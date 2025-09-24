Vom 13. bis 16. November 2025 wird Erlangen erneut zum Treffpunkt für Weltenbummler, Abenteurer und Fotografen. Das Fernweh Festival verwandelt den Redoutensaal und die Heinrich-Lades-Halle in eine Bühne voller Geschichten, Bilder und Ideen. Besucher können sich auf packende Vorträge, inspirierende Workshops und eine bunte Messe rund um die Themen Reisen, Outdoor und Fotografie freuen.

Ein Treffpunkt für Weltenbummler

Im November macht das Fernweh Festival 2025 die Stadt Erlangen wieder zum Anlaufpunkt für alle, die die Welt entdecken möchten – ob durch Reisen, Fotografie oder Outdoor-Erlebnisse. An drei Tagen erwarten die Besucher Live-Multivisionen, Workshops, Seminare, Fotoausstellungen und eine große Fernweh Festival Messe.

Inspiration aus erster Hand

Die Festivalbühne gehört 2025 erneut hochkarätigen Gästen: Naturfotograf Dieter Schonlau eröffnet das Programm mit beeindruckenden Aufnahmen aus den letzten Regenwäldern der Erde. Extremsportler Jonas Deichmann berichtet in „Das Limit bin nur ICH“ von seiner Weltumrundung, die er ausschließlich mit Muskelkraft zurückgelegt hat. Kletterpionier Stefan Glowacz nimmt das Publikum mit auf seine Expeditionen in abgelegene Regionen. Und Wolfgang „Gangerl“ Clemens erzählt mit bayerischem Charme, Witz und großer Authentizität aus seinem abenteuerlichen Leben.

Insgesamt führen 19 Live-Multivisionen in die unterschiedlichsten Regionen der Welt – von den Gletschern Grönlands bis hin zu den Metropolen Japans.

Informationen zum Fernweh Festival 2025

Datum: 13.–16. November 2025

Ort: Redoutensaal und Heinrich-Lades-Halle, Erlangen

Programm: 19 Live-Multivisionen, Seminare, Workshops, Reisemesse, Fotoausstellungen, Kurzvorträge

Tickets: Infos und Buchung über fernwehfestival.com

Lernen, Staunen, Mitmachen

Parallel zu den Vorträgen öffnet die große Fernweh Festival Messe in der Heinrich-Lades-Halle ihre Türen. Auf über 2.000 Quadratmetern präsentieren sich bekannte regionale und überregionale Aussteller aus den Bereichen Outdoor, Reise und Fotografie. Mit dabei sind auch zahlreiche Non-Profit-Organisationen und Hilfsprojekte. Die Besucher können sich auf tolle Messepreise renommierter Outdoor-Marken freuen, mit den Herstellern ins Gespräch kommen und bei Produktvorführungen Neuheiten in Aktion erleben.

Die Messezeiten sind:

Freitag, 14. November 2025: 17:00–20:00 Uhr

Samstag, 15. November 2025: 10:00–20:00 Uhr

Sonntag, 16. November 2025: 10:00–20:00 Uhr

Ein Tages-Messeeintritt ohne Vortragsbesuch kostet 4 Euro pro Person bzw. 8 Euro für Familien (zwei Erwachsene mit eigenen Kindern). Tickets sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Der Besuch eines kostenpflichtigen Programmpunktes berechtigt auch zum Messeeintritt an diesem Veranstaltungstag. Dies beinhaltet nicht nur den Eintritt zum Messebereich, sondern auch die Teilnahme/den Besuch aller Sonderaktionen, Ausstellungen und kostenloser Seminare.

Das Abenteuer wartet

Beim Fernweh-Festival 2025 wird an einem Wochenende alles geboten, was Reiselustige und Abenteurer inspiriert: mitreißende Multivisionsvorträge, spannende Workshops, eine vielfältige Messe und die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Wer sich von eindrucksvollen Bildern, persönlichen Geschichten und praktischen Tipps inspirieren lassen möchte, ist vom 13. bis 16. November 2025 in Erlangen genau richtig. Das Festival heißt alle willkommen, die neugierig darauf sind, die Welt zu erleben – sei es in Gedanken, mit der Kamera oder auf der nächsten Reise.

https://fernwehfestival.com