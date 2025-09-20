Die Imaging World 2025 (10.–12. Oktober, Messezentrum Nürnberg) bringt nicht nur Fotografie und Content Creation auf die Messeflächen, sondern auch auf die große Bühne: Am Samstag, 11. Oktober, findet ein Aftershow-Konzert mit Felix Jaehn, Leony, Avaion und D33MONE statt.
Pressemitteilung Ringfoto:
Stars auf der Imaging World 2025: Konzert-Highlight mit Felix Jaehn & Leony (u.a.)
Die Imaging World 2025 (10. bis 12. Oktober, Messezentrum Nürnberg) bringt Fotografie, Video und Content Creation nicht nur in die Hallen der Messe – sondern auch auf die große Bühne: Am Samstagabend, 11. Oktober, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein exklusives Aftershow-Konzert mit einem hochkarätigen Line-up. Mit dabei sind FELIX JAEHN, LEONY, AVAION und D33MONE – und sorgen damit für ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse, das den Festival-Charakter der Imaging World perfekt unterstreicht.
„Mit dem Aftershow-Konzert schaffen wir eine einmalige Verbindung von Fotografie, Content Creation und Entertainment. Unser Ziel ist es, die Imaging World zu einem Erlebnis für alle Sinne zu machen – und ein Highlight zu setzen, das noch lange in Erinnerung bleibt“, sagt Thilo Röhrig, Managing Director RINGFOTO.
Zugang nur mit Weekend-Pass und Einlassband
Der Zutritt zum Konzert ist exklusiv für Inhaberinnen und Inhaber eines Weekend-Pass der Imaging World möglich. Zur Teilnahme benötigen Gäste zusätzlich ein Einlassband, das direkt am Concert Counter (Eingangsbereich NCC West) zu folgenden Zeiten ausgegeben wird und gegen Vorlage des Tickets sowie eines Ausweisdokuments abgeholt werden kann:
- Freitag, 10. Oktober von 10:00 bis 18:00 Uhr
- Samstag, 11. Oktober von 9:00 bis 16:00 Uhr
Wichtig: Die Anzahl der Bänder ist limitiert und wird direkt vor Ort an den Arm angebracht. Eine Abholung für Dritte ist nicht möglich – frühzeitiges Sichern lohnt sich.
Festival-Feeling pur
Das Konzert-Highlight ergänzt das Festivalprogramm der Imaging World, das unter dem Motto „Create. Explore. Have Fun.“ steht. Drei Tage lang erwarten die Besucherinnen und Besucher über 100 Top-Marken, interaktive Playgrounds, Workshops, Fotowalks, Fotografie-Wettbewerbe und inspirierende Vorträge. Mit dem Aftershow-Konzert wird das Event auch abseits der Messehallen zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Alle Informationen und Tickets zur Imaging World 2025 finden sich unter:
www.imagingworld.de
