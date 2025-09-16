Sigma 35mm F1.2 DG II | Art

Verfügbare Anschlüsse: L-Mount, Sony E-mount

Zubehör im Lieferumfang: Gegenlichtblende LH782-04, Frontdeckel LCF-72 IV, Rückdeckel LCR III, Beutel

Markteinführung: 25. September 2025

Preis: 1.499,00 €

Großartig wird noch besser: Die außergewöhnliche Auflösung und das wunderschöne Bokeh Sigmas weltweit führenden 35mm F1.2 in einem kleineren, leichteren Gehäuse

Im Jahr 2019 brachte Sigma das 35mm F1.2 DG DN | Art auf den Markt. Seinerzeit das erste 35mm-Objektiv für spiegellose Kameras mit einer Blende von F1.2. Sechs Jahre später präsentiert Sigma nun stolz dessen Nachfolger, das 35mm F1.2 DG II | Art.

Das unter Verwendung von Sigmas neuesten Technologien entwickelte und konstruierte 35mm F1.2 DG II | Art bietet nicht nur eine verbesserte optische Leistung. Es bietet ebenso eine deutlich erhöhte Mobilität, dank einer gelungenen Verkleinerung um etwa 30 % Mit seinem verbesserten Design bietet das Objektiv eine klare hochauflösende Performance, eine unvergleichliche Ausdrucksstärke und ein großes, schönes Bokeh in einem kompakten Gehäuse. Zudem wurde das Fokus-Breathing effektiv minimiert, sodass es nicht nur bei Still-, sondern auch bei Videoaufnahmen hervorragende Ergebnisse erzielt

Das Sigma 35mm F1.2 DG II | Art ist ein außergewöhnliches, kompromissloses Objektiv, das die perfekte Balance zwischen optischer Leistung, Lichtstärke, kompakter Größe, geringem Gewicht und einfacher Handhabung bietet.

Hauptmerkmale

Unübertroffene Wiedergabeleistung und kristallklare Bilder ab F1.2 nebst großem, wunderschönen Bokeh

Extreme Korrektur von chromatischer Aberration und sagittaler Koma

Das Sigma 35mm F1.2 DG II | Art bietet eine noch bessere optische Leistung als sein Vorgängermodell. Es liefert bereits bei voll geöffneter Blende eine brillante Schärfe über den gesamten Bildbereich. Durch die Verwendung von einem SLD-Glas, einem hochbrechenden Glas mit hoher anomaler Dispersion, und vier doppelseitigen asphärischen Glaselementen werden axiale chromatische Aberrationen und sagittale Koma-Flares gründlich korrigiert, während die Größe des Objektivs deutlich reduziert wird.

Brillante Schärfe und das große, schöne Bokeh einer F1.2-Blende

Bei der Entwicklung des 35mm F1.2 DG II | Art hat Sigma besonderes Augenmerk auf die Korrektur verschiedener optischer Aberrationen gelegt, die die Bildqualität beeinträchtigen können. Dank dieser Akribie liefert das Objektiv eine brillante Schärfe auf der Fokusebene und davon gelöst ein wunderschönes Bokeh ohne Farbsäume und Doppelkonturen. Fotografen werden die reichhaltige, ausdrucksstarke Wiedergabeleistung und das Zusammenspiel zwischen den scharfen und unscharfen Bereichen zu schätzen wissen, insbesondere bei Aufnahmen mit voll geöffneter F1.2-Blende.

Minimiertes Focus-Breathing

Durch die optimierte Anordnung der Fokusgruppe und der asphärischen Form gelang es beim Sigma 35mm F1.2 DG II | Art, Focus-Breathing wirkungsvoll zu unterdrücken. So bleibt der Bildwinkel beim Fokussieren nahezu unverändert. Dies gewährleistet eine natürlich wirkende Schärfeverlagerungen bei Videoaufnahmen, was das Objektiv zu einer idealen Wahl für den professionellen Videobereich macht.

Geringe Anfälligkeit für Flares und Ghosting

Aufgrund modernster Simulationstechnologie aller Lichteinfall-Situationen in der Entwicklungsphase des Sigma 35mm F1.2 DG II | Art wurden Flares und Ghosting weitgehend eliminiert. So liefert das Objektiv unter allen Bedingungen klare und scharfe Ergebnisse.

Deutlich reduziert in Größe und Gewicht

Bessere Leistung, geringere Größe und geringeres Gewicht dank des Floating-Focus-Systems

Das Sigma 35mm F1.2 DG II | Art bietet eine noch bessere optische Leistung als sein Vorgängermodell und ist dabei etwa 30 % leichter und 20 % kürzer. Ein entscheidender Faktor hierfür ist die Verwendung eines Floating-Focus-Designs. Hierbei werden die Linsengruppen unabhängig voneinander bewegt, wodurch das Gewicht jeder Linsengruppe reduziert und gleichzeitig die optische Leistung verbessert wird. Darüber hinaus beinhaltet der verbesserte optische Aufbau vier asphärische Linsenelemente, Glas mit hohem Brechungsindex und dünnere Linsenelemente, was ebenfalls zu der außergewöhnlichen Leistung und dem kompakten Gehäuse beiträgt.

Dual-HLA-Antrieb für schnellen, leisen und präzisen Autofokus

Der duale HLA-Antrieb (High-response Linear Actuator) des Sigma 35mm F1.2 DG II | Art treibt jede der beiden Fokusgruppen mit einem eigenen Linearmotor an. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung mehrerer Magnete in jedem Motor eine kompakte Bauweise der Fokuseinheit, ohne dass dabei die hohe Schubkraft beeinträchtigt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen nockengesteuerten Systemen ist das duale HLA-System nicht nur deutlich leichter, sondern garantiert auch einen schnellen, zuverlässigen und leisen Autofokus.

Entwickelt und konstruiert für den professionellen Einsatz

Ein langlebiges, zuverlässiges Werkzeug für den fotografischen Ausdruck

Auch das Sigma 35mm F1.2 DG II | Art wird ausschließlich in Sigmas Werk in Aizu, Japan, unter Verwendung hochpräziser Teile aus Aluminium, TSC* und anderer Materialien hergestellt und montiert. Es ist ein hochentwickeltes und langlebiges Fotowerkzeug, das gemäß den Spezifikationen der Art-Produktlinie von Sigma entwickelt wurde.

*TSC (Thermally-Stable-Composite) ist eine Art Polycarbonat mit einer Wärmeausdehnungsrate ähnlich der von Aluminium. Es besitzt eine hohe Affinität zu Metallteilen, was zu einer hochwertigen Produktherstellung beiträgt.

Zahlreiche Funktionen zur Unterstützung beim Fotografieren

Das Sigma 35mm F1.2 DG II | Art biete eine AFL-Taste, die bei kompatiblen Kameras über das Kameramenü mit individuellen Funktionen belegt werden kann. Ferner besitzt das Objektiv einen Blendenring für die direkte Einstellung der Blende am Objektiv. Dank der “De-Klick-Funktion” ist dieses Feature auch für Filmer interessant, da ein geräusch- und stufenloses Verstellen der Blende möglich ist. Wer die Blende lieber am Kameragehäuse einstellt, nutzt einfach die Lock-Funktion des Blendenrings und ist vor versehentlichem Verstellen geschützt.

Staubschutz, Spritzwasserschutz* und wasser- und ölabweisende Beschichtung

Zusätzlich zum staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse* ist die Frontlinse des Sigma 35mm F1.2 DG II | Art mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. Auch bei schwierigen Aufnahmebedingungen kann so unbesorgt fotografiert werden.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht vollständig mit Wasser in Kontakt kommt. Wasser im Inneren eines Objektivs kann große Schäden verursachen und es sogar irreparabel machen

Tulpenförmige Gegenlichtblende mit Verriegelungsmechanismus

Das Sigma 35mm F1.2 DG II | Art wird mit einer speziell angepassten, tulpenförmigen Gegenlichtblende geliefert, die vor Streulicht schützt und so unerwünschte Reflexionen reduziert. Die Gegenlichtblende ist mit einem Verriegelungs-Knopf ausgestattet, der ein sicheres Anbringen und Abnehmen gewährleistet.

WEITERE EIGENSCHAFTEN

● HLA (High-response Linear Actuator)

● Wasser- und ölabweisende Beschichtung (Frontlinse)

● AFL-Taste – Nur bei kompatiblen Kameras. Die verfügbaren Funktionen können je nach verwendeter Kamera variieren.

● Blendenring-Klick-Schalter und Blendenring-Sperrschalter

● Fokusmode-Schalter

● Staub- und Spritzwasserschutz

● Anschluss-Wechsel-Service möglich

● Umschaltbar zwischen einer linearen und nichtlinearen Übersetzung des Fokusrings

– Nur im L-Mount. Nur in Kombination mit kompatiblen Kameras des L-Mount-Systems.

● Kompatibel mit dem USB-Dock UD-11

– Optional erhältlich / Nur für L-Mount

● Jedes einzelne Objektiv durchläuft das SIGMA-eigene MTF-Messsystem

TECHNISCHE DATEN

Die Daten beziehen sich auf die L-Mount Version

• Objektivkonstruktion: 17 Elemente in 13 Gruppen

(1 SLD Glas, 4 asphärische Glaselemente)

• Bildwinkel: 63,4°

• Anzahl der Blendenlamellen: 11 (runde Blendenöffnung)

• Kleinste Blende: F16

• Naheinstellgrenze: 28 cm

• Größter Abbildungsmaßstab: 1:5,3

• Filtergröße: Ø 72 mm

• Abmessungen (maximaler Durchmesser x Länge): 81,0 mm x 111,4 mm

• Gewicht: 755 g

Sigma (Deutschland) GmbH: https://www.sigma-foto.de/