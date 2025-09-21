Panasonic bringt seine Reisezoom-Kamera LUMIX TZ99 in einer neuen Farbvariante auf den Markt: Ab sofort gibt es das Modell auch in Weiß. Damit ergänzt Panasonic die Farbpalette der kompakten Superzoom-Kamera, die bereits seit Ende 2024 erhältlich ist.

Kameras in anderen Farben als Schwarz und Silber sind wieder im Trend – das beginnt bei den farbenfrohen Fujifilm Instax-Kameras und geht bis zu den zahlreichen Farbvarianten von Wechselobjektiv-Kameras wie der Nikon Zf und Zfc. So bringt Panasonic seine LUMIX TZ99 ebenfalls in einer “unüblichen” Farbe – wenn man das so sagen darf – heraus. Nämlich in Weiß. Damit reiht sich Panasonic in die Ankündigungen der letzten Tage – so hat Kodak auf der IFA erst kürzlich frische Farben seiner Analogkamera H35N vorgestellt (zur News auf PhotoScala) – und auch Nikon legte mit der Zf in Silber mit weiteren farbenfrohen Belederungen nach (hier zur News auf PhotoScala).

Technisch bleibt die weiße Version identisch mit der LUMIX TZ99, die wir hier vorgestellt wurde: Panasonic LUMIX TZ99 und G97 – neue LUMIX-Kameras vorgestellt.

Die LUMIX TZ99 in Weiß ist exklusiv im Panasonic Shop verfügbar und kostet 549 Euro.

