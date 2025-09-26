Der diesjährige Gewinner CEWE Photo Award 2025 heißt Hasan Baglar. Mit seiner faszinierenden Makroaufnahme „Danlock“, die zwei Gottesanbeterinnen in tänzerischer Pose zeigt, setzte sich der 51-jährige Amateurfotograf aus Limassol, Zypern, gegen eine beeindruckende Konkurrenz durch. Insgesamt wurden 656.738 Fotos aus 153 Ländern eingereicht – damit bleibt der CEWE Photo Award der größte Fotowettbewerb der Welt.

Die feierliche Preisverleihung fand am 25. September 2025 in Prag statt. Dort wurden neben dem Gesamtsieger auch die besten Bilder aus zehn weiteren Kategorien ausgezeichnet.

Ein magischer Moment: Wie das Siegerfoto „Danlock“ entstand

Hasan Baglar ist leidenschaftlicher Natur- und Makrofotograf. Den einzigartigen Moment erlebte er im Sommer 2023 in einem Luzernenfeld nahe Nicosia.

„Als ich näherkam, breiteten die beiden Gottesanbeterinnen plötzlich ihre Flügel aus und schienen mir zu folgen. Ich war fasziniert von ihrer angriffslustigen, gleichzeitig eleganten Haltung“, erinnert sich Baglar.

Mit seiner Canon EOS 5D Mark IV und einem 100 mm Makroobjektiv gelang es ihm, die Szene gestochen scharf einzufangen. Baglar beschreibt den Augenblick als „kleines Wunder der Natur“ – ein Bild, das ihn selbst vor Aufregung zittern ließ.

Die internationale Jury zeigte sich tief beeindruckt: „Ein perfekter Moment voller Spannung und Anmut, detailreich eingefangen mit hoher technischer Präzision – dieses Bild lässt uns staunen und schmunzeln zugleich.“

CEWE Photo Award 2025: Weltgrößter Fotowettbewerb mit sozialem Mehrwert

Mit über 650.000 Einsendungen ist der Wettbewerb auch in diesem Jahr der größte seiner Art weltweit. Er steht unter dem Motto „Our world is beautiful“ und verfolgt neben der Förderung der Fotokultur auch einen sozialen Zweck.

Für jedes eingereichte Bild spendete CEWE 10 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit. 2025 kam so die Summe von 65.673,80 Euro zusammen. Diese fließt in ein Bildungsprojekt in Dschibuti, das jungen Menschen eine berufliche Perspektive ermöglicht.

CEWE-Vorstandsvorsitzender Thomas Mehls betonte: „Hasan Baglars Foto beweist eindrucksvoll, wie viel Schönheit und Drama in der kleinsten Szene der Natur stecken kann. Zugleich zeigt der CEWE Photo Award, wie Fotografie Menschen über den Globus hinweg verbindet und gesellschaftliches Engagement sichtbar macht.“

Preise für den Gewinner CEWE Photo Award 2025

Als Gesamtsieger darf sich Hasan Baglar über ein umfangreiches Preis-Paket freuen:

Fotoreise im Wert von 10.000 Euro inklusive Helikopterflug und Workshop mit Starfotograf George Steinmetz

Professionelle Fotoausrüstung im Wert von 5.000 Euro

CEWE Fotoprodukte im Wert von 2.500 Euro

Auch die Plätze 2 bis 1.000 wurden mit hochwertigen Preisen wie Kamera-Equipment, Gutscheinen und Fotoprodukten ausgezeichnet.

Weitere Sieger und Kategorien

Neben dem Gesamtsieg von Hasan Baglar wurden Preise in elf Kategorien vergeben – darunter:

Landschaft

Architektur

Tiere

Menschen

Street Photography

Kochen & Essen

Jede Kategorie brachte herausragende Bilder hervor, die die Vielfalt der Fotografie eindrucksvoll widerspiegeln.

Nachwuchsförderung: Der erste Young Talent Award

Ein besonderes Highlight war 2025 die erstmalige Vergabe des Young Talent Award. Dieser richtet sich an junge Fotografie-Begeisterte zwischen 16 und 25 Jahren.

Der französische Nachwuchsfotograf Gregory Vergne wurde mit diesem Sonderpreis geehrt. Er darf sich über eine Fotoreise mit Abenteuerfotografin Ulla Lohmann nach Sizilien freuen. Zusätzlich erhält er eine Fotoausrüstung im Wert von 2.500 Euro sowie CEWE-Produkte im Wert von 1.000 Euro.

Fotografie trifft soziales Engagement

Der Gewinner CEWE Photo Award 2025 zeigt nicht nur die künstlerische Kraft der Fotografie, sondern auch ihre gesellschaftliche Bedeutung. Mit jeder Teilnahme wird ein Beitrag geleistet, der weit über die Kunst hinausgeht.

Für jedes hochgeladene Foto spendete CEWE 10 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit. In diesem Jahr kam so die beeindruckende Summe von 65.673,80 Euro zusammen. Das Geld fließt in ein Bildungsprojekt im Stadtteil Balbala in Dschibuti, wo Jugendliche beim Einstieg ins Berufsleben unterstützt werden. Damit trägt der Wettbewerb nicht nur zur Sichtbarkeit fotografischer Talente bei, sondern auch zur Förderung von Zukunftsperspektiven für junge Menschen in Afrika.

Förderung der weltweiten Fotokultur Würdigung herausragender Fotokunst Soziales Engagement durch Spendenprojekte

Fazit: Hasan Baglar ist Gewinner CEWE Photo Award 2025

Der Gewinner CEWE Photo Award 2025, Hasan Baglar, hat mit seiner Aufnahme „Danlock“ einen besonderen Naturmoment für die Ewigkeit festgehalten. Sein Bild steht stellvertretend für die Kraft der Fotografie, Schönheit und Vergänglichkeit in einer einzigen Komposition einzufangen.

Mit dem CEWE Photo Award werden nicht nur künstlerische Talente sichtbar gemacht, sondern auch gesellschaftliche Projekte gefördert – eine Verbindung, die diesen Wettbewerb einzigartig macht.

Alle prämierten Fotos und weitere Informationen finden Sie unter: www.cewephotoaward.de