Mit The Jaguar Book – Collector’s Edition präsentiert René Staud im teNeues Verlag einen umfangreichen Bildband zur britischen Luxusautomarke Jaguar, der legendäre Modelle, technische Eleganz und kulturellen Einfluss in Wort und Bild vereint. Wir werfen einen Blick in den Bildband.

Mit „The Jaguar Book – Collector’s Edition“ legt René Staud eine bildgewaltige Hommage an Jaguar vor, die am 4. September 2025 im teNeues Verlag erschienen ist. Auf 272 Seiten entfaltet sich ein Panorama der ikonischsten Fahrzeuge der Marke – vom unvergänglichen E-Type über den eleganten XK 140 bis hin zu Modellen aus dem Motorsport. Neben der Automobiltechnik rückt Staud den kulturellen Stellenwert von Jaguar in den Fokus, von Auftritten in Hollywood-Produktionen wie „Spectre“ bis zu den Erfolgen legendärer Fahrer wie Stirling Moss. Die luxuriöse Hardcover-Ausgabe mit Farbschnitt und Schuber unterstreicht den exklusiven Charakter des Werkes.

Meisterwerke auf vier Rädern im Fokus

Der Band ist in thematisch klar gegliederte Kapitel unterteilt, die jeweils Modellreihen oder thematische Schwerpunkte behandeln. Stauds Fotografien setzen die Linienführung, Materialität und Details der Fahrzeuge in meisterhafter Studioinszenierung in Szene. Die rund 250 großformatigen Farbbilder verbinden dokumentarische Präzision mit einer klaren, künstlerisch geprägten Bildsprache. Dabei werden nicht nur einzelne Fahrzeuge porträtiert, sondern auch ihr Auftritt in Popkultur, Kunst und Rennsport in Szene gesetzt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Verbindung von Jaguar zu kulturellen Ikonen und Motorsportgeschichte: berühmte Besitzer, unvergessene Filmauftritte und große Rennerfolge illustrieren die Vielseitigkeit der Marke. Stauds Arbeiten vermitteln die Faszination für Form und Technik gleichermaßen – mit der gleichen Akribie, mit der Ingenieure einst ihre Fahrzeuge konstruierten.

Die opulente Ausstattung des Buches trägt zum Gesamteindruck bei: Die opulente Ausstattung mit großformatigem Hardcover, stabilem Einband und elegantem Schuber prädestiniert den Band als langlebiges Coffeetable-Buch. Mit 272 Seiten und rund 250 Farbfotografien bietet er zudem inhaltliche Fülle und visuelle Abwechslung.

„The Jaguar Book – Collector’s Edition“ verbindet automobile Leidenschaft, fotografische Meisterschaft und kulturhistorische Perspektive zu einem Werk, das sowohl für Jaguar-Enthusiasten als auch für Liebhaber hochwertiger Automobilfotografie eine Bereicherung darstellt.

Zum Autor

René Staud, Jahrgang 1951, gehört seit über vier Jahrzehnten zu den führenden Automobilfotografen weltweit. Sein Markenzeichen ist das von ihm entwickelte Lichtsystem Magicflash®, das neue Maßstäbe in der Studiofotografie setzte. Nach frühen Erfolgen eröffnete er 1975 sein erstes Fotostudio und spezialisierte sich zunehmend auf Fahrzeuge, unterstützt durch die Nähe zu Mercedes-Benz und Porsche. Mit dem 1986 gegründeten Staud Studio in Leonberg etablierte er eine feste Größe in der Branche. Stauds Arbeiten wurden vielfach publiziert, unter anderem in erfolgreichen Bildbänden im teNeues Verlag wie The Porsche 911 Book, The Mercedes-Benz 300 SL Book oder The Aston Martin Book. Seine Bildsprache vereint technische Präzision und künstlerischen Anspruch, wodurch seine Fotografien zu zeitlosen Ikonen der Automobilkultur werden.

The Jaguar Book

Untertitel: Collector’s Edition

Herausgeber: Die Gestalten Verlag GmbH & Co. KG

Autor: René Staud

Erscheinungsdatum: 4. September 2025

Format: 27,5 × 34 cm

Sprache: Englisch

Seiten: 272

Bilder: ca. 250 Farb-Fotografien

Bindung: Hardcover

ISBN (DE): 978-3-96171-723-1

Preis: € 130,00 | $ 150 | £ 110,00

Verlagswebseite: teNeues