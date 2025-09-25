Broadcast-Zoomobjektiv FUJINON LA30x7.8BRM – FUJIFILM kündigt Markteinführung an

Kleve, 04. September 2025. FUJIFILM kündigt die Markteinführung des 4K Broadcast-Zoomobjektivs „FUJINON LA30x7.8BRM“ (im Folgenden „LA30x7.8“) für Ende Oktober 2025 an. Das LA30x7.8 bietet mit einem 30-fachen Zoom von 7,8 bis 234 mm den größten Zoombereich seiner Klasse und ist dennoch kompakt und leicht.

Das LA30x7.8 ist ein tragbares Broadcast-Zoomobjektiv für 2/3-Zoll-Sensorkameras, das den Brennweitenbereich von 7,8 mm Weitwinkel bis 234 mm Tele abdeckt. Es ist mit einer Länge von 190 mm sehr kompakt und wiegt lediglich 1,7 kg. Durch die Verwendung einer neu entwickelten Driveunit unterstützt es virtuelle und Remote-Produktionen.

In den vergangenen Jahren hat die Menge an produzierten Videoinhalten wie Nachrichten, Dokumentationen, Sport und Musikkonzerte aufgrund der rasanten Verbreitung von Videostreaming-Plattformen zugenommen. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Geräten, die das Filmen optimieren können, ohne die Bildqualität oder Funktionalität innerhalb begrenzter Produktionsbudgets zu beeinträchtigen.

Als Reaktion auf diese Bedürfnisse hat FUJIFILM im Jahr 2019 das 4K Broadcast-Zoomobjektiv „FUJINON LA16x8BRM“ auf den Markt gebracht. Aufgrund seines kompakten und leichten Designs mit einer Länge von 163,8 mm und einem Gewicht von 1,6 kg sowie seiner hervorragenden optischen Leistung und seines erschwinglichen Preises erhielt es ein sehr positives Feedback.

Das neu entwickelte „FUJINON LA30x7.8“ verfügt über einen 30-fachen Zoom, der den größten Zoombereich in seiner Klasse darstellt, und deckt den Brennweitenbereich von 7,8 mm bis 234 mm ab, während es mit einer Länge von nur 190 mm und einem Gewicht von 1,7 kg kompakt und leicht bleibt. Das geringe Gewicht sorgt für hohe Mobilität und Vielseitigkeit in der Produktion. Außerdem verfügt die neu entwickelte Driveunit über hochauflösende 16-Bit-Encoder für eine äußerst genaue Positionserkennung in der virtuellen und Remote-Produktion, was zur weiteren Optimierung der Produktionsabläufe beiträgt.

FUJIFILM wird das LA30x7.8 auf der „IBC 2025“ ausstellen, der weltweit führenden Fachmesse für Broadcasttechnik, die vom 12. bis 15. September 2025 in Amsterdam, Niederlande, stattfindet.

*1 Als tragbares Objektiv für 2/3-Zoll 4K-Kameras im ENG-Stil (basierend auf einer Umfrage von Fujifilm vom September 2025

Die wesentlichen Merkmale des FUJINON LA30x7.8BRM:

30-facher Zoombereich mit einer Brennweite von 7,8 mm bis 234 mm und ein kompaktes und leichtes Design

Das Objektiv verfügt über einen 30-fachen Zoom, der Brennweiten von 7,8 mm bis 234 mm abdeckt, und ist dabei mit einer Größe von nur 190 mm und einem Gewicht von 1,7 kg kompakt und leicht. Dies wird durch die Verwendung eines Rearfokus-Mechanismus*2 und die Optimierung der Objektivkonfiguration und der Steuerungsmethoden erreicht, die FUJIFILM über viele Jahrzehnte der Objektiventwicklung hinweg perfektioniert hat.

*2 Ein Mechanismus, der durch die Bewegung des hinteren Teils des Objektivs fokussiert analog zur LA16x8BRM

Hohe Funktionalität durch die neu entwickelte Driveunit

Die neu entwickelte Driveunit verfügt über hochauflösende 16-Bit-Encoder für eine äußerst genaue Positionserkennung von Zoom, Fokus und Blende in der virtuellen und Remote-Produktion, was zur Optimierung der Produktionsabläufe beiträgt.

Das Objektiv erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 1,0 Sek. und eine minimale Geschwindigkeit von 120 Sek. beim Zoomen vom Weitwinkel- bis in den Telebereich. Dieser vielseitige Bereich hilft bei der Aufnahme eines sich schnell bewegenden Motivs während einer Live-Sportübertragung und ermöglicht gleichzeitig langsame Zooms während einer Live-Musikübertragung, um kreative Aufnahmen zu ermöglichen.

4K-Optikleistung über den gesamten Zoombereich

Durch den Einsatz der neuesten optischen Simulationstechnologie kann FUJIFILM bei der Entwicklung die Minimierung von Aberrationen erreichen und über den gesamten Zoombereich eine optische 4K-Performance sicherstellen. Darüber hinaus zeichnet sich die einzigartige Mehrschichtvergütung „HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating)“ von FUJIFILM durch eine hohe Lichtdurchlässigkeit und eine präzise Farbwiedergabe aus.

Komfortables Filmen

Eine einzige Taste am Objektiv ermöglicht die elektronische Einstellung des Auflagemaßes*3. Das System ermöglicht eine schnellere und effizientere Einstellung als der manuelle Prozess.

Die Makrofunktion ermöglicht eine Scharfstellung näher als die Naheinstellgrenze bis zu 0,05 m von der Vorderseite des Objektivs, indem der einzigartige Fokusring nach vorne geschoben wird. So kann der Anwender extreme Nahaufnahmen machen, ohne die Hand vom Fokusring zu nehmen.

*3 Abstand vom Flansch des Objektivs zum Bildsensor einer Kamera.

Weitere Informationen über die FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH und über ihre Produkte finden Sie im Internet unter www.fujifilm.com/de