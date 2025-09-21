Panasonic bringt seine Reisezoom-Kamera LUMIX TZ99 in einer neuen Farbvariante auf den Markt: Ab sofort gibt es das Modell auch in Weiß. Damit ergänzt Panasonic die Farbpalette der kompakten Superzoom-Kamera, die bereits seit Ende 2024 erhältlich ist.
Kameras in anderen Farben als Schwarz und Silber sind wieder im Trend – das beginnt bei den farbenfrohen Fujifilm Instax-Kameras und geht bis zu den zahlreichen Farbvarianten von Wechselobjektiv-Kameras wie der Nikon Zf und Zfc. So bringt Panasonic seine LUMIX TZ99 ebenfalls in einer “unüblichen” Farbe – wenn man das so sagen darf – heraus. Nämlich in Weiß. Damit reiht sich Panasonic in die Ankündigungen der letzten Tage – so hat Kodak auf der IFA erst kürzlich frische Farben seiner Analogkamera H35N vorgestellt (zur News auf PhotoScala) – und auch Nikon legte mit der Zf in Silber mit weiteren farbenfrohen Belederungen nach (hier zur News auf PhotoScala).
Technisch bleibt die weiße Version identisch mit der LUMIX TZ99, die wir hier vorgestellt wurde: Panasonic LUMIX TZ99 und G97 – neue LUMIX-Kameras vorgestellt.
Die LUMIX TZ99 in Weiß ist exklusiv im Panasonic Shop verfügbar und kostet 549 Euro.
Pressemitteilung Panasonic:
Panasonic präsentiert die LUMIX TZ99 jetzt auch in Weiß
Panasonic erweitert seine beliebte LUMIX Kompaktkamera Serie TZ99 um eine elegante neue Farbvariante. Ab sofort ist die leistungsstarke Superzoom-Kamera auch in stilvollem Weiß erhältlich – exklusiv im Panasonic Shop.
Kompakt. Kraftvoll. Kreativ.
Die LUMIX TZ99 ist die perfekte Begleiterin für alle, die unterwegs keine Kompromisse eingehen wollen. Mit ihrem leistungsstarken 30-fach optischen Zoom (24–720 mm LEICA DC Objektiv¹) und bis zu 60-fachem iZoom gelingen beeindruckende Aufnahmen – von weiten Landschaften bis hin zu feinsten Details.
Dank des integrierten 5-Achsen-HYBRID O.I.S.+ bleiben Fotos und Videos auch bei maximalem Zoom gestochen scharf und verwacklungsfrei.
Unübersehbare Momente in 4K
Die LUMIX TZ99 ermöglicht hochwertige 4K-Videoaufnahmen mit 30p sowie schnelle 4K-Fotoreihen mit 30 Bildern pro Sekunde, um flüchtige Szenen präzise einzufangen. Außerdem bietet die Möglichkeit, HD-Hochgeschwindigkeitsvideos mit 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen, mehr kreative Spielräume für eindrucksvolle Zeitlupeneffekte.
Reisefreundlich bis ins Detail
Ein neigbarer Touchscreen mit 1,84 Millionen Bildpunkten ermöglicht flexible Perspektiven für kreative Bildkompositionen. Die USB-C-Ladefunktion sorgt für zuverlässige Energieversorgung – auch unterwegs.
Einfaches Foto-Sharing
Die integrierte Bluetooth® v5.0-Schnittstelle ermöglicht eine sofortige Verbindung mit mobilen Geräten. Eine spezielle Taste zum Bildversand sorgt für eine schnelle und reibungslose Übertragung auf das Smartphone.
Preise und Verfügbarkeit
Die weiße LUMIX TZ99 ist ab sofort exklusiv im Panasonic Shop für 549 € erhältlich.
Aktuelle Kommentare