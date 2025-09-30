Mit dem Sigma AF Cine 28-45mm T2 FF stellt Sigma sein erstes Cine-Objektiv mit Autofokus vor. Das Modell richtet sich an professionelle Filmproduktionen und basiert optisch auf dem bekannten 28-45mm F1.8 DG DN | Art. Marktstart ist der 6. November 2025, der Preis liegt bei 2.999 Euro.

Das Zoom deckt einen Brennweitenbereich von 28 bis 45 Millimetern ab und bietet durchgehende T2-Lichtstärke. Die optische Konstruktion ist auf hohe Auflösung und minimales Flare oder Ghosting ausgelegt. Mit 11 Blendenlamellen soll es ein gleichmäßiges Bokeh erzeugen.

Für den Filmeinsatz wurde das Objektiv mit Cine-Features ausgestattet:

Fokusring mit begrenztem Drehwinkel

Zahnräder mit standardisiertem 0,8-mm-Abstand

Klickfreier Blendenring

Das Gehäuse misst 151,3 mm, wiegt 1,2 kg und bietet einen 82-mm-Filterdurchmesser. Bei dem schweren Gewicht richtet es sich aber definitiv an Profi-Filmer mit RIG und Gimbal.

Im Inneren arbeitet ein HLA-Linearmotor (High-Response Linear Actuator). Dieser soll schnelle Fokuswechsel ermöglichen – etwa bei Action-Szenen, Gimbal-Aufnahmen oder Dokumentarfilmen. Laut Hersteller arbeitet der AF nahezu geräuschlos und bietet präzises Tracking.

Das Objektiv erscheint für L-Mount und Sony E-Mount. Im Lieferumfang sind Front- und Rückdeckel sowie eine Lens Support Foot SF-91 enthalten.

Pressemitteilung SIGMA: