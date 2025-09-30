Xiaomi und Leica Camera AG präsentieren Xiaomi 15T Serie

Vom Weitwinkel bis zum Tele – Leica Optik für maximale gestalterische Freiheit

Mit der neuen Xiaomi 15T Serie – bestehend aus dem Xiaomi 15T und dem Xiaomi 15T Pro – setzen Xiaomi und die Leica Camera AG ihre erfolgreiche Technologiepartnerschaft fort und erweitern das gemeinsame Portfolio um zwei weitere Smartphones mit Leica Optik. Die Xiaomi 15T Serie steht exemplarisch für die konsequente Verbindung aus innovativer Smartphone-Technologie und der unverwechselbaren Bildästhetik von Leica.

Leica Summilux Objektive für ausdrucksstarke Fotografie

Im Zentrum des fotografischen Erlebnisses steht bei beiden Modellen die Hauptkamera mit Leica Summilux Objektiv – ausgestattet mit einer hohen Lichtstärke (f/1.7 beim Xiaomi 15T, f/1.62 beim Xiaomi 15T Pro) und abgestimmt auf die jeweiligen High-End-Sensoren. Diese Kombination sorgt für eine exzellente Detailwiedergabe, satte Kontraste und natürlich wirkende Farben auch bei wenig Licht.

Das Xiaomi 15T Pro verfügt zudem über ein leistungsstarkes Leica Vario-Summilux 1:1.62–3.0/15–115 ASPH. Objektiv. Mit Brennweitenäquivalenten von 15mm bis 230mm eröffnet es neue kreative Möglichkeiten – von dramatischen Ultraweitwinkelaufnahmen bis zu detailreichen Porträts im Super-Telebereich.

Neue Perspektiven mit dem Leica 5x Pro Teleobjektiv

Mit dem neuen Leica 5x Pro Teleobjektiv feiert in der Xiaomi T Serie eine Innovation Premiere: Das Xiaomi 15T Pro ermöglicht einen fünffachen optischen Zoom, einen zehnfachen optischen Zoom und eine bis zu zwanzigfache Ultra-Vergrößerung. Damit lassen sich ebenso eindrucksvolle Landschaften wie feinste Details mit höchster Präzision festhalten. Ergänzt wird das System durch eine 32-Megapixel-Frontkamera, die in beiden Modellen für Porträts, Selfies und Videotelefonie eingesetzt wird – stets mit der authentischen Leica Bildästhetik.

Leica Looks & Street-Photography-Modus

Beide Modelle bieten exklusive Leica Bildmodi, darunter den beliebten „Leica Authentic Look“ für natürliche Farbwiedergabe sowie den „Leica Vibrant Look“ mit intensiver Farbtiefe. Dazu kommt der „Master Portrait Modus“ mit neu entwickelten Bokeh-Effekten für ausdrucksstarke Porträts. Ergänzt wird dies durch den eigens entwickelten „Leica Street Photography Mode“, der einen schnellen Zugriff auf ikonische Brennweiten wie 28mm, 35mm und 50mm ermöglicht – beim Xiaomi 15T Pro zusätzlich um 75mm und 135mm erweitert.

Zitat

„Die Xiaomi 15T Serie steht exemplarisch für unsere Vision, das Leica Bilderlebnis in die mobile Welt zu übertragen. Mit dem Xiaomi 15T und 15T Pro geben wir Nutzer*innen Werkzeuge an die Hand, die kompromisslose Bildqualität mit echter gestalterischer Freiheit verbinden,“ so Marius Eschweiler, Vice President Business Unit Mobile der Leica Camera AG