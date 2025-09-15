Canon hat das CN5x11 IAS T R1/P1 vorgestellt – das bislang weitwinkligste Cine-Servo-Objektiv im Portfolio. Mit einer Brennweite von 11–55 mm und einem Bildwinkel von 100 Grad richtet sich das Objektiv an Broadcast-Profis ebenso wie an Filmproduktionen. Das rund 3 Kilogramm schwere Gehäuse macht es flexibel einsetzbar – ob am Gimbal, an Seilkamera-Systemen oder bei Schulterdrehs.
Ein integrierter 1,5-fach Extender erweitert den Brennweitenbereich bei Super-35mm-Kameras oder ermöglicht die Nutzung an Vollformat-Kameras. Damit lässt sich eine geringere Schärfentiefe realisieren, was dem Material einen cineastischen Look verleiht.
Das Objektiv ist mit RF- oder PL-Mount erhältlich:
-
Die PL-Version unterstützt Cooke /i Technology und ZEISS eXtended Data zur Echtzeit-Metadaten-Ausgabe.
-
Die RF-Variante erlaubt zusätzlich den Einsatz von Dual Pixel CMOS AF und bietet erweiterte Objektivkorrekturdaten.
Die abnehmbare e-Xs V Digital Drive Unit mit hochauflösendem 16-Bit-Encoder sorgt für präzise Servo-Steuerung, optimierte Ergonomie und USB-C-Konnektivität.
Das CN5x11 IAS T R1/P1 ist für 8K-HDR-Produktionen ausgelegt. Eine 11-Lamellen-Irisblende trägt zu weichem Bokeh und kontrollierter Lichtführung bei, während die optische Konstruktion auf Schärfe bis in die Bildecken optimiert ist.
Pressemitteilung Canon:
Das große Ganze im Blick – mit dem bislang weitwinkligsten Canon Cine-Servo-Objektiv
Canon erweitert sein Cinema-Objektivportfolio mit der Einführung des bislang weitwinkligsten Cine-Servo-Objektivs. Mit einer ultraweiten Brennweite von 11 mm und einem beeindruckenden Bildwinkel von 100 Grad ist das neue Canon CN5x11 IAS T R1/P1 die flexible Wahl für beengte Studiosets ebenso wie für dynamische Live-Produktionen – überall dort, wo es entscheidend ist, sowohl das Motiv als auch die Umgebung perfekt ins Bild zu setzen.
Erhältlich mit RF- oder PL-Mount, verfügt das neue Objektiv über die neueste e-Xs V Digital Drive Unit, die höchste Präzision, Steuerungsmöglichkeiten und Funktionalität gewährleistet.
Mit einem Gewicht von rund 3 kg ist das Canon CN5x11 IAS T R1/P1 das leichteste Objektiv der Cine-Servo-Reihe – ideal für den Einsatz an Gimbals, Kamerakränen, Robotiksystemen oder Seilkamera-Systemen. Auch beim Schulterdreh profitieren die Anwender vom reduzierten Gewicht.
„Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der ausgewogenen Konstruktion bietet dieses superweitwinklige 8K Cine-Servo-Objektiv außergewöhnliche Schärfe und Bildqualität bis in die Bildecken – bei gleichzeitig hoher Mobilität für Broadcast-Profis“, erklärt Mark Fensome, Product Marketing Specialist bei Canon Europe. „Der integrierte 1,5-fach Extender macht das Objektiv besonders flexibel: Er erweitert entweder den Brennweitenbereich bei der Nutzung mit einer Super-35mm-Kamera oder ermöglicht die Kompatibilität mit Vollformat-Kameras. So entsteht eine noch geringere Schärfentiefe, die Live-Produktionen und News-Formaten ebenso wie hochwertigen Dokumentationen und Spielfilme einen cineastischen Look verleiht.“
Dank der abnehmbaren Servo-Einheit lässt sich das Canon CN5x11 IAS T R1/P1 flexibel für Live-Sport- und Eventproduktionen ebenso wie für den Kinoeinsatz konfigurieren. Es ist das zweite Cine-Servo-Objektiv, das mit der neuesten e-Xs V Digital Drive Unit ausgestattet ist. Diese ermöglicht eine noch präzisere und ergonomischere Servo-Steuerung, eine reaktionsschnellere Blende sowie USB-C-Konnektivität.
Das Canon CN5x11 IAS T R1/P1 ist wahlweise mit RF- oder PL-Mount erhältlich und bietet damit maximale Vielseitigkeit. In der PL-Version unterstützt es Cooke /i Technology™ und ZEISS eXtended Data™ für die Echtzeit-Ausgabe von Metadaten. Die RF-Variante eröffnet zusätzliche Möglichkeiten – darunter die Unterstützung von Dual Pixel CMOS AF für schnellen und gleichmäßigen Autofokus sowie erweiterte Objektivkorrekturdaten.
Zentrale Produkteigenschaften des Canon CN5x11 IAS T R1/P1:
- Weitwinkligstes Canon Cine-Servo-Objektiv mit 11–55 mm Brennweite und 100-Grad-Bildwinkel
- Super-35mm-Objektiv mit Vollformat-Unterstützung dank integriertem 1,5-fach Extender
- Ca. 3 kg leicht – ideal für komfortable Schulteraufnahmen und flexible Rigging-Optionen
- Premium-8K-HDR-Objektiv mit 11-Lamellen-Irisblende
- Abnehmbare e-Xs V Digital Drive Unit der neuesten Generation mit hochauflösendem 16-Bit-Encoder, erweiterter Servo-Steuerung, Focus-Breathing-Korrektur und optimierter Ergonomie
- RF- oder PL-Mount mit Echtzeit-Metadaten-Ausgabe – kompatibel mit Virtual-Production-Umgebungen und VFX-Workflows; die RF-Version unterstützt zusätzlich Objektiv-Verzeichnungskorrektur sowie Canons fortschrittliches Dual Pixel CMOS AF-System
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Broadcast- und Kinoanwendungen
Weitere Informationen unter: https://www.canon.de/pro/cinema-lenses/cn5x11-ias-t-r1-p1/
Aktuelle Kommentare