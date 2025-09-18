ANZEIGE
Ricoh GR IV oder smarte Alternative? Mit MPB sparen und die passende Kamera finden.
Die neue Ricoh GR IV bietet spannende Verbesserungen für Streetfotografen, doch nicht jede Neuerung verlangt nach einem sofortigen Upgrade. Bei MPB, Deutschlands sicherster Plattform für gebrauchte Foto- und Videoausrüstung, können Sie in Ruhe vergleichen: Sind die neuen Funktionen der Ricoh GR IV für Sie kaufentscheidend oder ist eine gebrauchte, von Spezialisten geprüfte Alternative wie die Vorgängerin Ricoh GR III oder die Fujifilm X100-Serie die bessere Wahl?
Mit der GR IV bringt Ricoh frischen Wind in seine Kult-Kompaktkameraserie, ohne das Erfolgsrezept zu verändern. Das fest verbaute Objektiv bietet nach wie vor eine Brennweite, die umgerechnet der eines 28-mm-Kleinbildobjektivs entspricht, wurde aber komplett neu entwickelt. Auch unter der Haube hat sich einiges getan. Der neue, rückseitig belichtete 25,7-Megapixel-Sensor im APS-C-Format bietet in Kombination mit dem Bildprozessor GR Engine 7 der neuesten Generation im Vergleich zur Vorgängerin Ricoh GR III etwas mehr Details und eine bessere ISO-Empfindlichkeit bei wenig Licht. Zudem ist erstmals in der GR-Serie eine 5-Achsen-Bildstabilisierung integriert, die vor allem beim Fotografieren aus der Hand einen spürbaren Vorteil bringt – bei der GR III war die Stabilisierung noch auf drei Achsen begrenzt.
Auch der Autofokus soll noch schneller und zuverlässiger sein. Außerdem wurde der interne Speicher von rund zwei GByte in der GR III auf jetzt 53 GByte deutlich vergrößert. Extras wie ein Klappdisplay, 4K-Video oder ein integrierter Sucher fehlen weiterhin – Aspekte, die schon die GR III bewusst außen vor ließ. Damit bleibt die Serie ihrer minimalistischen Linie treu und bietet mit der GR IV spürbare Reserven für alle, die oft unterwegs und bei wechselnden Lichtverhältnissen fotografieren.
Upgrade oder Alternative: Mit MPB entspannt vergleichen
Nicht immer ist das neueste Modell automatisch die beste Wahl. Oft lohnt es sich, vor dem Kauf einen Blick auf Vorgängermodelle oder Alternativen anderer Hersteller zu werfen. Die Ricoh GR III etwa liefert mit ihrem 24-Megapixel-APS-C-Sensor, einem 28-mm-Objektiv (KB) und ihrem kompakten Design nach wie vor hervorragende Bildergebnisse für die Street- und Reportagefotografie. Wer sich hingegen für ein anderes Bedienkonzept interessiert, findet bei Fujifilm spannende Alternativen. Die X100VI und ihr Vorgängermodell X100V sind mit einem lichtstarken 23-mm-Objektiv (KB) und einem optisch-elektronischen Hybridsucher ausgestattet. Das sorgt für ein ganz anderes Aufnahmegefühl. Die X100VI verfügt außerdem über einen IBIS und einen leistungsstarken 4K-Video-Modus.
Wer ein besonders leichtes, kreatives Werkzeug sucht, für den könnte die Fujifilm X-Half interessant sein. Sie ist eine kleine Begleiterin mit ungewöhnlichem Sensorformat im vertikalen Halbformat und einem festem 32-mm-Objektiv (KB), die sich bewusst an experimentierfreudige Fotografen richtet. Vollformat-Fans bietet die Leica Q3 mit 60 Megapixeln, einem lichtstarken 28-mm-Objektiv und luxuriöser Verarbeitung ordentlich Kleinbild-Power, allerdings auch deutlich mehr Gewicht und einen deutlich höheren Preis. Wer vor allem Vielseitigkeit sucht, findet mit der Sony RX100 VII eine sehr kompakte Kamera mit großem Zoombereich von 24 bis 200 mm (KB), schnellem Autofokus und 4K-Video. Damit eignet sie sich perfekt für Reisen und Situationen, in denen Flexibilität gefragt ist.
Nachhaltig kaufen und verkaufen mit MPB
Anstatt sich sofort für das neueste Modell zu entscheiden, können Sie bei MPB in Ruhe vergleichen. MPB gibt gebrauchter Foto- und Videoausrüstung ein zweites Leben – fair, nachhaltig und unkompliziert. Jedes Jahr bringt MPB hunderttausende Kameras, Objektive und Zubehörteile zurück in den Umlauf. Die Produkte werden von Expertinnen und Experten geprüft und beim Versand nachhaltig und plastikfrei verpackt.
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich eine Ricoh GR IV zuzulegen, und bereits eine GR III besitzen, können Sie Ihre alte Kamera ganz einfach bei MPB verkaufen. In wenigen Schritten holen Sie sich ein Sofortangebot, schicken Ihr Gerät kostenlos und versichert ein und erhalten schnell Ihr Geld. So schaffen Sie Platz, schonen Ihr Konto und können sicher sein, dass Ihre Kamera nicht im Schrank verstaubt, sondern jemand anderem eine Freude macht.
So verkaufen Sie bei MPB
- Gehen Sie auf mpb.com und klicken Sie auf „Jetzt verkaufen/In Zahlung geben“.
- Geben Sie Ihr Equipment und den Zustand ein. Sie erhalten Ihr Angebot in Sekundenschnelle.
- Bringen Sie Ihr Equipment verpackt zu Ihrer örtlichen Abgabestelle oder buchen Sie eine kostenlose Abholung von zu Hause.
- Erhalten Sie ein finales Angebot von MPB, nachdem Ihre Ausrüstung überprüft wurde.
- Sobald Sie das Angebot bestätigt haben, wird Ihnen die Zahlung von MPB auf Ihr Bankkonto überwiesen.
Vielleicht reizt Sie aber auch eine der Alternativen zur Ricoh GR IV. Ob die Fujifilm X100-Serie mit Hybrid-Sucher, die Fujifilm X-Half für Experimentierfreudige, die luxuriöse Leica Q3 oder die vielseitige Sony RX100 VII – bei MPB finden Sie diese Modelle gebraucht in geprüfter Qualität. Dank Gewährleistung, Rückgaberecht und Preisen, die deutlich unter denen von Neugeräten liegen, können Sie Ihr nächstes Lieblingsstück entspannt und mit gutem Gefühl auswählen.
