Das SIGMA 135mm F1,4 DG | Art setzt neue Maßstäbe in der Porträtfotografie. Schau mit uns in die SIGMA 135mm F1,4 DG | Art Beispielbilder-Galerie und entdecke, wie sich das Teleobjektiv in der Praxis schlägt.

SIGMA bringt mit dem 135mm F1,4 DG | Art ein neues Teleobjektiv für spiegellose Vollformatkameras. Es ist das weltweit erste Autofokus-Objektiv mit dieser Brennweite und Lichtstärke f/1,4 und wird ab dem 25. September 2025 für L-Mount und Sony E-Mount erhältlich sein. Das Objektiv wiegt rund 1,43 Kilogramm, misst 135,5 Millimeter in der Länge und verfügt über ein 105-Millimeter-Filtergewinde. Die optische Konstruktion umfasst 17 Elemente in 13 Gruppen, darunter vier FLD- und zwei asphärische Gläser. Eine 13-Lamellen-Irisblende sorgt für eine gleichmäßige Hintergrundunschärfe.

Das Floating-Fokus-System hält die Schärfe über den gesamten Fokusbereich konstant. Zwei HLA-Motoren übernehmen die Fokussierung und ermöglichen eine schnelle, präzise Scharfstellung. Das Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt, die Frontlinse wasser- und ölabweisend beschichtet. Zum Lieferumfang gehören eine Arca-Swiss-kompatible Stativschelle, eine Gegenlichtblende mit Verriegelung, Front- und Rückdeckel, Tragegurt und Objektivbeutel.

Weitere technische Details finden sich in unserer News zum SIGMA 135mm F1,4 DG | Art.

SIGMA 135mm F1,4 DG | Art Beispielbilder-Galerie

Die Beispielbilder des Herstellers umfassen zahlreiche Porträt- und Fashionaufnahmen, sowohl ganze Szenen als auch Details von Personen und Produkten. Ergänzt wird die Auswahl durch eine Top-Down-Aufnahme einer Blume sowie ein Wiesenmotiv, die beide die Freistellwirkung und das Bokeh der lichtstarken Brennweite anschaulich zeigen.