FUJIFILM erweitert die Farbpalette der Hybrid-Sofortbildkamera instax mini Evo um die Variante Gentle Rose. Das Modell kombiniert Retro-Design mit digitalen Funktionen und Sofortbilddruck. Die neue Version soll ab Oktober 2025 verfügbar sein und kostet 199,99 Euro (UVP).
Die instax mini Evo bietet zehn Objektivmodi und zehn Filmeffekte, die sich zu insgesamt 100 kreativen Kombinationen verbinden lassen. Ein 3-Zoll-LCD erleichtert die Bildauswahl, während ein integrierter Selfie-Spiegel die Gestaltung von Selbstporträts unterstützt. Für das authentische Sofortbild-Erlebnis wird das Foto per Hebeltransport ausgegeben.
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht laut Hersteller bis zu 100 Aufnahmen pro Ladung. Zusätzlich gibt es einen Micro-SD-Slot für mehr Speicher. Aufgeladen wird die Kamera per USB-C.
Mit Gentle Rose ergänzt FUJIFILM die bisherigen Farben Black und Brown sowie eine frühere Jubiläumsedition um einen neuen, modernen Akzent.
Pressemitteilung Fujifilm Instax:
FUJIFILM instax erweitert Farbpalette: Neue Farbvariante „Gentle Rose“ für die instax mini Evo Hybrid-Sofortbildkamera
FUJIFILM instax™ bringt die be-liebte Hybrid-Sofortbildkamera instax mini Evo™ in einer neuen, stil-vollen Farbvariante auf den Markt: „Gentle Rose“. Damit erweitert das Unternehmen die bestehende Farbpalette der instax mini Evo™, die Fotografie-Fans weltweit begeistert.
Die instax mini Evo™ verbindet elegantes Retro-Design mit modernster Technik: Sie bietet kreative Aufnahmeoptionen, flexible Speichermöglich-keiten und das sofortige Teilen von Bildern – sowohl analog als auch di-gital. Bisher war die Hybrid-Sofortbildkamera in „Black“ und „Brown“ er-hältlich – anlässlich des 90. Jubiläums von FUJIFILM kam zudem eine limitierte Sonderedition auf den Markt. Mit der neuen Farbvariante „Gentle Rose“ setzt FUJIFILM instax™ nun einen frischen, modernen Akzent, der Lifestyle und Kreativität perfekt miteinander verbindet.
„Die instax mini Evo™ in Gentle Rose überzeugt durch ihre Vielseitigkeit und ihr zeitloses Design. Mit der neuen Farbvariante sprechen wir beson-ders Nutzerinnen und Nutzer an, die Freude an kreativem Ausdruck und einem stilvollen Accessoire haben“, erklärt Stephan Althoff, Head of Mar-keting Picture Taking, FUJIFILM Imaging Systems GmbH & Co. KG.
Die instax mini Evo™: Vielseitige Features für jeden Moment
Die Hybrid-Sofortbildkamera bietet weiterhin die bewährten kreativen Funktionen: Zehn integrierte Objektivmodi und zehn Filmeffekte ermögli-chen 100 verschiedene Kombinationen für einmalige, kreative Ausdrucks-möglichkeiten. Ein 3-Zoll-LCD-Bildschirm erleichtert das Auswählen, Be-arbeiten und Drucken von Sofortbildern, während der Selfie-Spiegel das perfekte Selbstporträt unterstützt. Zum Drucken des Sofortbilds wird der Filmtransporthebel einfach nach rechts bewegt – so erleben Nutzerinnen und Nutzer das authentische Retro-Feeling der instax mini Evo™. Der in-tegrierte Lithium-Ionen-Akku kann über USB-C geladen werden und er-möglicht bis zu 100 Aufnahmen, ein Micro-SD-Kartenslot bietet zusätzli-chen Speicherplatz.
Preis und Verfügbarkeit
Die neue instax mini Evo™ Hybrid-Sofortbildkamera in „Gentle Rose“ ist ab Oktober 2025 für 199,99 € (UVP) im Handel erhältlich.
Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax.de/
