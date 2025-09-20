Die Imaging World 2025 (10.–12. Oktober, Messezentrum Nürnberg) bringt nicht nur Fotografie und Content Creation auf die Messeflächen, sondern auch auf die große Bühne: Am Samstag, 11. Oktober, findet ein Aftershow-Konzert mit Felix Jaehn, Leony, Avaion und D33MONE statt.

„Mit dem Aftershow-Konzert schaffen wir eine einmalige Verbindung von Fotografie, Content Creation und Entertainment. Unser Ziel ist es, die Imaging World zu einem Erlebnis für alle Sinne zu machen – und ein Highlight zu setzen, das noch lange in Erinnerung bleibt“, erklärt Thilo Röhrig, Managing Director RINGFOTO.

Zugang und Festival-Feeling

Der Zutritt zum Konzert ist exklusiv für Besucher mit Weekend-Pass möglich. Zusätzlich ist ein Einlassband erforderlich, das vor Ort gegen Ticket und Ausweis am Concert Counter (NCC West) ausgegeben wird. Die Ausgabe erfolgt am 10. Oktober (10–18 Uhr) und am 11. Oktober (9–16 Uhr). Die Anzahl der Bänder ist begrenzt.

Das Konzert ergänzt das Festivalprogramm unter dem Motto „Create. Explore. Have Fun.“. Auf die Besucher warten über 100 Marken, interaktive Playgrounds, Workshops, Fotowalks, Wettbewerbe und Vorträge – sowie Festivalstimmung auch abseits der Messehallen.

Weitere Infos und Tickets: www.imagingworld.de

Pressemitteilung Ringfoto: