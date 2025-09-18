Die neue Ricoh GR IV bietet spannende Verbesserungen für Streetfotografen, doch nicht jede Neuerung verlangt nach einem sofortigen Upgrade. Bei MPB, Deutschlands sicherster Plattform für gebrauchte Foto- und Videoausrüstung, können Sie in Ruhe vergleichen: Sind die neuen Funktionen der Ricoh GR IV für Sie kaufentscheidend oder ist eine gebrauchte, von Spezialisten geprüfte Alternative wie die Vorgängerin Ricoh GR III oder die Fujifilm X100-Serie die bessere Wahl?

Mit der GR IV bringt Ricoh frischen Wind in seine Kult-Kompaktkameraserie, ohne das Erfolgsrezept zu verändern. Das fest verbaute Objektiv bietet nach wie vor eine Brennweite, die umgerechnet der eines 28-mm-Kleinbildobjektivs entspricht, wurde aber komplett neu entwickelt. Auch unter der Haube hat sich einiges getan. Der neue, rückseitig belichtete 25,7-Megapixel-Sensor im APS-C-Format bietet in Kombination mit dem Bildprozessor GR Engine 7 der neuesten Generation im Vergleich zur Vorgängerin Ricoh GR III etwas mehr Details und eine bessere ISO-Empfindlichkeit bei wenig Licht. Zudem ist erstmals in der GR-Serie eine 5-Achsen-Bildstabilisierung integriert, die vor allem beim Fotografieren aus der Hand einen spürbaren Vorteil bringt – bei der GR III war die Stabilisierung noch auf drei Achsen begrenzt.

Auch der Autofokus soll noch schneller und zuverlässiger sein. Außerdem wurde der interne Speicher von rund zwei GByte in der GR III auf jetzt 53 GByte deutlich vergrößert. Extras wie ein Klappdisplay, 4K-Video oder ein integrierter Sucher fehlen weiterhin – Aspekte, die schon die GR III bewusst außen vor ließ. Damit bleibt die Serie ihrer minimalistischen Linie treu und bietet mit der GR IV spürbare Reserven für alle, die oft unterwegs und bei wechselnden Lichtverhältnissen fotografieren.