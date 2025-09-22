Fotografen und Kreative müssen sich auf steigende Preise für Festplatten einstellen. Das hängt unter anderem mit der hohen Nachfrage nach Datenspeichern für KI-Rechenzentren sowie mit steigenden Stromkosten zusammen. Nikon setzt mit der neuen Nikon ZR ein kreatives Ausrufezeichen. Für eine internationale Kampagne konnte das Unternehmen den legendären Regisseur Dean Freeman gewinnen, der mit seiner ikonischen Bildsprache Maßstäbe setzt. Und Meta präsentiert mit der Ray-Ban Display-Brille samt Neural Band eine spannende Alternative zu Smartphones. Die Imaging News KW 39/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW39/25

KI kostet. Vor allem Energie.

Einem aktuellen Bericht aus den USA zufolge könnten die Kosten für SSDs (Solid State Drives) und HDDs (Hard Disk Drives) bald um 30 Prozent steigen. Das liegt an steigenden Kosten für Datenspeicher als Folge der steigenden Nachfrage durch KI-Rechenzentren. Einige Unternehmen haben bereits Preisänderungen angekündigt, darunter Western Digital für HDDs und SanDisk für NANDs.

Kreative wie Fotografen könnten nicht nur durch die Kosten für den Kauf von Festplatten zur Speicherung von Foto- und Videoarchiven betroffen sein: Ein Bericht des amerikanischen Verbraucherpreisindexes besagt, dass die Stromkosten in den USA seit 2021 um ein Drittel gestiegen sind, eine Veränderung, die viele auf das Wachstum stromhungriger Rechenzentren zurückführen.

Mehr Informationen (Englisch): www.digitalcameraworld.com

Nikon setzt auf kreative Bildsprache

Obwohl Fotografen in aller Welt deutlich mehr spiegellose Wechselobjektiv-Kameras als Spiegelreflex-Modelle kaufen, verkauft Canon immer noch überraschend viele seiner “alten” DSLR-Kameras mit EF-Bajonett. Laut Daten von Nikkei Industry Map konnte Canon im Jahr 2024 790.000 DSLR-Kameras unters Volk bringen – weltweit. Das ist zwar ein Rückgang gegenüber 920.000 Stück im Jahr 2023 von 14 % gegenüber dem Vorjahr, aber diese Zahl ist immer noch weitaus höher als die der Konkurrenz: Nikon konnte im Jahr 2024 nur 70.000 DSLRs verkaufen, gegenüber 130.000 im Jahr 2023. Es ist auch nicht so, dass Canon sich besonders um den Absatz von DSLR-Kameras bemüht: Das Unternehmen hat zuletzt im Jahr 2020 eine neue DSLR vorgestellt.

Mehr Informationen: www.gosee.news

Ersetzt Meta-Brille bald das Smartphone?

Meta hat auf seiner Konferenz Connect 2025 die Ray-Ban Display vorgestellt – die erste Smartbrille des Konzerns mit integriertem Display. Für 799 Dollar (in den USA, bei uns gibt es sie noch nicht) erhalten Käufer eine Brille mit Vollfarb-Display im rechten Glas sowie das dazugehörige Neural Band, ein EMG-Armband zur Gestensteuerung. Der US-Verkaufsstart erfolgt am 30. September.

Mit der neuen Smartbrille will Meta Computer-Interfaces näher an den menschlichen Körper bringen. Anders als bisherige Modelle der Ray-Ban Meta-Serie verfügt die Display-Variante über ein echtes Bildschirm-Element, das Informationen inklusive Fotos und Videos direkt ins Sichtfeld projiziert. Dank der visuellen Informationen bietet die Meta-Brille einen wesentlich größeren Mehrwert, so die Stimmen der ersten Tests.

Das mitgelieferte Neural Band stellt eine technische Innovation dar: Das Armband erkennt Muskelsignale am Handgelenk und wandelt subtile Fingerbewegungen in Steuerungsbefehle um. Nutzer können durch Zusammendrücken von Daumen und Zeigefinger Elemente auswählen, durch Wischen navigieren oder per Doppeltipp den KI-Assistenten aktivieren. Das Display zeigt Textnachrichten, Videoanrufe, Navigationshilfen und KI-Antworten direkt im Sichtfeld an. Zusätzliche Features umfassen Live-Untertitel mit Übersetzungen, eine Kamera-Vorschau und Musiksteuerung. Dem Datenbrillen-Trend wird großes Potential zugeschrieben: Während Analysten davon ausgehen, dass der Smartphone-Markt nur noch geringfügig wächst, rechnen sie mit einer Verdreifachung im Markt für smarte Brillen.

Mehr Informationen: www.golem.de