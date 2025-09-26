Vier neue Viltrox Ultraweitwinkel-Objektive für Sony und Nikon erhältlich

Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei vier neue hochwertige Ultraweitwinkel-Objektive vor. Das Viltrox AF 9 mm F/2.8 für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount sowie das AF 14 mm F/4.0 für Sony E-Mount und Nikon Z-Mount bieten Fotografen und Filmemachern dramatische Perspektiven für Landschafts-, Architektur- und Vlogging-Aufnahmen. Alle vier Objektive überzeugen mit modernem STM-Autofokus, hochwertiger optischer Konstruktion und durchdachten Features für professionelle Anwendungen.

Die vier neuen Viltrox-Objektive vereinen modernste Technik mit praktischen Features für anspruchsvolle Aufnahmen. Der schnelle, leise und präzise STM-Autofokus unterstützt Eye- und Face-Tracking für verlässliche Schärfe, während das interne Fokussystem die Objektive reisefreundlich hält. Die hochwertige optische Konstruktion sorgt für exzellente Schärfe und minimiert chromatische Aberrationen. Ein 58-Millimeter-Filtergewinde ermöglicht die direkte Verwendung von Filtern für volle Kontrolle über Belichtung und Reflexionen.

Das Viltrox AF 9 mm F/2.8 Sony E und das Viltrox AF 9 mm F/2.8 DX Nikon Z [229 Euro UVP] sind speziell für APS-C-Sensoren konzipiert und bieten mit ihrer lichtstarken F/2.8-Blende kürzere Verschlusszeiten, saubere Low-Light-Ergebnisse und kreatives Bokeh. Die beeindruckende Naheinstellgrenze von nur 0,13 Metern ermöglicht spannende Close-ups im Ultraweitwinkel-Bereich – perfekt für Story-Details und kreative Kompositionen. Das kompakte, leichte Design macht es zum idealen Begleiter für mobile Aufnahmen und Content Creation.

Das Viltrox AF 14 mm F/4.0 Sony FE und das Viltrox AF 14 mm F/4.0 Nikon Z [229 Euro UVP] erweitern das Sortiment um eine Vollformat-Option für Sony E-Mount- und Nikon Z-Mount-Kameras. Mit seiner F/4.0-Blende bietet es eine ausgewogene Kombination aus Kompaktheit und Leistung, während die 14 mm Brennweite dramatische Weitwinkel-Perspektiven für professionelle Landschafts- und Architekturfotografie ermöglicht. Die Vollformat-Kompatibilität nutzt den gesamten Sensor für maximale Bildqualität und Auflösung.

Alle vier Objektive verfügen über einen USB-C-Firmware-Port für schnelle Updates, der maximale Zukunftssicherheit und konstante Performance gewährleistet. Die robuste Konstruktion in Verbindung mit dem internen Fokussystem macht sie zu verlässlichen Werkzeugen für professionelle Anwendungen.

Die neuen Viltrox-Objektive sind aktuell im Vorverkauf und ab dem 06.10.2025 im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/viltrox erhältlich.