Panasonic präsentiert das erste Supertele-Zoomobjektiv der LUMIX S Serie: LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.

Panasonic stellt das neue, auf dem L-Mount-Systemstandard basierende, LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S. (S- R100500) Wechselobjektiv vor.

Als erstes(1) Supertele-Zoomobjektiv der LUMIX S Serie mit einer Brennweite von bis zu 500mm unterstützt dieses Objektiv Telekonverter(2) und ermöglicht so Supertele-Aufnahmen mit einer kombinierten Brennweite von bis zu 1000mm. Es liefert über den gesamten Zoombereich hinweg eine hohe Auflösung und ein attraktives Bokeh, ideal für beeindruckende Bilder und Videoaufnahmen in einer Vielzahl von Szenarien wie Wildlife, Motorsport und Landschaften.

Dank einer optimierten Linsenanordnung und einem Dual-Phase-Linearmotor überzeugt das Objektiv mit einem kompakten Design von nur 196,1mm Länge, ohne Kompromisse bei der Leistung im Supertele-Bereich. Der schnelle, präzise und geräuschlose Autofokus in Kombination mit der Dual I.S. 2 Bildstabilisierung, die bis zu 7,0 Blendenstufen(3) unterstützt, sorgt für maximale Mobilität und unterstützt Aufnahmen aus freier Hand – für mehr kreative Freiheit unterwegs.

Für eine intuitive Bedienung verfügt das Objektiv über einen individuell konfigurierbaren Fokusring und eine Fokustaste. Der Fokusring kann als Steuerring genutzt werden, um bevorzugte Einstellungen wie Blende oder andere Parameter(4) zuzuweisen. Die Fokustaste ermöglicht die Zuweisung persönlicher Funktionen und sorgt so für ein besonders reaktionsschnelles und individuelles Aufnahmeerlebnis.

Um den Anforderungen moderner Videoproduktion gerecht zu werden, bietet das Objektiv zudem Funktionen wie die Unterdrückung von Focus Breathing und eine Mikroschritt-Blendensteuerung für sanfte Belichtungsübergänge – für eine professionelle Videoperformance.

Mit diesem Objektiv erweitert Panasonic den kreativen Spielraum und bietet sowohl ambitionierten Hobbyfotografen als auch Profis ein kompaktes, leistungsstarkes Ultra-Tele-Erlebnis.

Highlights im Überblick

Das erste(1) Supertele-Zoomobjektiv der LUMIX S Serie mit einer Brennweite von bis zu 500mm

Hohe Auflösung und schönes Bokeh über den gesamten Zoombereich

Brennweitenbereich von 100–500mm; kompatibel mit Telekonvertern(2) für bis zu 1000mm

Leistungsstarke Bildstabilisierung & kompaktes Design

Dual I.S. 2 mit bis zu 7,0 Blendenstufen(3) für maximale Stabilität

Kompakte Bauweise mit nur 196,1 mm Länge

Schneller, präziser Autofokus dank Dual-Phase-Linearmotor

Intuitive Bedienung für kreative Kontrolle

Fokusring als Steuerring für Einstellungen wie Blende nutzbar(4)

Fokustaste für individuelle Funktionen wie Hybrid-Zoom(5)

Preise und Verfügbarkeit

Das L-Mount Objektiv 100-500mm / F5-7.1 ist ab Ende Oktober für 2.099,- € (UVP) im Fachhandel erhältlich.

1 Stand: 24. September 2025. Gilt für Wechselobjektive für AF-kompatible spiegellose Vollformatkameras.

2 Mit dem optionalen Telekonverter DMW-STC20 (separat erhältlich). Die maximale Blendenöffnung reduziert sich um zwei Stufen. Bei

Verwendung eines Telekonverters ist der Brennweitenbereich auf 150–500mm begrenzt.

3 Gemäß CIPA-Standard [Gier-/Neigungsrichtung: Fokussierentfernung f=500mm, wenn die LUMIX S1RII verwendet wird].

4 Kompatible Kameras: DC-S1M2, DC-S1M2ES, DC-S1RM2 (Firmware Version 1.2)

5 Diese Funktion kombiniert optischen Zoom mit Crop-Zoom und ermöglicht eine Erweiterung des Telebereichs über den Zoomring,

ohne die Weitwinkel-Brennweite zu verändern.