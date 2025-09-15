Imaging Business News KW38/25

Panasonic steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Der geplante Rückzug aus dem TV-Geschäft in Europa markiert das Ende einer Ära – und wirft Fragen nach der Zukunft anderer Sparten wie Lumix auf. Gleichzeitig boomt ein anderer Bereich: Immer mehr Hersteller bringen professionelle Videokameras im Kompaktformat auf den Markt – ein Trend, der gerade erst beginnt. Und in der digitalen Kommunikation verändert sich der Ton: Social-Media-Plattformen wie Snapchat und Instagram setzen zunehmend auf Creator-Content mit persönlicher Relevanz statt anonymer Reichweite. Die wichtigsten Branchentrends der Woche – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Panasonic: Aus für TV-Geschäft in Europa

Es ist noch nicht offiziell, viele Spatzen flöteten es aber von den Dächern der Messe Berlin während der IFA: Panasonic wird sich wohl in Europa vom Geschäft mit Fernsehgeräten verabschieden, genauer gesagt bis Ende des laufenden Geschäftsjahres (31. März 2026). Bestände sollen vorher abgebaut werden. Bis dahin wird auch die Organisation von Panasonic DACH entsprechend angepasst. Die Niederlassungen in Österreich und der Schweiz sollen aufgelöst, die dortigen Märkte künftig aus Deutschland betreut werden. Interessant: Über die frei werdenden Markennutzungsrechte in Europa im TV-Business verhandelt Panasonic wohl – mit einem chinesischen Anbieter.

Das Kamerageschäft, Elektrokleingeräte und die Marke Technics sollen von dem TV-Abschied nicht betroffen sein. Dazu passt: Vor genau 17 Jahren erblickte mit der Lumix G1 die erste Spiegellose das Licht der Fotowelt. Das Herzstück bildet ein 12,1-Megapixel-Bildsensor mit einer maximalen Empfindlichkeit von ISO 3200 und einer Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 3 Bildern pro Sekunde. Es gab aber noch keine Videofunktion, was überraschend war, da vor allem Panasonic in den folgenden Jahren das Video-Thema in den Mittelpunkt seiner Kamera-Strategie stellte. Wer jetzt mal kurz im Dreisatz denkt, kann sich vielleicht einen Reim auf die Zukunft von Lumix machen.

Trend-Thema: Professionelle Videokameras im Kompaktformat

Nikon, Canon und Fujifilm hauen in diesen Tagen neue Kameras raus, die vor allem als professionelle Videoproduktionsgeräte entwickelt wurden: Die Nikon ZR ist besonders kompakt, nicht teuer und punktet mit einem außergewöhnlichen 4-Zoll-Display. Die Canon EOS C50 ist teurer, kann aber auch noch mehr und bietet Open Gate. Fujifilm setzt mit der GFX Eterna 55 noch einen darauf und bietet einen Mittelformatsensor in digitalen Filmkameras. Das Thema „professionelle kompakte Videokameras“ liegt voll im Trend und wird uns in den kommenden Monaten und Jahren weiter beschäftigen.

Zukunft Social Media: Verbindung von Unterhaltung mit echten Beziehungen

Snapchat und Instagram beschreiten aktuell einen neuen Weg, um das Nutzerwachstum anzukurbeln. Beide Plattformen legen den Schwerpunkt auf Inhalte, die von Creators erstellt werden, primär um private Unterhaltungen zwischen Freunden anzuregen. Evan Spiegel, CEO von Snap Inc., hob diese Veränderung kürzlich in einem Unternehmensmemo hervor und wies darauf hin, dass die Spotlight-Funktion von Snapchat – ein TikTok-ähnlicher Feed mit Kurzvideos – darauf ausgelegt ist, Direktnachrichten und Gruppenchats anzuregen. Diese Strategie spiegelt auch die jüngsten Schritte von Instagram wider, wo die zu Meta gehörende App Reels und Stories fördert, um intimere Interaktionen anzuregen, da die Nutzer lieber persönliche Verbindungen als öffentliche Inhalte teilen wollen.

Laut einem Bericht der Plattform Business Insider reagieren beide Unternehmen auf einen allgemeinen Trend, wonach jüngere Nutzer eher kurzlebige, auf Freunde ausgerichtete Inhalte teilen als algorithmisch gesteuerte Feeds.

Mit Blick auf die Zukunft könnte dieser gemeinsame Fokus auf Direktnachrichten und Gespräche unter Freunden die Nutzerbindung neu definieren. Brancheninsider sehen darin eine Transformation der sozialen Plattformen, die sich von dynamischer Viralität zu nachhaltigem, persönlichen Nutzen entwickeln werden. Die Zukunft von Social Media liegt also in der Verbindung von Unterhaltung mit echten Beziehungen.

https://www.webpronews.com/snapchat-and-instagram-converge-on-creator-content-for-user-growth-revival/