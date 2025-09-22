Ab sofort ist das neue E-Book „Landschaftsfotografie” erhältlich. Auf 90 Seiten vermittelt es praxisnahes Know-how rund um Motive in der Natur, von Seen und Flüssen bis hin zu Wäldern und Wiesen. Außerdem gewährt der Landschaftsfotograf Markus Albert Einblicke in ein komplettes Foto-Projekt und zeigt dabei seinen Weg von der Planung bis zum fertigen Bild.
Pressemitteilung E-Book „Landschaftsfotografie”:
Neues E-Book „Landschaftsfotografie“ jetzt erhältlich – Praxiswissen auf 90 Seiten für bessere Fotos
Ab sofort ist das neue E-Book Landschaftsfotografie exklusiv auf www.meinfotokiosk.de erhältlich. Auf 90 Seiten vermittelt das Sonderheft praxisnahes Know-how rund um die schönsten Fotomotive draußen in der Natur.
Die thematischen Highlights im Überblick:
- Die besten Motive finden: Von Seen und Flüssen über Berge bis hin zu Wäldern und Wiesen – mit kreativen Ideen für spannende Bildperspektiven.
- Profi-Tricks für bessere Fotos: Tipps zu Vorbereitung, Kameraeinstellungen, Bildgestaltung und Nachbearbeitung.
- Faszination Wald: So setzen Sie Wälder, Felder und Wiesen direkt vor der Haustür wirkungsvoll in Szene.
- Ausrüstungstipps von Profis: Welche Kameras, Objektive und Zubehörteile in keiner Fototasche fehlen sollten.
- Goldene Stunde: Fünf Profi-Tipps, wie Aufnahmen im besonderen Licht von Sonnenauf- und -untergang noch eindrucksvoller gelingen.
- Einblicke in die Praxis: Begleiten Sie den Landschaftsfotografen Markus Albert bei einem kompletten Foto-Projekt – von der Planung bis zur Umsetzung.
Das E-Book kostet im Handel 14,90 Euro. Frühbesteller profitieren von einer exklusiven Aktion: Mit dem Rabattcode landschaft2 sparen Sie 2 Euro und zahlen nur 12,90 Euro. Dieses Angebot gilt bis zum 31. Oktober 2025.
Bestellmöglichkeit:
Das E-Book ist ab sofort verfügbar unter: www.meinfotokiosk.de
