Das Samyang AF 24-60mm F2.8 FE ist das neue Standardzoom der Marke. Schau mit uns in die Samyang AF 24-60mm F2.8 FE Beispielbilder-Galerie und entdecke, wie vielseitig sich das kompakte Zoom in der Praxis einsetzen lässt.

Samyang hat auf der IBC 2025 in Amsterdam das AF 24-60mm F2.8 FE vorgestellt – das zweite Zoomobjektiv, das in Zusammenarbeit mit Schneider-Kreuznach entwickelt wurde. Mit seinem Brennweitenbereich von 24 bis 60 Millimetern und der durchgehenden Lichtstärke von f/2,8 deckt es den klassischen Standardzoom-Bereich ab und richtet sich gleichermaßen an Foto- wie Videoanwender. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ist nach IP5X gegen Staub und Spritzwasser geschützt und bringt 494 Gramm auf die Waage. Die Naheinstellgrenze beträgt 18 Zentimeter im Weitwinkel. Marktstart ist Ende Oktober 2025, der Preis liegt bei 749,99 Euro. Mehr zum Objektiv gibt es auch hier in unserer News zu diesem auf PhotoScala.

Samyang AF 24-60mm F2.8 FE Beispielbilder-Galerie

In der unten stehenden Galerie zeigt der Hersteller, was ein Standard- bzw. Reisezoom im Alltag abdeckt. Weite Landschaften illustrieren die Wirkung kurzer Brennweiten, klassische Streetszenen zeigen Perspektive und Kantenwiedergabe in urbanen Motiven, und Detailaufnahmen in einer Bar geben Hinweise auf Kontrast, Mikrostruktur und Hintergrundunschärfe bei kurzen Distanzen – unterstützt durch die 18-cm-Naheinstellgrenze im Weitwinkel.

Die Serie stammt vollständig von @nullnullphotos und liefert damit einen ersten Eindruck von Abbildungsleistung, Handling-Spielräumen zwischen 24 und 60 mm sowie der Eignung für typische Reisemotive. Machen Sie sich hier einen eigenen Eindruck; ausführliche Messergebnisse und Praxisurteil reichen wir nach, sobald wir das Objektiv selbst zum Test vor Ort hatten