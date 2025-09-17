SIGMA 20-200mm F3,5-6,3 DG | Contemporary

Verfügbare Anschlüsse: L-Mount, Sony E-mount

Zubehör im Lieferumfang: Gegenlichtblende LH756-02, Frontdeckel LCF-72 IV, Rückdeckel LCR III, Beutel

Markteinführung: 25. September 2025

Preis: 899,00 €

Ein Allrounder, der die Grenzen für Kreativität weiter steckt. Das weltweit erste* 10-fach-Zoom mit einer Brennweite von 20mm im Ultra-Weitwinkelbereich.

Das Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary ist das weltweit erste Zoom-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras, das sowohl 20mm im Weitwinkelbereich als auch einen 10-fach-Zoom bietet.

Dieses vielseitige Zoomobjektiv deckt vom 20mm-Ultra-Weitwinkel bis 200mm-Tele alles ab. Es ermöglicht Motive von weitläufigen Landschaften bis hin zu rasanten Sportarten, ohne durch die Entfernung eingeschränkt zu sein. Seine Flexibilität macht es ideal für eine Vielzahl von Motiven – dazu zählen sogar Nahaufnahmen mit einem Abbildungsmaßstab von 1:2. Mit diesen vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten glänzt das Objektiv besonders in der Reisefotografie und bei alltäglichen Schnappschüssen.

Das 20-200mm bietet ein durchweg komfortables Aufnahmeerlebnis dank seines äußerst kompakten und leichten Designs sowie seines schnellen und präzisen Autofokus, welcher auf dem HLA-Antrieb (High-response Linear Actuator) basiert. Das Sigma 20-200 mm F3,5-6,3 DG | Contemporary ist das ultimative All-in-One-Zoomobjektiv, das beispiellose Freiheit und Kreativität bietet.

* Laut Sigma Recherche im September 2025.

Das weltweit erste 20-200mm für grenzenlose kreative Freiheit

Zoomvielfalt trifft auf ausdrucksstarkes 20mm Ultra-Weitwinkel – in einem Objektiv.

Dieses Zoomobjektiv deckt auch den Ultra-Weitwinkelbereich von 20mm ab, was mit herkömmlichen leistungsstarken Zoomobjektiven bisher nur schwer zu erreichen war. Das Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary eignet sich für alles von majestätischen Landschaften bis hin zu Sportaufnahmen. Es fängt sowohl Ultra-Weitwinkel typisch Szenen, als auch Tele-Motive perfekt ein. Mit seinem sehr variablen Zoombereich von 20mm bis 200mm liefert dieses ultimative All-in-One-Zoomobjektiv atemberaubende Bilder in einer Vielzahl von Aufnahmesituationen.

Maximaler Abbildungsmaßstab von 1:2 im Brennweitenbereich von 28-85mm

Das Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary liefert einen Abbildungsmaßstab von 1:2 im Brennweitenbereich von 28-85mm. So kommt man in den Genuss mannigfacher Nahaufnahmen mit unterschiedlichen Bildwinkeln und verschiedenster Wirkung. Im Weitwinkelbereich entstehen Makroaufnahmen, die den Hintergrund durch Annäherung an das Motiv mit einbeziehen. Bei mittlerer Telebrennweite entstehen Makroaufnahmen, die das Motiv aus natürlicher Entfernung vom Hintergrund lösen und hervorheben.

Kompaktes und leichtes Design für eine außergewöhnliche Mobilität

Äußerst kompaktes und leichtes Design

Dieses Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary ist das weltweit erste, das einen Zoombereich von 20mm-Ultra-Weitwinkel bis 200mm-Tele bietet und dabei lediglich 550g wiegt und eine Länge von nur 115,5mm misst*1. Der Zoomring hat einen Durchmesser von handlichen 70,4 mm, womit das Objektiv äußerst kompakt ist. Ohne sich Gedanken über Größe oder Gewicht machen zu müssen, bietet das Objektiv reichlich kreative Flexibilität – in jeder Situation, von alltäglichen Schnappschüssen bis hin zur Reisefotografie.

* Die Daten beziehen sich auf die L-Mount Version.

Optisches und mechanisches Design, das sowohl kompakte Abmessungen als auch hohe Leistung realisiert

Durch die Verwendung von Glaselementen mit hohem Brechungsindex konnte der Auszug des Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary beim Zoomen reduziert werden. Zudem trägt dies zu einer einfacheren inneren Struktur und einem schlanken Objektivgehäuse bei. Die optimale Anordnung von vier doppelseitig asphärischen Linsen, einem FLD-Glas und drei SLD-Glaselemente sorgt in Kombination mit einem äußerst präzisen Mechanismus in jeder Zoomgruppe für eine hohe optische Leistung über den gesamten Zoombereich.

High-Speed-Autofokus und vielseitige Funktionen für müheloses Fotografieren

HLA-Antrieb für Geschwindigkeit und Präzision

Damit Fotografen auch die flüchtigsten Momente festhalten können, beinhaltet das Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary einen HLA-Motor (High-response Linear Actuator), um einen schnellen Autofokus mit ausgezeichneter Antriebsgenauigkeit zu erreichen.

Staubschutz, Spritzwasserschutz* und wasser- und ölabweisende Beschichtung

Zusätzlich zur staub- und spritzwassergeschützten Konstruktion ist die Frontlinse des Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. So kann das Objektiv auch unter rauen Bedingungen zum Einsatz kommen.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht vollständig mit Wasser in Kontakt kommt. Wasser im Inneren eines Objektivs kann große Schäden verursachen und es sogar irreparabel machen.

Ausgestattet mit einem Zoom-Lock-Schalter

Das Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary ist mit einem Zoom-Lock-Schalter ausgestattet, der das Objektiv für den Transport im Weitwinkelbereich verriegelt und so verhindert, dass der Tubus durch sein Eigengewicht ungewollt ausfährt. Die Verriegelung kann nicht nur über den Schalter, sondern auch über Drehen des Zoomrings gelöst werden, was eine schnelle und flexible Handhabung bei spontanen Aufnahmen ermöglicht.

Optisches Design zur Minimierung von Flares und Ghosting

Aufgrund modernster Simulationstechnologie aller Lichteinfall-Situationen in der Entwicklungsphase des Sigma 20-200 mm F3.5-6.3 DG | Contemporary wurden Flares und Ghosting weitgehend eliminiert. So liefert das Objektiv unter allen Lichtverhältnissen scharfe und kontrastreiche Ergebnisse.

WEITERE EIGENSCHAFTEN

● HLA (High-response Linear Actuator)

● Staub- und Spritzwasserschutz

Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

● Wasser- und ölabweisende Beschichtung (Frontlinse)

● Fokusmodus-Schalter

● Zoom-Lock-Schalter

● Anschluss-Wechsel-Service verfügbar

● Unterstützt lineare und nichtlineare Übersetzung des Fokusrings

Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

• Kompatibel mit SIGMA USB-Dock UD-11

Optional erhältlich / nur für L-Mount

● Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA eigene MTF-Messsystem

● Handwerkliche Qualität “Made in Aizu, Japan”

TECHNISCHE DATEN

Die Daten beziehen sich auf die L-Mount Version

• Objektivkonstruktion: 18 Elemente in 14 Gruppen

(1 FLD, 3 SLD, 4 asphärische Elemente)

• Bildwinkel: 94,5° – 12,3°

• Anzahl der Blendenlamellen: 9 (runde Blendenöffnung)

• Kleinste Blende: F22 – F40

• Naheinstellgrenze: 16,5 cm bei 28mm / 25 cm (W) – 65 cm (T)

• Größter Abbildungsmaßstab: 1:2 bei 28mm

• Filtergröße: Ø 72 mm

• Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 77,2 mm x 115,5 mm

• Gewicht: 550 g

Sigma (Deutschland) GmbH: https://www.sigma-foto.de/