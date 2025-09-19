Mit dem LAOWA 180mm f/4,5 1,5X Ultra Macro APO bringt Venus Optics erstmals ein Tele-Makroobjektiv mit Autofokus auf den Markt. Das für Vollformatkameras entwickelte Modell bietet eine 1,5-fache Vergrößerung und richtet sich an Fotografen, die Wert auf detailreiche Nahaufnahmen und gleichzeitig flexible Telefotografie legen.

Das Objektiv ist mit Autofokus für Sony E, Nikon Z und Canon EF verfügbar, während für Canon RF und L-Mount manuelle Versionen angeboten werden. Die optische Konstruktion umfasst 9 Elemente in 12 Gruppen, ein APO-Design zur Reduktion von Farbsäumen und eine 9-Lamellen-Blende. Mit einer Naheinstellgrenze von 30 Zentimetern und einem Arbeitsabstand von rund 15 Zentimetern ermöglicht das Objektiv Nahaufnahmen mit hohem Detailgrad.

Das Gewicht liegt je nach Anschluss zwischen 484 und 522 Gramm, womit es zu den leichteren Tele-Makroobjektiven seiner Klasse zählt. Praktisch ist zudem der 62-Millimeter-Filteranschluss. Für Canon-Nutzer lässt sich die EF-Version mit einem Adapter auch an RF-Kameras mit Autofokus betreiben.

Das 180mm f/4,5 1,5X Ultra Macro APO kommt Mitte Oktober 2025 in den Handel und wird zum Preis von 579 Euro (UVP) erhältlich sein.

Pressemitteilung B.I.G.: