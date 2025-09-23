Gerne schaut man sich seine Hochzeitsfotos an. Wenn man dazu noch Retro-Gamer ist, dann dürfen diese auch gern mit 0.014 Megapixel sein. Warte, was? Sebastian Staacks hat sich für seinen Cousin etwas ganz Besonderes ausgedacht: Mit einem Game Boy und der Game Boy Camera hat er eine echte Fotobox gebaut, an die sich die Gäste und das Brautpaar noch Jahre später erinnern werden.

Vergiss Vollformat, RAW und 8K – auf dieser Hochzeit wurde in satten 128 x 112 Pixeln gefeiert. Die Fotobox-Erfindung des Physikers und Tüftlers Sebastian Staacks setzt nicht etwa auf spiegellose High-End-Technik, sondern auf ein Kultgerät der 90er – den legendären Game Boy. Die Game Boy Camera, berühmt für ihren charmanten Lo-Fi-Charakter, ist das Herzstück einer DIY-Fotobox, die Staacks für die Hochzeit seines Cousins gebaut hat – der bekennender Retro-Gamer ist. Innerhalb eines fünfsekündigen Zeitfensters nimmt die Game Boy Camera ein kurzes Video sowie drei Fotos auf – die Gäste können ihre Bilder anschließend über einen angeschlossenen Game Boy Printer ausdrucken und als Andenken mitnehmen. Monochrom und körnig – und genau deshalb großartig.

Making of: Hochzeitsfotos mit 0.014 Megapixeln