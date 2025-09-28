Godox hat die Litemons LE-Bi-Serie vorgestellt, bestehend aus den Modellen LE200Bi, LE300Bi und LE600Bi. Die Bi-Color-LEDs richten sich an Fotografen, Videoproduzenten und Content Creator, die Wert auf mobile, vielseitige Beleuchtung legen.
Pressemitteilung Transcontinenta:
Flexibilität & Power in einem: Die Godox Litemons LE-Bi-Serie
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland stellt die neueste Ergänzung seiner Litemons-Serie vor: die Bi-color LED-Leuchten LE200Bi, LE300Bi und LE600Bi.
Diese Modelle vereinen Leistung, Flexibilität und ein durchdachtes All-in-One-Design, das sowohl Profis als auch ambitionierte Kreative überzeugt.
Kompakt, leistungsstark & vielseitig
Die neuen Godox Litemons Bi-color LED-Leuchten LE200Bi, LE300Bi und LE600Bi verbinden innovative Technik mit einem durchdachten Design für professionelle Anwendungen. Dank des integrierten Netzteils ist kein externer Adapter mehr erforderlich, wodurch sich die Leuchten leichter transportieren und schneller aufbauen lassen. Die leistungsstarken LED-Chips liefern eine beeindruckende Helligkeit, die für jede Produktionsumgebung geeignet ist. Mit einem CRI und TLCI von bis zu 98 garantieren die Modelle eine exzellente Farbtreue, was sie sowohl für Livestreams und Podcasts als auch für Film- und Werbeproduktionen ideal macht.
Die variable Farbtemperatur von 2800K bis 6500K ermöglicht es, stimmungsvolle Szenen von warm bis kühl umzusetzen. Zusätzlich stehen elf kreative Lichteffekte wie TV-Flackern, Kerzenlicht oder Blitz zur Verfügung, die Produktionen mehr Ausdruck und Dynamik verleihen. Für maximale Kontrolle bieten die Litemons-Leuchten kabelgebundenes DMX, Bluetooth-Steuerung über die Godox Light App sowie CRMX-Netzwerkintegration mit TimoLink RX. Ein neu integrierter Bluetooth-Reset-Button und NFC sorgen dafür, dass mehrere Leuchten besonders schnell und einfach eingerichtet werden können. Das robuste Metallgehäuse sowie ein nahezu lautlos arbeitender Lüfter gewährleisten eine zuverlässige Kühlung und damit gleichbleibend starke Performance auch über längere Einsatzzeiten hinweg. Dank der Bowens-Mount-Kompatibilität lassen sich zudem zahlreiche Lichtformer einsetzen, um jedes Set individuell zu gestalten.
USPs auf einen Blick:
- Integriertes Netzteil für einfacheren Transport und schnellen Aufbau
- Extrem hohe Farbtreue mit CRI/TLCI bis 98
- Flexible Farbtemperatur (2800K–6500K) und 11 kreative FX-Effekte
- Professionelle Steuerung via DMX, Bluetooth-App und CRMX
- Robustes Metallgehäuse mit leiser und effizienter Kühlung
Preis und Verfügbarkeit
Die neuen Godox Litemons LE200Bi, LE300Bi und LE600Bi sind in Kürze bei den Godox Händlern in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 279,99 € für die LE200Bi, bei 319,99 € für die LE300Bi und bei 519,99 € für die LE600Bi.
