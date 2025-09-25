Auf dem seitlichen Schalter für den Fokusmodus befinden sich neben den Positionen AF und MF für den automatischen und manuellen Fokus auch die Position „Control“. In dieser Stellung lässt sich der kombinierte Fokus- und Steuerring des Objektivs über das Menü der Kamera mit einer Funktion, wie etwa der ISO-Empfindlichkeit oder der Blendenwahl belegen. Anschließend ist die ausgewählte Funktion direkt über den Steuerring erreichbar. Bei Verwendung des Steuerrings wird automatisch scharf gestellt.

Das Objektiv verfügt über eine Nahein­stellgrenze von 27 Zentimetern bei kleinster Brennweite, also bei 28 mm. Wenn im MF-Modus manuell scharf gestellt wird, kann man sogar bis auf 24 Zentimeter an Motive herangehen. Damit sind auch Nahaufnahmen kleinerer Objekte möglich.

Das Gehäuse des RF 28–70 mm f/2,8 IS STM macht grundsätzlich einen soliden Eindruck. Eine Gummilippe am Bajonett schützt die elektronischen Kontakte des Objektivs und den Sensor der angesetzten Kamera vor Feuchtigkeit und Staub. Canon macht zwar keine Angaben zur genauen Abdichtung des RF 28–70 mm f/2,8 IS STM, spricht aber von einem witterungsbeständigen Objektiv, das für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt wurde.