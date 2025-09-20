Der Bildband „My Education” von Bruce Weber bietet einen kreativen Einblick in den Werdegang des Fotografen. Anstatt einer simplen Chronologie zu folgen, wurde der Bildband nach den Kernbegriffen sortiert, die Webers lebenslange Neugier befeuert haben.

Der Bildband My Education wirft einen erhellenden Blick auf Leben, Werk und kreativen Werdegang von Bruce Weber. Anhand einer Kompilation seiner ikonischsten Bilder sowie bisher unveröffentlichter und weniger bekannter Fotografien eröffnet das Buch einen unvergleichlichen Blick auf sein Oeuvre. Anstatt einer simplen Chronologie zu folgen, ist My Education thematisch geordnet, wodurch deutlich wird, wie Kernbegriffe wie Familie, Kreativität, Körperlichkeit, Humanismus, Sexualität und Ausdruckskraft Webers lebenslange Neugier befeuert haben. Jenseits der Modewelt hat Weber einige der einflussreichsten Menschen unserer Zeit aus Kultur und Politik verewigt, von Anselm Kiefer und Louise Bourgeois über Leonardo DiCaprio bis hin zu Kim Kardashian. Webers einzigartige Fähigkeit, die Essenz der Abgebildeten einzufangen – in intimen Porträts oder dynamischen Editorial-Shootings –, macht ihn zu einem der meistgefragten Fotografen seiner Generation.

Bruce Weber: My Education – Blick in den Bildband