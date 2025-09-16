Mit A Ranch Year – Cowboys of the West erscheint im teNeues Verlag ein großformatiger Schwarz-Weiß-Bildband der französischen Fotografin Isabelle Arnon, der das Leben von Cowboys und Cowgirls im amerikanischen Westen in authentischen Aufnahmen festhält. Wir werfen einen Blick in den Bildband.

Mit „A Ranch Year – Cowboys of the West“ veröffentlicht Isabelle Arnon am 14. August 2025 eine fotografische Hommage an die traditionelle Ranch-Kultur Wyomings. Die 208 Seiten starke Hardcover-Ausgabe im großzügigen Format 27,5 × 34 cm versammelt rund 200 Schwarz-Weiß-Fotografien, die zwischen 2016 und 2020 vor Ort entstanden. Arnon porträtiert nicht nur das tägliche Leben der Rancher, sondern auch die Wildpferde, die weite Landschaft der Prärie und die eindrucksvollen Big Horn Mountains.

Der Westen in monochromen Bildern

Die Bildsprache des Bandes ist geprägt von fein abgestuften Grautönen, die der rauen Landschaft und den Porträts der Cowboys und Cowgirls einen zeitlosen Charakter verleihen. Schwarz-Weiß betont Strukturen – vom Leder der Sättel bis zu den Falten wettergegerbter Gesichter – und verstärkt den Eindruck einer Lebensweise, die fest in Traditionen verwurzelt ist. Arnon gelingt es, den Betrachter in den Rhythmus der Rancharbeit hineinzuziehen: Viehtrieb, Pferdepflege, Reittrainings und stille Momente inmitten der endlosen Weite wechseln sich ab.

Die Fotografien sind sowohl dokumentarisch als auch poetisch. Sie zeigen ein Amerika, das im kollektiven Gedächtnis vom Mythos des Wilden Westens geprägt ist, und machen es gleichzeitig greifbar. Für Liebhaber der USA, Westernfans und Pferdefreunde bietet der Band eine Einladung zum visuellen Fernreisen – in ein Land, das zugleich modern und wie aus einer anderen Zeit wirkt.

Mit einem Preis von 60 Euro liegt das Werk im mittleren Segment hochwertiger Bildbände. Angesichts des Formats, der Druckqualität und der künstlerischen Geschlossenheit der Schwarz-Weiß-Serie bietet es ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

„A Ranch Year – Cowboys of the West“ ist ein Werk, das fotografische Ästhetik und kulturhistorisches Interesse verbindet – ein stiller, bildgewaltiger Blick in die Welt jenseits der Touristenrouten.

Zur Fotografin

Isabelle Arnon, geboren 1966, studierte ab 2000 an den Beaux-Arts in Paris Malerei, Bildhauerei und Fotografie. Nach ihrem Abschluss spezialisierte sie sich auf Pferdefotografie und arbeitete in der Mongolei, in Patagonien und schließlich vier Jahre in Wyoming. Dort lebte sie inmitten der Ranchgemeinschaften und dokumentierte deren Alltag mit einer Mischung aus Geduld, Respekt und Nähe. Ihre Bilder vereinen dokumentarische Genauigkeit mit künstlerischem Gespür und sind Ausdruck einer tiefen Verbindung zu Natur, Pferden und einer Lebensweise, die vom Mythos des Westens geprägt ist.

A Ranch Year – Cowboys of the West

Untertitel: Cowboys of the West

Herausgeber: Die Gestalten Verlag GmbH & Co. KG

Autorin & Fotografie: Isabelle Arnon

Erscheinungsdatum: 14. August 2025

Format: 27,5 × 34 cm

Sprache: Englisch

Seiten: 208

Bilder: ca. 200 Schwarz-Weiß-Fotografien

Bindung: Hardcover

ISBN (DE): 978-3-96171-693-7

Preis: € 60,00 | $ 85 | £ 49,95

Verlagswebseite: teNeues