Die Jury hat die Gewinner des 11. Mangrove Photography Awards für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Die Siegerbilder des Wettbewerbs dokumentieren den Wettlauf zur Rettung dieser bedrohten, aber unverzichtbaren Ökosysteme.

Mangroven sind wahre ökologische Kraftwerke: Sie binden bis zu fünfmal mehr Kohlenstoff als Wälder an Land, schützen über 15 Millionen Menschen vor Überschwemmungen, sichern die Lebensgrundlage von Millionen von Fischern und bieten unzähligen Tieren einen Lebensraum. Die Gewinnerbilder des Mangrove Photography Awards 2025 dokumentieren den Wettlauf zur Rettung dieser bedrohten, aber unverzichtbaren Ökosysteme. Der diesjährige Gesamtsieger und „Mangrove Photographer of the Year“ ist der Vogelökologe, Renaturierungswissenschaftler und Naturfotograf Mark Ian Cook mit seinem Foto „Birds’ Eye View of the Hunt“. Auf den ersten Blick wirkt die Szene friedlich: Rosalöffler, die über einen Hai gleiten, der in den mangrovengesäumten Gewässern der Florida Bay Jagd macht. Doch Cooks Luftaufnahme dokumentiert möglicherweise die letzten Vertreter dieser ikonischen Vogelart der Everglades, deren Gesundheit und Überleben untrennbar mit dem Zustand dieses empfindlichen Ökosystems verbunden ist. Entdecke hier die 88 ausgezeichneten Bilder der Mangrove Photography Awards: Die Fotografien zeigen auf eindrucksvolle Weise sowohl die zerbrechliche Schönheit als auch die bedrohliche Realität dieser einzigartigen Ökosysteme.

Mangrove Photography Awards 2025 Siegerbilder