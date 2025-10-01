DJI hat die Osmo Nano vorgestellt, eine besonders leichte und kompakte Kamera, die freihändige Aufnahmen in 4K ermöglicht. Mit nur 52 Gramm Gewicht und einem magnetischen Befestigungssystem kann die Kamera flexibel an Helmen, Hüten oder Zubehör angebracht werden. Der 1/1,3-Zoll-Sensor erreicht laut Hersteller einen Dynamikumfang von bis zu 13,5 Blendenstufen und unterstützt Aufnahmen in 4K/60fps sowie Zeitlupen in 4K/120fps. Für Social-Media-Inhalte ist ein schneller Wechsel zwischen Hoch- und Querformat vorgesehen.
Ein zentrales Zubehör ist das Multifunktionale Vision Dock, das als Fernsteuerung, Ladestation und Datenübertragungseinheit dient. Es verfügt über einen integrierten OLED-Touchscreen und kann die Kamera in 20 Minuten zu 80 Prozent aufladen. Zudem sind im Lieferumfang verschiedene Befestigungsmöglichkeiten enthalten, etwa ein magnetischer Hutclip und ein Trageband.
Die DJI Osmo Nano ist ab sofort verfügbar. Die Standard-Combo mit 64 GB Speicher kostet 279 Euro, die Variante mit 128 GB liegt bei 309 Euro.
Pressemitteilung DJI:
DJI stellt die Osmo Nano vor, eine tragbare Kamera für freihändige Aufnahmen in höchster Qualität
Der 1/1,3″-Sensor der nächsten Generation ermöglicht freihändiges Filmen auf professionellem Niveau
DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die Osmo Nano vor. Diese leichte, tragbare Action-Kamera lässt sich dank ihres beidseitig magnetischen Designs flexibel befestigen – ob an Hüten und Helmen oder sogar an Halsbändern von Haustieren. Ausgestattet mit einem 1/1,3-Zoll-Sensor der nächsten Generation und einem leistungsstarken Bildprozessor, erreicht die Kamera einen Dynamikumfang von bis zu 13,5 Blendenstufen. Damit eröffnet die Osmo Nano neue Möglichkeiten für freihändige Aufnahmen auf professionellem Niveau.
Mühelos tragbar und überall mit dabei
Mit ihrem ultrakompakten Design, der einfachen magnetischen Befestigung und den vielseitigen Zubehör-Optionen lässt sich die Osmo Nano überall anbringen. Die kleinste DJI Action-Kamera wiegt nur 52 g und misst ca. 57 mm × 29 mm × 28 mm. Dank Befestigungsmöglichkeiten an Stirnbändern, Helmen, Umhängebändern, Hüten und mehr können Nutzer:innen die Osmo Nano mühelos überallhin mitnehmen. Für Wassersport und Outdoor-Abenteuer ist die Osmo Nano Kamera bis zu 10 Metern ohne zusätzliches Gehäuse wasserdicht und bietet in Kombination mit dem Multifunktionalen Vision Dock einen IPX4-zertifizierten Spritzwasserschutz, der vor Schweiß, Regen und kleineren Spritzern schützt. Darüber hinaus ermöglicht das Dock mit dem integrierten OLED-HD-Touchscreen die Fernsteuerung der Aufnahmen. So eröffnen sich nahezu unbegrenzte Perspektiven für jedes aufgenommene Video.
Bildqualität jenseits der Vorstellungskraft
Der 1/1,3-Zoll-Sensor der Osmo Nano sorgt für erstklassige Bildqualität im Segment kompakter Action-Kameras. In Kombination mit dem leistungsstarken Bildprozessor ermöglicht er einen Dynamikbereich von 13,5 Blendenstufen¹ und überzeugt auch bei schwachen Lichtverhältnissen. Videos werden mit bis zu 4K/60fps² aufgenommen, Zeitlupen sogar mit 4K/120fps. Dank des 143°-Ultraweitwinkel-
Multifunktionales Vision Dock für Fernsteuerung, Laden und Datenübertragung
Das Multifunktionale Vision Dock der Osmo Nano fungiert als Bildschirm, Fernauslöser für Fotos, Ladestation und Hochgeschwindigkeits-
Verschiedene Audiooptionen für erstklassigen Klang
Die Osmo Nano ist mit zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet und ermöglicht Stereoaufnahmen mit einem klaren, lebendigen Klang für ein immersives audiovisuelles Erlebnis aus der Ich-Perspektive. Die OsmoAudio™-Direktverbindung ermöglicht es Nutzer:innen, Klang in Studioqualität aufzunehmen, indem sie die Osmo Nano direkt mit zwei DJI Mikrofon-Sendern ohne Empfänger5 verbinden.
Kreative Freiheit mit flexiblen Aufnahmemodi
Content Creators haben eine Reihe von Aufnahmemodi und Funktionen, die vielseitige und kreative Kompositionen bieten:
-
Horizontale und vertikale Aufnahmen: einfaches Umschalten zwischen Quer- und Hochformat
-
Automatische Aufnahme: definierbare Aufnahmeintervalle und Clip-Dauer für automatisierte Aufnahmen
-
Gestensteuerung: Starten von Aufnahmen mit einer Nickgeste oder durch Tippen auf das Gerät im automatischen Aufnahmemodus
-
Pre-Rec: automatische Speicherung von Aufnahmen kurz vor Betätigung der Aufnahmetaste
Preis und Verfügbarkeit
Die DJI Osmo Nano kann unter store.dji.com und bei autorisierten Handelspartnern bestellt werden. Der Versand beginnt heute in den folgenden Konfigurationen:
-
Osmo Nano Standard Combo (64 GB): 279 EUR
Enthält die Osmo Nano Kamera (64 GB), das Osmo Nano Multifunktionale Vision Dock, den Osmo Nano Magnet-Hutclip, das Osmo Nano Magnet-Trageband, die Osmo Nano Schutzhülle, das USB-C auf USB-C PD-Kabel (USB 3.1) und die Osmo Nano Beidseitig Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung
-
Osmo Nano Standard Combo (128 GB): 309 EUR
Enthält die Osmo Nano Kamera (128 GB), das Osmo Nano Multifunktionale Vision Dock, den Osmo Nano Magnet-Hutclip, das Osmo Nano Magnet-Trageband, die Osmo Nano Schutzhülle, das USB-C auf USB-C PD-Kabel (USB 3.1) und die Osmo Nano Beidseitig Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung
Für die Osmo Nano sind eine Reihe von Befestigungsoptionen und Zubehör separat erhältlich.
-
Osmo Magnetisches Kopfband
-
Osmo Faltbare Schnellverschluss-
Adapterhalterung (Dual-Direction)
-
Osmo Nano ND-Filterset
-
Osmo Nano Objektivabdeckung (Glas)
-
Osmo Nano Beidseitig Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung
DJI Care Refresh
DJI Care Refresh, das umfassende Schutzpaket für Produkte von DJI, ist jetzt auch für die Osmo Nano verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden, inklusive normaler Abnutzung, Kollisionen und Wasserschäden ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden. DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu zwei Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu vier Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Zu den weiteren Services von DJI Care Refresh gehören eine offizielle Garantie, internationale Schadensabdeckung und kostenloser Versand. Die vollständige Liste der Vorteile finden Sie hier: www.dji.com/support/
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dji.com/nano
