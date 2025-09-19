Die Herbstferien in der Leica Welt 2025 stehen ganz im Zeichen der Fotografie. Im Leitz-Park Wetzlar erwartet Kinder, Jugendliche und Familien ein vielfältiges Programm, das die Grundlagen der Bildgestaltung ebenso vermittelt wie kreative Ansätze für Social Media. In kleinen Gruppen und unter fachkundiger Anleitung können junge Fotobegeisterte ihre Fähigkeiten entdecken und vertiefen.

Den Auftakt bildet am 11. Oktober um 11 Uhr ein Smartphone-Workshop für die ganze Familie. Hier lernen Kinder ab zehn Jahren gemeinsam mit Erwachsenen die Grundlagen der Smartphone-Fotografie kennen – von Bildkomposition und Lichtführung über Perspektiven bis hin zu ersten Bearbeitungstechniken. Die Teilnahme kostet 34 Euro, für Kinder und Jugendliche 29 Euro.

Am 14. und 15. Oktober jeweils ab 9 Uhr folgt ein zweitägiger Workshop rund um die Camera Obscura. Die Teilnehmenden bauen ihre eigene Lochkamera und erleben die Entstehung von Bildern ohne digitale Technik. So werden Licht und Wahrnehmung buchstäblich begreifbar. Die Kosten liegen bei 49 Euro pro Person.

Zum Abschluss findet am 16. Oktober ab 8:30 Uhr ein Smartphone-Workshop für Fortgeschrittene statt. Hier geht es um die Entwicklung eigener Bildkonzepte für Social Media. Neben dem gezielten Einsatz von Licht, Farbe und Filtern werden kurze Fotostrecken erstellt, Reels produziert und die Grundlagen des Visual Storytelling vermittelt. Der Preis für diesen Kurs beträgt 29 Euro.

Anmeldungen sind über das Formular auf leicawelt.com/veranstaltungen/herbstferien möglich.

Pressemitteilung Leica Camera: