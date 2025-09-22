Die 13. Wiesbadener Fototage mit dem Thema »Zukunft? Welche Zukunft?!« endeten überaus erfolgreich.

Der Publikumspreis der 13. Wiesbadener Fototage geht an den

Fotografen Arez Ghaderi für seine Serie »Hello Italy«

Die 13. Wiesbadener Fototage gingen am Wochenende mit der Verleihung des Publikumspreises an den Fotografen Arez Ghaderi zu Ende. Mehr als 8.000 Besucherinnen und Besucher haben in den beiden vergangenen Wochen die sieben Ausstellungen mit insgesamt 38 nationalen wie internationalen Künstlerinnen und Künstlern gesehen. Jürgen Strasser, künstlerischer Leiter und Organisator der Fototage, zieht positive Bilanz.

TOLLE FESTIVALSTIMMUNG UND HOHE QUALITÄT

Wiesbaden wurde einmal mehr für zwei Wochen zum Zentrum der Fotokunst. Wiederum ist es gelungen, ein Thema in den Fokus zu rücken, das ganz am Puls der Zeit ist und die Menschen sehr stark bewegt hat.

Jürgen Strasser, künstlerischer Leiter und Gesamtleiter der Wiesbadener Fototage fasst zum Abschluss des Festivals seine Eindrücke zusammen: »Wieder hatten wir eine große Anzahl sehr qualitätvoller Bewerbungen. Und es gelang erneut, aus diesen Werken ein Festival zu gestalten, das alle Besucherinnen und Besucher überrascht und inspiriert hat. Die Festivalstimmung war einfach grandios!«.

www.wiesbadener-fototage- digital.de zu sehen Von Besucherinnen und Besuchern und vom Fachpublikum gelobt wurde erneut die Auswahl der Jury, aber auch die Hängung und Kuratierung der Arbeiten auf die verschiedenen Räume der sieben Hauptausstellungen. Wiederum ist es den Wiesbadener Fototagen gelungen, eine ganze Reihe von renommierten Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland nach Wiesbaden zu locken und sie dem Publikum auch persönlich vorzustellen. Etwas ganz Besonderes und neu war in diesem Jahr das digitale Vermittlungsprogramm. Viele der Inhalte sind weiterhin im Netz unterzu sehen

Das hochsommerliche Wiesbaden, das zeigte sich erneut, ist ein großartiger, inspirierender Festivalstandort, wie alle Partner und Sponsoren betonten. Es war, wieder einmal, eine ganz besondere Festivalatmosphäre: ein dichtes Programm, mit vielen Veranstaltungen und Höhepunkten, mit vielen Möglichkeiten, sich im Gespräch nahe zu kommen.

PUBLIKUMSPREIS 2025

Das Publikum der 13. Wiesbadener Fototage hat entschieden: Der Publikumspreis 2025 geht an den Fotografen Arez Ghaderi für seine Arbeit »Hello Italy«. 2022 beteiligte er sich an der Seenotrettungsmission der Organisation SOS Humanity im zentralen Mittelmeer und hielt die bewegenden Momente der Geretteten fotografisch eindrucksvoll fest.

»In Zeiten, in den das Thema Migration die Gesellschaft spaltet, tiefe Ängste schürt und populistischen Strömungen Tür und Tor öffnet, ist die Entscheidung des Festivalpublikum ein klares Statement – ein Bekenntnis zu Menschenwürde und Menschlichkeit. Und dafür sagen wir DANKE!«, so Jürgen Strasser bei der Preisverleihung.

Der Preis ist mit 1.500 € dotiert und wurde ebenso wie der »Preis der Jury« von dem Unternehmen Oschatz Visuelle Medien aus Niedernhausen gestiftet.

Aus der Laudatio von Sabine Philipp (Direktorin sam – Stadtmuseum am Markt)

Den Publikumspreis erhalten zu haben, bedeutet, dass die Fotoserie »Hello Italy« sehr offensichtlich in vielerlei Hinsicht den Nerv der Besucherinnen und Besucher getroffen hat. Es gelingt Arez Ghaderi, mit den hier im Stadtmuseum gezeigten Aufnahmen von Flüchtenden Empathie zu wecken!