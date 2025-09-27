Leica Camera Deutschland auf der Imaging World 2025

Vom 10. bis 12. Oktober 2025 ist die Leica Camera Deutschland GmbH mit einem umfangreichen Messeauftritt auf der Imaging World im Messezentrum Nürnberg vertreten. Das neue Festivalformat für Foto, Video und Content Creation bietet Leica die perfekte Bühne, um das gesamte aktuelle Produktportfolio – von leistungsstarken Kameras über Präzisionsobjektive bis hin zu Innovationen im Bereich Smart Projection – einem breiten Publikum zu präsentieren.

Am Leica Stand erleben Besucher*innen ikonische Bildgestaltung in ihrer ganzen Bandbreite: Von der legendären Leica M Serie über die performante Leica SL3-S bis hin zur Leica Q3 – ergänzt durch innovative Produkte wie den Leica LUX Grip und den Leica Cine Play 1. Außerdem bietet er Journalist*innen, Fachbesucher*innen und Fotografie-Enthusiast*innen eine kompetente Anlaufstelle, um sich über aktuelle Entwicklungen, Hintergründe und Perspektiven des Unternehmens zu informieren. Als Gesprächspartner vor Ort steht Falk Friedrich, Geschäftsführer Leica Camera Deutschland GmbH, für Interviews zur Verfügung.

Leica lädt ein: entdecken, erleben, ausprobieren.

Im Sinne des Imaging World Mottos „Create. Explore. Have Fun.“ bietet der Stand zahlreiche Gelegenheiten zum Ausprobieren der Leica Produkte – darunter Hands-on-Stationen mit aktuellen Kameras und Objektiven sowie Aktionen auf den Messe-Flächen, die Besucher*innen inspirierende Aufnahmesituationen ermöglichen.

Überblick:

Datum: 10. – 12. Oktober 2025

Ort: Messe Nürnberg, Halle 12.0, Stand 310

Leica Stand: mit Hands-on-Stationen und Vor-Ort-Beratung

Ansprechpartner für Medien: Falk Friedrich (vor Ort verfügbar)

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, den Leica Stand zu besuchen und Gesprächstermine vorab zu koordinieren. Für Interviewanfragen mit Falk Friedrich oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Fabian Pecht, fabian.pecht@leica-camera.com

Weitere Informationen zur Messe: www.imagingworld.de