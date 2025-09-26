Nikon Days 2025: Inspiration und Innovation in Berlin – Ein Tag für Foto- und Videografie-Begeisterte

Düsseldorf, 19. September 2025 – Die beliebten Nikon Days machen Halt in Berlin. Am Samstag, den 27. September 2025, öffnen sich die Türen für alle, die ihre Leidenschaft für Fotografie und Videografie vertiefen oder neu entdecken möchten. Ein vielfältiges Programm mit renommierten Expert:innen und die Möglichkeit, die neueste Nikon-Technologie hautnah zu erleben, versprechen einen unvergesslichen Tag voller Inspiration und praktischer Einblicke.

Besucher:innen erwartet ein hochkarätiges Line-up an Vorträgen und interaktiven Workshops. Tauchen Sie ein in die Welt der Wildlifefotografie mit Aiko Sukdolak und reisen Sie mit Marion Payr in ferne Länder mit ihrem Vortrag “Uganda: Die Perle Afrikas”. Maike Jarsetz schärft Ihre Post-Produktions-Skills mit den neuesten Techniken in Lightroom Classic und Photoshop.

Für alle, die ihre Perspektive erweitern möchten, bietet Maximilian Streich Einblicke in die Achtsamkeit in der Street-Fotografie mit seinem Vortrag “Durch den Sucher ins Hier und Jetzt”. Ina Fassbender spricht über “Schnelle Bewegungen, starke Bilder” in der Sportfotografie, während Kristian Schuller zeigt, wie sich dank richtiger Inszenierung spannende Geschichten mit der Kamera erzählen lassen. Chris Weiserbeleuchtet das Filmemachen “Jenseits der Komfortzone”, und Bernhard Wolf teilt seine Erfahrungen aus fünf Jahren Filmen mit dem Z-System.

Neben den inspirierenden Sessions bietet der Tag zahlreiche Gelegenheiten zum praktischen Ausprobieren: Die Test & Try Area lädt dazu ein, die neuesten Nikon-Kameras und Objektive selbst in die Hand zu nehmen und unter Anleitung von Expert:innen zu testen. Bei Live-Shootings mit können Sie den Profis direkt über die Schulter schauen. Ein Fotowalk mit Hendrik Mallmann und Rainer Tamme rundet das praktische Angebot ab.

Darüber hinaus stehen Expert:innen für Produktberatungen zur Verfügung und ein Sensorreinigungs-Service wird angeboten.

Die Nikon Days in Berlin sind die perfekte Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen, Wissen zu erweitern und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Erleben Sie die Vielfalt der Nikon Welt und nehmen Sie neue Impulse für Ihre eigene kreative Arbeit mit nach Hause.

Alle Details zum Programm, den Referent:innen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Nikon Days in Berlin finden Sie unter https://www.mynikon.de/de/events/nikon-days/tourstopps/berlin/program.