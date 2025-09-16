FUJINON GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR – das erste Powerzoom-Objektiv der GF Serie

Kleve, 11. September 2025. Fujifilm stellt im Oktober 2025 das neue FUJINON GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR vor – das erste motorisierte Powerzoom-Objektiv*1 für GFX Kameras und zugleich das erste GF Objektiv, das speziell für die Videoproduktion optimiert wurde.

Das GF32-90mmT3.5 übernimmt das Bedienkonzept und das Design der renommierten Cine-Zoomreihe „Premista“*2. Es bringt nur rund 2,1 Kilogramm auf die Waage, erzeugt aber dennoch einen Bildkreis, der den großformatigen Sensor der neuen digitalen Filmkamera „GFX ETERNA 55“ im GF Open Gate-Modus*3 vollständig abdeckt.

Viele Filmemacher suchen nach einer Balance zwischen Effizienz und kompromiss­loser Bildqualität. Das GF32-90mmT3.5 deckt den Zoombereich vom Weitwinkel bis zur Standard-Brennweite ab, reduziert damit den Bedarf an Objektivwechseln und verfügt gleichzeitig über die Schärfe und Charakteristik von Festbrennweiten. Optische Aberrationen werden minimiert und über den gesamten Zoombereich steht eine hohe Auflösungsleistung sowie eine große Blende von T3.5 zur Verfügung.

In Kombination mit der neuen GFX ETERNA 55 eröffnet das Objektiv neue Möglichkeiten in der Filmproduktion, indem es effizientere Arbeitsweisen ermöglicht und die kreative Freiheit erheblich erweitert.

Die wesentlichen Merkmale des FUJINON GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR:

Cine-Zoom-Expertise in kompakter Form

Seit Jahren setzt FUJIFILM Maßstäbe im Bereich Cine-Zoomobjektive. Diese Expertise zeigt sich auch im GF32-90mmT3.5. Das optische Design und die präzise gefertigten Tubuskomponenten minimieren Fokus-Breathing und Verzerrungen deutlich.

Nano-GI-Beschichtungen unterdrücken Streulicht und Geisterbilder und reduzieren Reflexionen. Dadurch verbessert sich die Lichtdurchlässigkeit, sodass selbst unter schwierigen Bedingungen klare und natürliche Bilder entstehen.

Die 13-Lamellen-Irisblende erzeugt eine nahezu kreisrunde Öffnung, die auch bei leicht geschlossener Blende ein harmonisches, weiches Bokeh ermöglicht.

Mit 25 Elementen in 19 Gruppen, darunter drei ED- und drei asphärische Linsen, minimiert das Objektiv wirkungsvoll Aberrationen und wahrt eine hohe Auflösung über den gesamten Zoombereich hinweg. Gleichzeitig bietet es ein bemerkenswert kompaktes Design mit durchgehender Lichtstärke von T3.5.

Praxisorientierte Konstruktion

Die jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung besonders dünner Elemente für Cine-Objektive und der Einsatz eines Backfocus-Mechanismus ermöglichen eine Bauweise, die hohe Leistungsfähigkeit mit Leichtigkeit verbindet. Mit einer Länge von rund 222 Millimetern und einem Gewicht von nur etwa 2,1 Kilogramm lässt sich das GF32-90mmT3.5 problemlos im mobilen Einsatz nutzen.

Alle Objektivsteuerungsringe sind mit 0.8 M Standard- Zahnradgetrieben ausgestattet und damit vollständig kompatibel mit gängigen Follow-Focus-Systemen und Objektivmotoren. Durch die integrierten Antriebsmotoren können Fokus, Zoom und Blende zudem direkt über die Bedienelemente der GFX ETERNA 55 ferngesteuert werden – ohne zusätzliche externe Motoren. Das sorgt für eine robuste und gleichzeitig besonders kompakte Konfiguration.

Der Fokusring schließlich bietet einen Drehwinkel von 200 Grad und gewährleistet so eine präzise, gleichmäßige Fokussierung, selbst bei Aufnahmen mit extrem geringer Schärfentiefe.

Stabile Bilder, präziser Fokus

Das GF32-90mmT3.5 ist auch für dynamische Drehsituationen wie Run-and-Gun-Produktionen ausgelegt. Seine optische Bildstabilisierung basiert auf einer verbesserten Verwacklungserkennung und einem optimierten mechanischen Design, wodurch selbst bei bewegter Kamera ruhige, klare Aufnahmen entstehen.

Für den Fokus setzt das Objektiv auf Hochgeschwindigkeits­motoren mit Direktantrieb, die sowohl im manuellen als auch im Autofokus-Betrieb eine außer­gewöhnlich schnelle, gleichmäßige und präzise Reaktionsfähigkeit sicherstellen.

*1 Zum Zeitpunkt der Markteinführung wird die motorisierte Power-Zoom-Steuerung ausschließlich von der GFX ETERNA 55 unterstützt. Weitere spiegellose Digitalkameras der GFX Serie erhalten die Unterstützung sukzessive durch Firmware-Updates.

*2 Die Premista-Serie ist eine international erfolgreiche Reihe von Spezial-Zoomobjektiven für Cine-Kameras mit großformatigem Sensor. Die Serie umfasst die Modelle 19-45mmT2.9, 28-100mmT2.9 und 80-250mmT2.9-3.5.

*3 Der GF Open Gate-Modus der GFX ETERNA 55 misst diagonal 54,8 mm (43,8 mm × 32,9 mm) und ist damit rund 1,7-mal größer als ein herkömmlicher Kleinbild-Sensor.

