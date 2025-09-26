Das Canon RF 85mm F1.4 L VCM verspricht Porträts mit traumhaftem Bokeh, schneller VCM-Fokustechnologie und kompaktem Design. Schau mit uns in die Canon RF 85mm F1.4 L VCM Beispielbilder-Galerie und entdecke, wie das neue L-Objektiv in der Praxis abliefert.

Canon hat mit dem RF 85mm F1.4 L VCM eine neue lichtstarke Porträt-Festbrennweite für das EOS-R-System und Cinema-EOS-Kameras vorgestellt. Mit f/1,4 Lichtstärke bietet das Objektiv eine starke Freistellung des Motivs und eignet sich ideal für Low-Light-Situationen. Die optische Konstruktion kombiniert UD- und asphärische Elemente mit Super-Spectra- und ASC-Vergütung, um Abbildungsfehler zu minimieren und eine gleichmäßige Bildschärfe zu liefern. Eine 11-Lamellen-Irisblende sorgt für ein weiches, rundes Bokeh.

Das RF 85mm F1.4 L VCM ist dank seiner neuen VCM-Autofokus-Technologie besonders schnell, leise und nahezu frei von Focus Breathing – interessant auch für Videoaufnahmen. Dazu kommen ein stufenloser Blendenring, ein konfigurierbarer Steuerring und eine Funktionstaste, die den Einsatz im Filmbereich erleichtern. Mit einem Gewicht von 636 Gramm und kompakten Maßen von 76,5 × 99,3 mm ist es deutlich handlicher als das RF 85mm F1.2L USM. Die wettergeschützte L-Serie-Bauweise rundet das Paket ab. Der Marktstart ist für den 30. September 2025 angesetzt, die UVP liegt bei 1.749 Euro.

Weitere technische Details und Hintergründe findet ihr in unserer News zum Canon RF 85mm F1.4 L VCM.

Canon RF 85mm F1.4 L VCM Beispielbilder-Galerie:

In der Galerie zeigen wir die ersten offiziellen Beispielbilder des Herstellers zur neuen Festbrennweite. Sie zeigen klassische Porträtaufnahmen, die bereits einen Eindruck der Schärfeleistung und des Bokeh-Charakters vermitteln. Außerdem sind Detailaufnahmen einer Blüte enthalten, die die Hintergrundunschärfe der 85-mm-Brennweite besonders gut sichtbar machen. Ergänzt wird die Auswahl durch ein Stillleben aus der Top-Down-Perspektive, das die Detailauflösung demonstriert.