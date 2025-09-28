Godox hat die Litemons LE-Bi-Serie vorgestellt, bestehend aus den Modellen LE200Bi, LE300Bi und LE600Bi. Die Bi-Color-LEDs richten sich an Fotografen, Videoproduzenten und Content Creator, die Wert auf mobile, vielseitige Beleuchtung legen.

Die Farbtemperatur lässt sich von 2800 bis 6500 Kelvin einstellen, zusätzlich stehen elf FX-Effekte wie TV-Flackern, Kerzenlicht oder Blitz zur Verfügung. Mit einem CRI/TLCI-Wert bis 98 sollen die Leuchten eine hohe Farbtreue liefern.

Die Godox Litemons LE-Bi-Serie: Ausstattung und Steuerung

Alle drei Modelle verfügen über ein integriertes Netzteil, wodurch kein externer Adapter notwendig ist. Die Steuerung erfolgt wahlweise klassisch über DMX, per Godox Light App via Bluetooth oder über CRMX-Netzwerkintegration mit TimoLink RX. Neu sind ein NFC-Feature und ein Bluetooth-Reset-Button, um mehrere Leuchten schneller einzurichten.

Das Metallgehäuse ist für den Dauereinsatz ausgelegt, ein nahezu lautloser Lüfter sorgt für konstante Kühlung. Über den Bowens-Mount lassen sich verschiedene Lichtformer einsetzen.

Preise und Verfügbarkeit

LE200Bi : 279,99 Euro

LE300Bi : 319,99 Euro

LE600Bi: 519,99 Euro

Die Leuchten sollen in Kürze bei Godox-Händlern in Deutschland erhältlich sein.

