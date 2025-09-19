Die Herbstferien in der Leica Welt 2025 stehen ganz im Zeichen der Fotografie. Im Leitz-Park Wetzlar erwartet Kinder, Jugendliche und Familien ein vielfältiges Programm, das die Grundlagen der Bildgestaltung ebenso vermittelt wie kreative Ansätze für Social Media. In kleinen Gruppen und unter fachkundiger Anleitung können junge Fotobegeisterte ihre Fähigkeiten entdecken und vertiefen.
Den Auftakt bildet am 11. Oktober um 11 Uhr ein Smartphone-Workshop für die ganze Familie. Hier lernen Kinder ab zehn Jahren gemeinsam mit Erwachsenen die Grundlagen der Smartphone-Fotografie kennen – von Bildkomposition und Lichtführung über Perspektiven bis hin zu ersten Bearbeitungstechniken. Die Teilnahme kostet 34 Euro, für Kinder und Jugendliche 29 Euro.
Am 14. und 15. Oktober jeweils ab 9 Uhr folgt ein zweitägiger Workshop rund um die Camera Obscura. Die Teilnehmenden bauen ihre eigene Lochkamera und erleben die Entstehung von Bildern ohne digitale Technik. So werden Licht und Wahrnehmung buchstäblich begreifbar. Die Kosten liegen bei 49 Euro pro Person.
Zum Abschluss findet am 16. Oktober ab 8:30 Uhr ein Smartphone-Workshop für Fortgeschrittene statt. Hier geht es um die Entwicklung eigener Bildkonzepte für Social Media. Neben dem gezielten Einsatz von Licht, Farbe und Filtern werden kurze Fotostrecken erstellt, Reels produziert und die Grundlagen des Visual Storytelling vermittelt. Der Preis für diesen Kurs beträgt 29 Euro.
Anmeldungen sind über das Formular auf leicawelt.com/veranstaltungen/herbstferien möglich.
Pressemitteilung Leica Camera:
Die Leica Welt im Leitz-Park bietet in den Herbstferien ein besonderes Mitmachprogramm für Kinder und Jugendliche: Von der faszinierenden Camera Obscura über kreative Fotografie mit dem Smartphone bis hin zum gezielten Social-Media-Workshop für Fortgeschrittene. In kleinen Gruppen und unter fachkundiger Anleitung können junge Fotobegeisterte die Magie des Lichts entdecken und eigene Werke erschaffen.
11. Oktober 2025, 11:00 Uhr: Smartphone-Workshop für die ganze Familie
Dieser Workshop eignet sich perfekt als Einstieg in die Welt der Smartphone-Fotografie. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren lernen hier spielerisch die Grundlagen der Fotografie: Bildkomposition, Licht und Perspektive, erste Bearbeitungstipps sowie kreative Übungen zur eigenen Bildsprache. Der Workshop bildet die ideale Basis für den anschließenden Fortgeschrittenenkurs. Die Teilnahme kostet regulär 34 Euro, für Kinder und Jugendliche 29 Euro. Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular unter: https://leicawelt.com/
14. und 15. Oktober 2025, 9:00 Uhr: Camera Obscura erleben
An zwei aufeinanderfolgenden Tagen dreht sich alles um die ursprünglichste Form der Fotografie. Die Teilnehmenden bauen ihre eigene Lochkamera und erleben hautnah, wie Bilder ganz ohne moderne Technik entstehen. Dabei geht es nicht nur ums Handwerkliche, sondern auch um ein tieferes Verständnis für Licht, Bildentstehung und Wahrnehmung. Ein faszinierendes Erlebnis, das Fotografie im wahrsten Sinne des Wortes “begreifbar” macht. Der Workshop kostet pro Person 49 Euro. Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular unter: https://leicawelt.com/
16. Oktober 2025, 8:30 Uhr: Smartphone-Workshop für Fortgeschrittene
Wer bereits erste Erfahrungen in der Smartphone-Fotografie gesammelt hat, kann in diesem vertiefenden Workshop neue kreative Horizonte entdecken. Im Fokus steht die Entwicklung eines eigenen Bildkonzepts, von der Idee bis zum finalen Post. Gemeinsam werden kurze Fotostrecken für Social Media erarbeitet inklusive hilfreichen Tipps rund um den gezielten Einsatz von Licht, Farbe und Perspektive, der Anwendung von Filtern, dem Erstellen von Reels sowie der Bildbearbeitung mit verschiedenen Apps. Auch das Erzählen von Geschichten mit Bildern (Visual Storytelling) sowie der bewusste Umgang mit Formaten und Posting-Zeitpunkten spielen eine Rolle. Perfekt für Jugendliche, die mehr wollen als nur “gute Bilder”. Die Teilnahme an diesem Workshop kostet 29 Euro. Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular unter: https://leicawelt.com/
