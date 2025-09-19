Für alle, die Abenteuerlust und Fotografie zu ihren Leidenschaften zählen. Das Fotografenduo Krolop & Gerst startet mit seinem Team in eine neue Staffel ihres Projekts Destination. Diesmal geht es nach Kanada!

Krolop & Gerst Destination geht in die nächste Runde! Am 16. September geht es für zwei Wochen nach Kanada, genauer gesagt in die spektakuläre Provinz Alberta. Mit dem Projekt Destination verfolgen Martin Krolop und Marc Gerst einen besonderen Ansatz: Sie zeigen Fotografie nicht nur als Endprodukt, sondern als ganzheitliches Erlebnis. Es geht um den Weg dorthin – mit allen Eindrücken, Herausforderungen und Geschichten, die eine Reise mit sich bringt. Authentisch, ehrlich und dennoch stets mit dem Blick für das fotografische Detail. Die bisherigen Staffeln führten nach Neuseeland, Namibia und Schottland. Alberta knüpft an diese Reiseerfahrungen an und verspricht erneut eindrucksvolle Landschaften und intensive Fotomomente. Begleitet werden Martin und Marc diesmal von Thilo, Sarah und Johannes. Im Produktionstagebuch im Blog teilen sie täglich ihre Gedanken, Erfahrungen und natürlich viele Bilder – so kannst du hautnah miterleben, wie Fotografie und Abenteuerlust verschmelzen. Unterstützt wird das Projekt von starken Partnern: Nikon als Haupt-Equipment-Partner, CANUSA als Kanada-Spezialist sowie Calumet, Radiant Photo und Lexar. Nach der Rückkehr gibt es bereits erste Einblicke: Martin Krolop wird vom 10. bis 12. Oktober 2025 auf der Imaging World in Nürnberg auf der Main Stage über die Kanada-Erfahrung berichten (Infos dazu auf PhotoScala). Im Winter folgt eine Preview Tour mit Calumet, bevor im Frühjahr offiziell die neue Staffel Destination startet.

Bleibe auf dem Laufenden: Im fotocommunity blog gibt es die Berichte zu den einzelnen Reisetagen.

Krolop & Gerst Destination Kanada – Es geht wieder los!