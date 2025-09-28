Noch bis zum 18.10.2025 kann die Ausstellung The Famous des Porträt- und Modefotografen André Rau in der Leica Galerie München besucht werden. Dort werden einige der prominentesten und eindrucksvollsten Werke aus vier Jahrzehnten fotografischer Arbeit ausgestellt.

André Rau gehört seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Porträt- und Modefotografen unserer Zeit. Seine Arbeiten erschienen in den führenden Magazinen wie Vogue und Elle, seine Porträts zeigen Ikonen wie Isabella Rossellini, Michael Jackson oder Roman Polanski. Da- bei dokumentiert er nicht nur die Eleganz des schönen Scheins, sondern schafft es, flüchtige Augenblicke der Verletzlichkeit, Ironie und menschlichen Nähe festzuhalten – stets mit stilistischer Raffinesse und hohem ästhetischem Anspruch. Die Ausstellung „The Famous“ der Leica Galerie München (News dazu auf PhotoScala) versammelt eine Auswahl der bekanntesten und prägendsten Werke aus vier Jahrzehnten fotografischen Schaffens. Die Bilder erzählen Geschichten von Ruhm, Inszenierung und Intimität und reflektieren zu- gleich die Möglichkeiten und Grenzen der Porträtfotografie im Kontext öffentlicher Persönlichkeiten.