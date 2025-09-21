Mit Sasha Waltz & Guests erscheint im Hatje Cantz Verlag ein großformatiger Bildband, der 32 Jahre wegweisende Tanzkunst dokumentiert und zugleich neu interpretiert. Wir werfen einen Blick in den Band.

Mit „Sasha Waltz & Guests“ liegt ab dem 17. September 2025 erstmals eine umfassende Publikation über die Arbeit der international renommierten Berliner Compagnie vor. Das 344 Seiten starke, zweisprachige Hardcover (Deutsch/Englisch) versteht sich weniger als Chronik, sondern als lebendiges Archiv einer Kunstform, die auf ständiger Veränderung beruht. Sasha Waltz selbst beschreibt das Ensemble als „lebendiges Archiv“ – ein Ort, an dem Erinnerungen nicht durch Daten, sondern durch Bewegung und Wiederholbarkeit fortbestehen.

Choreografie als visuelle Enzyklopädie

Das Buch ist in eine längere Einleitung und eine Vielzahl thematischer Kapitel gegliedert. Diese orientieren sich an den sogenannten „Partituren“ von Sasha Waltz – choreografischen Begriffen, die Figuren, Emotionen und Bewegungsqualitäten bezeichnen. Titel wie „Angry apple“, „Balance“ oder „Panic“ geben den Kapiteln eine assoziative Offenheit und machen deutlich, dass Tanz hier nicht nur aufgeführt, sondern in Worte und Bilder übersetzt wird.

Die Bildstrecken sind abwechslungsreich komponiert: kleine Formate wechseln sich mit großformatigen Aufnahmen ab, manche Fotografien entfalten über Doppelseiten ihre Wirkung. Neben Bühnenbildern und Szenenaufnahmen finden sich auch Skizzen und Zeichnungen, die als visuelle Notizen den choreografischen Prozess begleiten. Diese Vielfalt an Darstellungsformen macht das Buch zu einer Art Wunderkammer, in der sich Tanzgeschichte, Bildende Kunst und Fotografie durchdringen.

Die Fotografien fangen sowohl intime Momente als auch monumentale Szenen ein – von detailreichen Nahaufnahmen einzelner Bewegungen bis zu weit gefassten Bühnenbildern. Ergänzt wird dies durch Essays und Gastbeiträge, die die Arbeiten von Sasha Waltz kunsthistorisch einordnen und unterschiedliche Perspektiven auf ihr Schaffen eröffnen.

Zum Werk von Sasha Waltz

Seit der Gründung von Sasha Waltz & Guests im Jahr 1993 in Berlin hat die Compagnie über 80 Produktionen realisiert und mit mehr als 300 künstlerischen Partnern aus 30 Ländern zusammengearbeitet. Waltz’ Werk ist geprägt von der Verschmelzung von Tanz, Architektur, Musik, Bildender Kunst und Philosophie. Mit ihren Projekten – von Choreografien über Opern bis hin zu ortsspezifischen Dialogen – gilt sie als eine der wichtigsten Stimmen des zeitgenössischen Tanzes.

Fazit

Sasha Waltz & Guests ist kein klassischer Ausstellungskatalog, sondern ein künstlerisches Archiv in Buchform. Es eröffnet neue Perspektiven auf die Arbeiten der Choreografin und zeigt, wie Fotografie, Notation und Erinnerung ineinandergreifen. Für Liebhaber des zeitgenössischen Tanzes und der Theaterfotografie bietet der Band eine reiche Inspirationsquelle.

Über das Buch: Sasha Waltz & Guests

Herausgegeben von: Sasha Waltz und Jochen Sandig

Gestaltung: Daniel Wiesmann

Verlag: Hatje Cantz

Erscheinungsdatum: 17. September 2025

Format: 24,8 × 32,6 cm

Sprache: Deutsch/Englisch

Seiten: 344

Bilder: zahlreiche Fotografien, Skizzen und Zeichnungen

Bindung: Hardcover

ISBN: 978-3-7757-5526-9

Preis: € 58,00

Verlagswebseite: Hatje Cantz

Impressionen aus dem Werk: