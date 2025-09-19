Die 12. Ausgabe des BigPicture 2025 Fotowettbewerbs der California Academy of Sciences hat ihre Gewinner bekannt gegeben. Der Wettbewerb zeichnet die besten Natur-, Tier- und Landschaftsaufnahmen aus aller Welt aus und legt dabei den Fokus auf Artenschutz. Wir zeigen euch einige der Gewinnerbilder.

Die 12. Ausgabe des BigPicture- Fotowettbewerbs der California Academy of Sciences bringt einmal mehr spektakuläre Naturbilder aus aller Welt auf die Bühne. Über 8.000 Einsendungen aus rund 60 Ländern zeigen die ganze Vielfalt von Tierwelt, Landschaft und Naturschutz. Den Hauptpreis sicherte sich in diesem Jahr die chinesische Fotografin Donglin Zhou mit ihrem Bild „Lemur’s Tough Life“, das einen Braunen Maki beim waghalsigen Sprung über eine Schlucht in Madagaskar zeigt – mit Baby auf dem Rücken. Zhou wanderte stundenlang durch das zerklüftete Kalksteingebiet, um diesen Moment einzufangen. Die vielfach ausgezeichnete Naturschützerin engagiert sich nicht nur fotografisch, sondern auch filmisch für bedrohte Arten. Für ihren Sieg erhielt sie 5.000 US-Dollar. Alle Gewinnerbilder gibt’s auf der Wettbewerbs-Website zu sehen. Neben dem oben gezeigten Foto von Zhou, das den Großen Preis gewonnen hat, sind die Gewinner in den anderen Kategorien unten zu sehen.

BigPicture 2025: Siegerbilder