.

Verschiedene Audiooptionen für erstklassigen Klang

Die Osmo Nano ist mit zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet und ermöglicht Stereoaufnahmen mit einem klaren, lebendigen Klang für ein immersives audiovisuelles Erlebnis aus der Ich-Perspektive. Die OsmoAudio™-Direktverbindung ermöglicht es Nutzer:innen, Klang in Studioqualität aufzunehmen, indem sie die Osmo Nano direkt mit zwei DJI Mikrofon-Sendern ohne Empfänger5 verbinden.

Kreative Freiheit mit flexiblen Aufnahmemodi

Content Creators haben eine Reihe von Aufnahmemodi und Funktionen, die vielseitige und kreative Kompositionen bieten:

Horizontale und vertikale Aufnahmen: einfaches Umschalten zwischen Quer- und Hochformat

Automatische Aufnahme: definierbare Aufnahmeintervalle und Clip-Dauer für automatisierte Aufnahmen

Gestensteuerung: Starten von Aufnahmen mit einer Nickgeste oder durch Tippen auf das Gerät im automatischen Aufnahmemodus

Pre-Rec: automatische Speicherung von Aufnahmen kurz vor Betätigung der Aufnahmetaste

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Osmo Nano kann unter store.dji.com und bei autorisierten Handelspartnern bestellt werden. Der Versand beginnt heute in den folgenden Konfigurationen:

Osmo Nano Standard Combo (64 GB): 279 EUR

Enthält die Osmo Nano Kamera (64 GB), das Osmo Nano Multifunktionale Vision Dock, den Osmo Nano Magnet-Hutclip, das Osmo Nano Magnet-Trageband, die Osmo Nano Schutzhülle, das USB-C auf USB-C PD-Kabel (USB 3.1) und die Osmo Nano Beidseitig Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung

Osmo Nano Standard Combo (128 GB): 309 EUR

Enthält die Osmo Nano Kamera (128 GB), das Osmo Nano Multifunktionale Vision Dock, den Osmo Nano Magnet-Hutclip, das Osmo Nano Magnet-Trageband, die Osmo Nano Schutzhülle, das USB-C auf USB-C PD-Kabel (USB 3.1) und die Osmo Nano Beidseitig Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung

Für die Osmo Nano sind eine Reihe von Befestigungsoptionen und Zubehör separat erhältlich.

Osmo Magnetisches Kopfband

Osmo Faltbare Schnellverschluss- Adapterhalterung (Dual-Direction)

Osmo Nano ND-Filterset

Osmo Nano Objektivabdeckung (Glas)

Osmo Nano Beidseitig Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, das umfassende Schutzpaket für Produkte von DJI, ist jetzt auch für die Osmo Nano verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden, inklusive normaler Abnutzung, Kollisionen und Wasserschäden ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden. DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu zwei Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu vier Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Zu den weiteren Services von DJI Care Refresh gehören eine offizielle Garantie, internationale Schadensabdeckung und kostenloser Versand. Die vollständige Liste der Vorteile finden Sie hier: www.dji.com/support/ service/djicare-refresh

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dji.com/nano