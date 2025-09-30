Mit dem Sigma AF Cine 28-45mm T2 FF stellt Sigma sein erstes Cine-Objektiv mit Autofokus vor. Das Modell richtet sich an professionelle Filmproduktionen und basiert optisch auf dem bekannten 28-45mm F1.8 DG DN | Art. Marktstart ist der 6. November 2025, der Preis liegt bei 2.999 Euro.
Das Zoom deckt einen Brennweitenbereich von 28 bis 45 Millimetern ab und bietet durchgehende T2-Lichtstärke. Die optische Konstruktion ist auf hohe Auflösung und minimales Flare oder Ghosting ausgelegt. Mit 11 Blendenlamellen soll es ein gleichmäßiges Bokeh erzeugen.
Für den Filmeinsatz wurde das Objektiv mit Cine-Features ausgestattet:
-
Fokusring mit begrenztem Drehwinkel
-
Zahnräder mit standardisiertem 0,8-mm-Abstand
-
Klickfreier Blendenring
Das Gehäuse misst 151,3 mm, wiegt 1,2 kg und bietet einen 82-mm-Filterdurchmesser. Bei dem schweren Gewicht richtet es sich aber definitiv an Profi-Filmer mit RIG und Gimbal.
Im Inneren arbeitet ein HLA-Linearmotor (High-Response Linear Actuator). Dieser soll schnelle Fokuswechsel ermöglichen – etwa bei Action-Szenen, Gimbal-Aufnahmen oder Dokumentarfilmen. Laut Hersteller arbeitet der AF nahezu geräuschlos und bietet präzises Tracking.
Das Objektiv erscheint für L-Mount und Sony E-Mount. Im Lieferumfang sind Front- und Rückdeckel sowie eine Lens Support Foot SF-91 enthalten.
Pressemitteilung SIGMA:
SIGMA AF Cine Line 28-45mm T2 FF
Verfügbare Anschlüsse: L-Mount, Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang: Frontdeckel LCF-82 IV, Rückdeckel LCR III, Lens Support Foot SF-91
Markteinführung: 06. November 2025
Preis: 2.999,00 €
Hinweise:
• Das Aussehen und die technische Daten des Produkts können sich ändern.
• L-Mount ist ein eingetragenes Markenzeichen der Leica Camera AG.
• Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der
Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation bekannt gegeben wurden
Das erste AF-kompatible Cine-Objektiv aus Sigmas Cine-Objektiv-Serie bringt neue Innovationen in die Filmproduktionsszene.
Aufbauend auf dem optischen System von Sigmas Art-Objektiv liefert dieses AF-Cine-Objektiv eine außergewöhnliche Abbildungsleistung sowie einen hochpräzisen Autofokus mit exzellenter Tracking-Fähigkeit. Kombiniert werden diese Eigenschaften mit dem für professionelle Kinoproduktionen erforderlichen Design.
Dies ermöglicht es, verschiedene Aufnahmestile und Set-Aufbauten zu bewältigen, die mit herkömmlichen Still- oder Cine-Objektiven eine Herausforderung darstellen.
Das Sigma 28-45mm T2 FF beinhaltet Sigmas neuste, innovativsten Technologien und erweitert die Möglichkeiten des visuellen Ausdrucks. Dieses Cine-Objektiv bringt neue Innovationen in zukünftige Filmproduktion.
Hauptmerkmale
Fortschrittliches optisches Design und hervorragende Wiedergabeleistung
Das optische System des Sigma 28-45mm T2 FF beruht auf dem optischen Aufbau des hochgelobten Sigma Art-Objektivs – 28-45mm F1.8 DG DN | Art. Die Kombination aus Sigmas jahrelanger Erfahrung im Objektivdesign, neuester Entwicklungstechnologie und den fortschrittlichen Fertigungstechniken in Sigmas einziger Produktionsstädte, dem Werk in Aizu, sorgt bei diesen Objektiven für eine herausragende Auflösung und ein wunderschönes Bokeh. Unabhängig von Brennweite und Fokusposition liefert das Objektiv einen scharfen, klaren Look mit minimalem Flare und Ghosting.
Herausragendes mechanisches Design und professionelle Bedienbarkeit
Das Sigma 28-45mm T2 FF übernimmt die Abbildungsleistung und Zuverlässigkeit des Sigma Art-Objektivs und bietet eine für professionelle Kinoproduktionen optimierte Mechanik und Bedienbarkeit im Cine-Stil. Das Objektiv verfügt über einen Fokusring mit begrenzter Drehung, Zahnräder mit dem branchenüblichen 0,8mm Abstand und einen klickfreien Blendenring, um den Anforderungen der Film-Industrie gerecht zu werden.
AF-System mit ausgezeichneter Tracking-Leistung und nahezu geräuschlosem Betrieb
Ausgestattet ist das Sigma 28-45mm T2 FF mit einem HLA-Linearmotor (High-Response Linear Actuator). So fängt das Objektiv intensive Bewegungen in Actionszenen, schnelle Fokuswechsel bei gimbal- oder handgeführten Aufnahmen und unvorhersehbare Momente in Dokumentarfilmen ein, ohne auch nur den Bruchteil einer Sekunde zu verpassen. Das Sigma AF-Cine-Objektiv bietet Filmemachern in verschiedensten Aufnahmesituationen zuverlässige Unterstützung.
Technische Daten (L-Mount-Version)
- Brennweite: 28 – 45 mm
- T-Stop: T2 – T16
- Anzahl der Blendenlamellen: 11
- Naheinstellgrenze: 0,3 m / 1’0
- Größter Abbildungsmaßstab: 1:4
- Filterdurchmesser: 82 mm
- Frontdurchmesser: 95 mm / 3.7″
- Länge: 151,3 mm / 6″
- Gewicht: 1,2 kg / 2.7 lb
