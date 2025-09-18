Dabei rastet der Blendenring mit recht hohem Drehwiderstand merklich und leise ein. Neben der manuellen Blendeneinstellung bietet der Blendenring eine „A“-Position, in der die Kamera die Blende je nach Aufnahmesituation automatisch anpasst.

Hochformat und Collagen

Die X-Half bietet ein zunächst ungewohntes Fotografie-Erlebnis. Während Smartphones und Kameras für Hochformataufnahmen üblicherweise vertikal gehalten werden, bleibt die X-Half für hochformatige Aufnahmen in horizontaler Position. Der Bildausschnitt wird über ein hochformatiges 2,4-Zoll-Display oder einen optischen Sucher mit einem ebenfalls hochformatigen 3:4-Sucherbild gewählt.

Neben Einzelaufnahmen bietet die X-Half die Möglichkeit, kreative Collagen zu speichern. Dabei lassen sich beispielsweise zwei Fotos direkt nacheinander aufnehmen und mit einem wahlweise schwarzen oder weißen Trennbalken in einem Bild kombinieren. Alternativ können Collagen auch nachträglich über die für Android und iOS verfügbare „X-Half Smartphone“-App erstellt werden. Collagen sind eine schöne Möglichkeit, um beispielsweise eine weitwinklige Totale einer Aufnahmesituation mit einer zusätzlichen Detailaufnahme zu kombinieren. Neben zwei Fotos können auch bewegte Videosequenzen mit einem stimmungsvollen Standbild oder zwei Videos verknüpft werden.

Hommage an analoge Zeiten

Das Gehäusedesign der Fujifilm X-Half (X-HF1) orientiert sich bewusst an klassischen Filmkameras. Auffällig ist der Transporthebel an der oberen rechten Seite der Kamera. Er dient dazu, den zweiten Teil einer Collage auszulösen, vermittelt aber haptisch das Gefühl eines Filmtransporthebels älterer, analoger Filmkameras. Ein weiteres nettes Detail ist das schmale Display links vom Hauptdisplay. Es erinnert an das Sichtfenster analoger Kameras, mit dem sich der eingelegte Film kontrollieren ließ. Mit der digitalen Displayversion des klassischen Sichtfensters gelingt dem Hersteller eine schöne Hommage, da hier in der X-Half unter anderem Fujifilms bekannte Filmsimulationsmodi angezeigt werden, die den Look analoger Filme erzeugen sollen.

Darüber hinaus ist die Fujifilm X-Half mit einem speziellen „Filmkamera-Modus“ ausgestattet, der die Bedienung der Kamera so simuliert, als würde man mit einer analogen Filmkamera fotografieren. Das heißt: Es gibt kein Livebild am Display. Der Bildausschnitt wird ausschließlich über den kleinen optischen Sucher gewählt. Zudem muss nach jedem Bild der Transporthebel nach rechts gezogen werden, um das Weiterspulen der Filmrolle zu simulieren – sonst ist kein weiteres Fotografieren möglich. Auch das gefällt uns als liebevolle Referenz an die damalige Bedienung analoger Filmkameras.