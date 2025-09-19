Mit dem neuen 7Artisans AF 35mm f1,8 bringt der chinesische Hersteller eine lichtstarke Reportage-Festbrennweite für Vollformatkameras mit Sony-E-Bajonett auf den Markt. Das Objektiv soll laut Hersteller sowohl für klassische Reportage- und Streetfotografie als auch für Porträts geeignet sein. Die große Blendenöffnung von f/1,8 ermöglicht eine deutliche Trennung von Motiv und Hintergrund sowie Reserven für Low-Light-Situationen.

Die optische Konstruktion besteht aus elf Elementen in acht Gruppen, darunter zwei asphärische, zwei hochbrechende und ein Element mit geringer Dispersion. Damit will 7Artisans eine hohe Schärfe bis in die Bildränder erreichen. Unterstützt werden Augen- und Gesichtserkennung, außerdem lässt sich der Autofokus per Schalter deaktivieren. Der STM-Motor soll laut Hersteller für einen schnellen und gleichmäßigen Fokus sorgen. Laut Hersteller wurde zudem das Fokus-Breathing für Videoaufnahmen reduziert.

Das Gehäuse besteht aus Metall und hat ein 62-mm-Filtergewinde. Firmware-Updates sind über eine USB-C-Schnittstelle möglich.

Das 7Artisans AF 35mm f1,8 ist ab Mitte/Ende September 2025 im Fachhandel erhältlich. Der Preis beträgt 332 Euro (UVP).

Video vom Hersteller auf YouTube:

Pressemitteilung B.I.G.: