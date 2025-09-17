DJI bringt mit der Mini 5 Pro eine Weltneuheit in die Luft

1-Zoll-CMOS-Sensor, omnidirektionale Hinderniserkennung bei Nacht, echtes vertikales Filmen und 225° flexible Gimbal-Rotation vereinen sich zur ultimativen All-in-One-Mini-Kameradrohne

17. September 2025 – DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die DJI Mini 5 Pro vor. Mit dem weltweit ersten 1-Zoll-Sensor in einer Mini-Kameradrohne, einer Intelligent Flight Battery für bis zu 36 Minuten Flugzeit und einem verbesserten ActiveTrack 360° bietet die handflächengroße, leichte Drohne jedem die Möglichkeit, Aufnahmen in atemberaubender Detailtreue festzuhalten1.

Professionelle Bildgebung in einem kompakten Gehäuse

Die Mini 5 Pro verfügt über einen neuen 1-Zoll-Sensor mit 50 MP, der selbst kleinste Details bei schlechten Lichtverhältnissen wie Sonnenuntergängen und Nachtlandschaften bewahrt. Ein neuer 48-mm-Med-Tele-Modus mit höherer digitaler Zoomauflösung als bei früheren Modellen lässt Motive durch mehr Textur hervorstechen und sorgt für zusätzliche Bildtiefe. Darüber hinaus optimiert DJIs Porträtoptimierungstechnologie die Helligkeit, den Kontrast und die Hauttöne, um Porträts natürlich strahlend und mit lebendigeren Ausdrücken wiederzugeben.

Kinoreife Einstellungen als Standard

Mit 4K/60fps HDR-Video und bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang1 lassen sich kinoreife Aufnahmen auch in kontrastreichen Szenen machen, wie zum Beispiel detaillierte Wolkentexturen bei Sonnenauf- und -untergang.

Für noch mehr kreative Flexibilität in der Postproduktion unterstützt die Mini 5 Pro Zeitlupenaufnahmen in 4K/120fps. In puncto Farbmodi kann die Mini 5 Pro 10-Bit-Videos mit H.265-Kodierung aufnehmen und so eine verfeinerte Farbwiedergabe liefern. Der maximale ISO-Wert wurde auf 12.800 erhöht. In den Farbmodi D-Log M und HLG beträgt der maximale ISO-Wert 3.200, was für hellere Aufnahmen und mehr Details in nächtlichen Stadtszenen sorgt.

Mehr Möglichkeiten bei Kamerabewegungen

Die Mini 5 Pro unterstützt Weitwinkel-Rollrotation bis 225° und echtes vertikales Filmen, was noch mehr Freiheit und kreative Optionen eröffnet.

Mit 225° Rollrotation ermöglicht der Gimbal flexible, dynamische Kamerabewegungen. Gepaart mit intelligenten Modi wie QuickShot Rotation, Zeitraffer, Spotlight und Waypoint Flight war es noch nie so einfach, kreative Rotationsaufnahmen zu erstellen.

Mit True Vertical Shooting lassen sich Hochhäuser, Wasserfälle und lebendige Stadtszenen direkt im Hochformat aufnehmen, ganz ohne nachträgliches Zuschneiden, und sofort bereit für Social Media.

Sicherer Flug auch bei wenig Licht

Die Mini 5 Pro verfügt über einen nach vorne gerichteten LiDAR-Sensor und mehrere Sichtsensoren für die omnidirektionale Hinderniserkennung bei Nacht, was die Rückkehr sicherer macht. In nächtlichen Stadtszenen erkennt und vermeidet sie aktiv Hindernisse entlang der Flug- und Rückkehrrouten für sorgenfreies Fliegen bei Nacht. In ausreichend beleuchteten Umgebungen kann sie sich Flugrouten merken und so auch ohne Satellitensignale sicher starten und zurückkehren.

Omnidirektionales Sichtsensor-System: Nach vorne gerichtetes LiDAR, Fischaugenobjektive vorne und hinten; binokulare Objektive und ein 3D-Infrarotsensor an der Unterseite sorgen für omnidirektionale Hinderniserkennung für sicherere Flüge1.

Omnidirektionale Hinderniserkennung bei Nacht1: Bietet zuverlässigen Schutz für Nachtaufnahmen, sodass die Nutzer:innen auch im Dunkeln sorgenfrei und effizient arbeiten können1.

Rückkehr bei Nacht: Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen erkennt die Mini 5 Pro dank ihres nach vorne gerichteten LiDAR-Sensors Hindernisse wie Hochhäuser und steigt automatisch auf, um auch bei Nacht sicher zurückzukehren1.

Rückkehr ohne GNSS: Dank der Echtzeit-Positionsbestimmung und Kartenerstellung merkt sich die Mini 5 Pro ihre Flugrouten bei ausreichender Beleuchtung1. Dadurch wird eine sichere Rückkehr gewährleistet, auch wenn sie an Orten ohne Satellitensignal startet, z. B. von Balkonen.

Dualband-GNSS: Mit L1 + L5 Dualband-GNSS verbindet sich die Mini 5 Pro mit mehr Satelliten, für verbesserte Signalstabilität und präzise Positionierung.

Verbessertes ActiveTrack 360°

Das verbesserte ActiveTrack 360° bietet anpassbares Tracking für verschiedene Szenarien und sorgt für ein stabileres und sichereres Tracking als bei früheren Modellen. Ob beim Filmen eines Strandspaziergangs oder einer Radtour auf einer kurvenreichen Straße, die Mini 5 Pro erkennt Sportszenarien und wählt den richtigen Modus für eine optimale Bildkomposition und Tracking. Die Tracking-Leistung wurde so verbessert, dass Geschwindigkeit, Agilität und Sicherheit perfekt ausbalanciert sind.

Aufnehmen und übertragen wie ein Profi

Die Mini 5 Pro bietet intelligente DJI-Features, die es den Nutzer:innen ermöglichen, bei jedem Flug professionelle Ergebnisse zu erzielen.

MasterShots: Bietet hochwertige Kamerabewegungsvorlagen für Porträt-, Nah- und Teleaufnahmen.

QuickShots: Unterstützt Modi wie QuickShot Rotaten, Dronie, Kreisen, Helix, Rocket, Boomerang und Asteroid – so können die Nutzer:innen ganz einfach stilvolle Kurzfilme aufnehmen.

Freies Panorama: Ermöglicht es den Nutzer:innen, nahtlose Panoramaaufnahmen zu erstellen, indem mehrere Bilder mit einem manuell ausgewählten Motiv oder Bereich zusammengefügt werden.

Off-State QuickTransfer: Die Mini 5 Pro unterstützt Fernaktivierung über die DJI Fly App innerhalb der Bluetooth-Reichweite. Ohne die Drohne oder die Fernsteuerung herauszunehmen, können Dateien mit bis zu 100 MB/s über WLAN 6 übertragen werden1. Auch beim Wechsel zu anderen Apps lädt die DJI Fly App im Hintergrund weiter herunter.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, das umfassende Schutzpaket für DJI-Produkte, ist jetzt auch für die DJI Mini 5 Pro verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden inklusive Flyaway-Vorfällen, Kollisionen und Wasserschäden ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden.

DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu zwei Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu vier Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Zu den weiteren Services von DJI Care Refresh gehören die offizielle Garantie und der kostenlose Versand. Eine vollständige Übersicht aller Details finden Sie unter: https://www.dji.com/support/ service/djicare-refresh

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Mini 5 Pro ist ab sofort unter store.dji.com sowie bei autorisierten Handelspartnern in folgenden Konfigurationen erhältlich:DJI Mini 5 Pro: 799 EUR

DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC-N3): 999 EUR

DJI Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC 2): 1.129 EUR

Weitere Informationen zu allen neuen Funktionen, Zubehörteilen und Fähigkeiten finden Sie unter https://www.dji.com/mini-5-pro