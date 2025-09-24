FUJIFILM instax erweitert Farbpalette: Neue Farbvariante „Gentle Rose“ für die instax mini Evo Hybrid-Sofortbildkamera

FUJIFILM instax™ bringt die be-liebte Hybrid-Sofortbildkamera instax mini Evo™ in einer neuen, stil-vollen Farbvariante auf den Markt: „Gentle Rose“. Damit erweitert das Unternehmen die bestehende Farbpalette der instax mini Evo™, die Fotografie-Fans weltweit begeistert.

Die instax mini Evo™ verbindet elegantes Retro-Design mit modernster Technik: Sie bietet kreative Aufnahmeoptionen, flexible Speichermöglich-keiten und das sofortige Teilen von Bildern – sowohl analog als auch di-gital. Bisher war die Hybrid-Sofortbildkamera in „Black“ und „Brown“ er-hältlich – anlässlich des 90. Jubiläums von FUJIFILM kam zudem eine limitierte Sonderedition auf den Markt. Mit der neuen Farbvariante „Gentle Rose“ setzt FUJIFILM instax™ nun einen frischen, modernen Akzent, der Lifestyle und Kreativität perfekt miteinander verbindet.

„Die instax mini Evo™ in Gentle Rose überzeugt durch ihre Vielseitigkeit und ihr zeitloses Design. Mit der neuen Farbvariante sprechen wir beson-ders Nutzerinnen und Nutzer an, die Freude an kreativem Ausdruck und einem stilvollen Accessoire haben“, erklärt Stephan Althoff, Head of Mar-keting Picture Taking, FUJIFILM Imaging Systems GmbH & Co. KG.

Die instax mini Evo™: Vielseitige Features für jeden Moment

Die Hybrid-Sofortbildkamera bietet weiterhin die bewährten kreativen Funktionen: Zehn integrierte Objektivmodi und zehn Filmeffekte ermögli-chen 100 verschiedene Kombinationen für einmalige, kreative Ausdrucks-möglichkeiten. Ein 3-Zoll-LCD-Bildschirm erleichtert das Auswählen, Be-arbeiten und Drucken von Sofortbildern, während der Selfie-Spiegel das perfekte Selbstporträt unterstützt. Zum Drucken des Sofortbilds wird der Filmtransporthebel einfach nach rechts bewegt – so erleben Nutzerinnen und Nutzer das authentische Retro-Feeling der instax mini Evo™. Der in-tegrierte Lithium-Ionen-Akku kann über USB-C geladen werden und er-möglicht bis zu 100 Aufnahmen, ein Micro-SD-Kartenslot bietet zusätzli-chen Speicherplatz.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue instax mini Evo™ Hybrid-Sofortbildkamera in „Gentle Rose“ ist ab Oktober 2025 für 199,99 € (UVP) im Handel erhältlich.

Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax.de/