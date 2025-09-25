Canon hat mit dem RF 28–70 mm f/2,8 IS STM ein lichtstarkes Standardzoom für den Alltagseinsatz vorgestellt. Mit einem Preis von rund 1.200 Euro ist es deutlich günstiger als das auf Profis ausgerichtete Canon RF 24–70 mm f/2,8 L IS USM, das rund 2.750 Euro kostet. Was leistet die kompaktere und günstigere Alternative? Wir haben das Canon RF 28–70 mm f/2,8 IS STM im Test ausführlich ausprobiert.
Canon RF 28–70 mm f/2,8 IS STM
- Anschluss: Canon RF
- Optischer Aufbau: 15 Elemente in 12 Gruppen
- Anzahl Blendenlamellen: 9
- Autofokus: ja
- Bildstabilisator: ja
- Gewicht: 490 g
- Preis: ca. 1.200 Euro
- www.canon.de
Mit dem RF 28–70 mm f/2,8 IS STM ergänzt Canon sein Angebot im Bereich der Standardzooms für spiegellose Vollformatkameras des EOS-R-Systems um ein vergleichsweise preiswertes Modell für Foto-Enthusiasten. Mit rund 1.200 Euro kostet das RF 28–70 mm nicht einmal halb so viel wie das Profi-Zoom RF 24–70 mm f/2,8 L IS USM aus der L-Serie, das mit rund 2.750 Euro zu Buche schlägt. Zwar bietet das RF 28–70 mm weniger Weitwinkel, da der Brennweitenbereich erst bei 28 statt 24 mm beginnt, dafür kann das neue Zoomobjektiv mit einer ebenfalls durchgängigen Lichtstärke f/2,8 aufwarten und bleibt dabei deutlich kompakter und leichter.
Dank des eingebauten Einzugmechanismus misst das RF 28–70 mm bei Nichtgebrauch im eingefahrenen Zustand nur 92,2 Millimeter in der Länge und wiegt 490 Gramm.
Zum Fotografieren wird es auf die 28-mm-Position ausgefahren. Der Unterschied zum 900 Gramm schweren RF 24–70 mm ist im Alltag spürbar – nicht zuletzt, weil der Durchmesser geringer ausfällt.
Bildstabilisator und guter Autofokus
Das RF 28–70 mm f/2,8 IS STM verfügt über eine optische Bildstabilisierung, die laut Canon um bis zu 5,5 Blendenstufen längere Belichtungszeiten ermöglicht. In Kombination mit einem Kameragehäuse mit zusätzlicher Stabilisierung am Bildsensor (IBIS) soll sogar eine Kompensation um bis zu 7,5 Blendenstufen möglich sein. Canon lässt jedoch offen, mit welchem Kameramodell diese Werte gemäß den CIPA-Standards ermittelt wurden. In der Praxis ist die Bildstabilisierung vor allem bei schwachem Umgebungslicht, zum Beispiel bei Innenaufnahmen oder bei Dämmerung, von Vorteil.
Für den Autofokus kommt ein STM-Schrittmotor zum Einsatz, der sich im Labor- und Praxistest als schnell und zuverlässig erwiesen hat. Die Auslöseverzögerung lag im CHIP Testlabor bei sehr kurzen 0,18 bis 0,19 Sekunden bei kürzester und mittlerer Brennweite. Bei 70 mm stieg sie leicht auf 0,34 Sekunden – immer noch schnell genug für Alltagssituationen. Die durchschnittliche Autofokus-Genauigkeit lag über den gesamten Zoombereich konstant bei sehr guten 97 bis 99 Prozent. Die gemessene Standardabweichung der Schärfe blieb dabei mit sechs bis 58 Linienpaaren pro Bildhöhe erfreulich gering.
Steuerring und Dichtungen
Auf dem seitlichen Schalter für den Fokusmodus befinden sich neben den Positionen AF und MF für den automatischen und manuellen Fokus auch die Position „Control“. In dieser Stellung lässt sich der kombinierte Fokus- und Steuerring des Objektivs über das Menü der Kamera mit einer Funktion, wie etwa der ISO-Empfindlichkeit oder der Blendenwahl belegen. Anschließend ist die ausgewählte Funktion direkt über den Steuerring erreichbar. Bei Verwendung des Steuerrings wird automatisch scharf gestellt.
Das Objektiv verfügt über eine Naheinstellgrenze von 27 Zentimetern bei kleinster Brennweite, also bei 28 mm. Wenn im MF-Modus manuell scharf gestellt wird, kann man sogar bis auf 24 Zentimeter an Motive herangehen. Damit sind auch Nahaufnahmen kleinerer Objekte möglich.
Das Gehäuse des RF 28–70 mm f/2,8 IS STM macht grundsätzlich einen soliden Eindruck. Eine Gummilippe am Bajonett schützt die elektronischen Kontakte des Objektivs und den Sensor der angesetzten Kamera vor Feuchtigkeit und Staub. Canon macht zwar keine Angaben zur genauen Abdichtung des RF 28–70 mm f/2,8 IS STM, spricht aber von einem witterungsbeständigen Objektiv, das für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt wurde.
Abbildungsleistung im Labor
Das RF 28–70 mm f/2,8 IS STM zeigte im CHIP Testlabor eine insgesamt gute Auflösungsleistung, muss sich aber erwartungsgemäß dem mehr als doppelt so teuren Profi-Zoom RF 24–70 mm f/2,8L IS USM geschlagen geben. Schauen wir uns beide Objektive im Vergleich an. Bei einer Brennweite von 28 mm erreicht das RF 28–70 mm mit 2.846 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei offener Blende f/2,8 den höchsten Auflösungswert im Bildzentrum. Dieser Wert entspricht 93 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung unserer Messkamera Canon EOS R5. In den Ecken sackt die Auflösung bei kürzester Brennweite und Blende f/2,8 allerdings deutlich auf nur 57 Prozent ab. Im direkten Vergleich liefert das Profi-Zoom RF 24–70 mm bei noch kürzerer Brennweite von 24 mm und Blende f/2,8 sogar 96 Prozent der möglichen Auflösung im Bildzentrum und 70 Prozent in den Ecken.
Wird gezoomt, sinkt die Auflösung des RF 28–70 mm f/2,8 IS STM im Bildzentrum auf 91 Prozent bei mittlerer Brennweite und auf 88 bis 89 Prozent bei längster Brennweite. Dafür nimmt die Auflösung in den Ecken etwas zu. So erreicht das günstigere Standardzoom bei mittlerer und längster Brennweite 64 bis 74 Prozent in den Bildecken. Auch hier hat das Profi-Zoom die Nase vorn. So erreicht das RF 24–70 mm f/2,8L IS USM bei mittlerer bis längster Brennweite 94 bis 97 Prozent der möglichen Auflösung im Bildzentrum und 68 bis 79 Prozent in den Ecken.
Im Hinblick auf typische Abbildungsfehler zeigt das RF 28–70 mm f/2,8 IS STM beispielsweise praktisch keine Verzeichnung. Selbst im Weitwinkelbereich fällt diese mit nur –0,2 Prozent sehr gering aus. Zum Vergleich: Das deutlich teurere RF 24–70 mm f/2,8 L IS USM verzeichnet hier mit –3,1 Prozent sichtbar stärker. Auch bei der Vignettierung hat das günstigere Modell Vorteile: nur 0,5 Blendenstufen im Weitwinkel, 0,2 bei mittlerer Brennweite und 0,4 bei 70 mm – jeweils bei Offenblende. Abgeblendet verbessern sich die Werte weiter. Das Profi-Zoom zeigt hier leicht höhere Werte: etwa 0,7 Blendenstufen bei 24 mm und 0,5 bei mittlerer Brennweite. In puncto chromatische Aberration macht das Canon RF 28–70 mm f/2,8 IS STM ebenfalls eine sehr gute Figur. Die Farbsaumbreite lag im Labor konstant bei nur 0,3 Pixeln – ein kaum sichtbarer Wert. Zum Vergleich: Das Profi-Pendant ist mit 0,2 bis 0,3 Pixeln hier nur minimal besser.
Aus dem Testlabor
Vignettierung des Canon RF 28–70 mm f/2,8 IS STM im Test
Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.
Unser Fazit: Canon RF 28–70 mm f/2,8 IS STM im Test
Das Canon RF 28–70 mm f/2,8 IS STM gefällt uns als kompaktes, leichtes und lichtstarkes Zoom mit optischem Bildstabilisator und guter Abbildungsleistung – zu einem deutlich attraktiveren Preis gegenüber dem RF 24–70 mm f/2,8L IS USM. Das neue Allroundzoom überzeugt mit STM-Autofokus, Steuerring und sehr guter Verzeichnungs- und Vignettierungskorrektur. Die Auflösung in den Ecken ist hingegen ausbaufähig. Doch angesichts des günstigeren Preises ist das Standardzoom eine gute Wahl für alle, die nicht so viel Geld ausgeben wollen.
Was uns gefällt …
-
Konstant hohe Lichtstärke
-
Treffsicherer Autofokus
-
Bildstabilisierung
-
Leicht und kompakt
… und was nicht so gut ist
-
Keine Gegenlichtblende dabei
-
Schärfeabfall in den Ecken bei 28 mm und f/2,8
Technische Daten: Canon RF 28–70 mm f/2,8 IS STM
|Konstruiert für Sensorgröße / Bajonett
|Kleinbild / Canon RF
|Brennweite an APS-C-Kamera (umgerechnet auf Kleinbild)
|44,8–112 mm
|Maximale Lichtstärke (kürzeste Brennweite / längste Brennweite)
|2,8 / 2,8
|Kleinste Blende
|22
|Konstruktion: Linsen / Gruppen
|15 / 12
|Blendenlamellen (Anzahl)
|9
|Naheinstellgrenze
|0,24 m
|Filtergröße
|67 mm
|Abmessungen / Gewicht
|77 x 92 mm / 490 g
|AF-Motor / AF/MF-Schalter
|● / ●
|Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus
|● / ━
|Innenfokus / Innenzoom
|● / ━
|Funktionstaste (Fn)
|━
|Steuerrungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter
|● / ━
|Fokusbereichsbegrenzer
|━
|Gummidichtung am Bajonett
|●
|Streulichtblende /
Schutzbeutel/-tuch mitgeliefert
|━ / ━
Aktuelle Kommentare