anTON Screen Free Digital Camera: Die neue Digitalkamera im Retro-Design

Es ist Zeit, Fotografie wieder zu fühlen! Mit der anTON Screen Free Digital Camera im beliebten Retro-Design der 60er- und 70er-Jahre kehrt der Zauber der analogen Fotografie wieder zurück – vereint mit moderner Technik von heute. Die Digitalkamera lässt den Bauch wieder kribbeln, wenn der Auslöser klickt. Ganz ohne Display lädt sie dazu ein, den Moment zu genießen – ohne Ablenkung. Einfach sehen, spüren, auslösen. Das eingebaute Objektiv sorgt in Kombination mit dem CMOS-Sensor und integriertem Blitz für kontrastreiche, scharfe Aufnahmen – auch bei schwachem Licht. Leicht, kompakt und unglaublich intuitiv wird die 8 Megapixel Kamera mit acht Farbfiltern schnell zum treuen Begleiter auf Reisen, Partys oder beim Streifzug durch die Stadt. Die anTON Screen Free Digital Camera ist ab sofort in sechs stylischen Farbdesigns im Handel für 69,90 Euro (UVP) erhältlich.

Fotografie wird mit der anTON Screen Free Digital Camera wieder zum Erlebnis, das Freude schenkt und Menschen verbindet. Wer sie in die Hand nimmt, spürt sofort: Hier geht es nicht um Perfektion, sondern um Emotion – um das Gefühl, den Augenblick in authentischen Bildern einzufangen. Die bildschirmlose Digitalkamera versprüht das Flair der 60er und 70er Jahre mit der Technologie von heute. Das fest eingebaute 28mm/f2.2 Objektiv sorgt in Kombination mit dem CMOS-Sensor mit 8 Megapixeln für kontrastreiche Aufnahmen in gestochen scharfer Digitalqualität. Sie verfügt darüber hinaus über acht Farbfilter, die wahlweise von Farb- über Retro- bis Schwarzweiß mittels eines Rädchens eingestellt werden können und jedem Bild einen persönlichen Look verleihen.

Kein Film, keine Entwicklung, keine Wartezeit – die Bilder werden auf einer Micro SD Karte als JPEG-Datei mit 3264 x 2448 Pixel gespeichert. Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Aufnahmen auf den PC oder das Tablet übertragen und können nach Wunsch bearbeitet oder mit Freunden geteilt werden. Der Kameraakku hält für über 1.000 Bilder und ist innerhalb von ca. zwei Stunden wieder voll aufgeladen. Mit einem Gewicht von 91 g bzw. Traummaßen von 115 x 67 x 28,5 mm passt die stylische Retro-Kamera mühelos in jede Hosen- bzw. Handtasche. Kleine Stöße können ihr nichts anhaben – das Gehäuse besteht aus einem robusten Kunststoff.

Ob in Weiß, Rot, Grün, Blau, Braun oder Schwarz – die anTON Free Screen Digital Camera ist ideal für Hobbyfotografen, die echte Momente einfangen wollen.

PRODUKTBESCHREIBUNG: anTON Screen Free Digital Camera

Die 8-Megapixel-Digitalkamera im charmanten Vintage-Look bietet analoges Fotoerlebnis in digitaler Form. Sechs trendige Farben, acht integrierte Farbeinstellungen von Farb- über Vintage- bis Schwarzweiß-Aufnahmen, integriertem Blitz & Co. bietet die handliche Kamera puren Fotospaß – ohne Display für volle Konzentration auf den Moment. Der perfekte Begleiter für Erinnerungen mit Retro-Feeling.

Technische Features:

Sensor: CMOS-Sensor mit 8 Megapixel (Auflösung: 3264 x 2448 Pixel)

Festbrennweiten-Objektiv: 28mm/f2.2

Fokussierungsbereich: ab 1,0 Meter bis unendlich

Farbfilter: 8 Spezialeffektfilter

Elektronische Bildstabilisierung

Blitz: <1,5 m Reichweite (wird über Einstellrad gewählt)

Bildformat: JPEG

Automatischer Weißabgleich

Externe Erweiterungskarte

Speichermedium: Micro SD (Secure Digital Memory Card)

Bildschirmanzeige: Fotoanzahl und Batteriestand

Akku: über 1.000 Bilder pro Ladung – Ladezeit ca. 2 Stunden

Batterietyp: 800 mAh Li-Ionen Batterie

Maße: 115 x 67 x 28,5 mm (BxHxT)

Gewicht: 91 g

Farben: Weiß, Rot, Grün, Blau, Braun und Schwarz

Lieferumfang: Kamera, Handschlaufe, 4GB Micro SD-Speicherkarte, Ladekabel USB-C,

Kameratasche und mehrsprachige Bedienungsanleitung

Preis: 69,90 Euro (UVP)

Über antonKunze – www.antonkunze.de

Vor knapp 100 Jahren wurde die Anton Kunze GmbH in Hamburg gegründet. Schnell entwickelte sich das Unternehmen zu einem der bedeutenden Distributoren im Bereich Imaging Optik und Elektronik in Deutschland. Der heutige Distributionsschwerpunkt liegt im Bereich Imaging, Digitalkameras sowie professionellem und semiprofessionellem Imaging Zubehör. Aktuell vertritt das Unternehmen u. a. Domke Fototaschen, GP Battery, Holga Kameras, NONS und Minit Sofortbild Kameras & Zubehör, Noblex Sport Optik, original Wolfen (ORWO) Fotofilm, Keks Zubehör. Stetig auf der Suche nach neuen praktischen Produkten wird das Produktsortiment kontinuierlich den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen der Hobby- und Profifotografen angepasst. Zum Erfolgskonzept gehören kompetente Mitarbeiter, die den Fachhandel umfänglich beraten und auf neue Trends aktiv hinweisen.

antonKunze wird den Besuchern der Imaging World, die in der Nürnberger Messe vom 10. – 12. Oktober 2025 stattfindet, neben der anTON Screen Free Digital Camera weitere Neuheiten präsentieren.