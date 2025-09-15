Das große Ganze im Blick – mit dem bislang weitwinkligsten Canon Cine-Servo-Objektiv

Canon erweitert sein Cinema-Objektivportfolio mit der Einführung des bislang weitwinkligsten Cine-Servo-Objektivs. Mit einer ultraweiten Brennweite von 11 mm und einem beeindruckenden Bildwinkel von 100 Grad ist das neue Canon CN5x11 IAS T R1/P1 die flexible Wahl für beengte Studiosets ebenso wie für dynamische Live-Produktionen – überall dort, wo es entscheidend ist, sowohl das Motiv als auch die Umgebung perfekt ins Bild zu setzen.

Erhältlich mit RF- oder PL-Mount, verfügt das neue Objektiv über die neueste e-Xs V Digital Drive Unit, die höchste Präzision, Steuerungsmöglichkeiten und Funktionalität gewährleistet.

Mit einem Gewicht von rund 3 kg ist das Canon CN5x11 IAS T R1/P1 das leichteste Objektiv der Cine-Servo-Reihe – ideal für den Einsatz an Gimbals, Kamerakränen, Robotiksystemen oder Seilkamera-Systemen. Auch beim Schulterdreh profitieren die Anwender vom reduzierten Gewicht.

„Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der ausgewogenen Konstruktion bietet dieses superweitwinklige 8K Cine-Servo-Objektiv außergewöhnliche Schärfe und Bildqualität bis in die Bildecken – bei gleichzeitig hoher Mobilität für Broadcast-Profis“, erklärt Mark Fensome, Product Marketing Specialist bei Canon Europe. „Der integrierte 1,5-fach Extender macht das Objektiv besonders flexibel: Er erweitert entweder den Brennweitenbereich bei der Nutzung mit einer Super-35mm-Kamera oder ermöglicht die Kompatibilität mit Vollformat-Kameras. So entsteht eine noch geringere Schärfentiefe, die Live-Produktionen und News-Formaten ebenso wie hochwertigen Dokumentationen und Spielfilme einen cineastischen Look verleiht.“

Dank der abnehmbaren Servo-Einheit lässt sich das Canon CN5x11 IAS T R1/P1 flexibel für Live-Sport- und Eventproduktionen ebenso wie für den Kinoeinsatz konfigurieren. Es ist das zweite Cine-Servo-Objektiv, das mit der neuesten e-Xs V Digital Drive Unit ausgestattet ist. Diese ermöglicht eine noch präzisere und ergonomischere Servo-Steuerung, eine reaktionsschnellere Blende sowie USB-C-Konnektivität.

Das Canon CN5x11 IAS T R1/P1 ist wahlweise mit RF- oder PL-Mount erhältlich und bietet damit maximale Vielseitigkeit. In der PL-Version unterstützt es Cooke /i Technology™ und ZEISS eXtended Data™ für die Echtzeit-Ausgabe von Metadaten. Die RF-Variante eröffnet zusätzliche Möglichkeiten – darunter die Unterstützung von Dual Pixel CMOS AF für schnellen und gleichmäßigen Autofokus sowie erweiterte Objektivkorrekturdaten.

Zentrale Produkteigenschaften des Canon CN5x11 IAS T R1/P1:

Weitwinkligstes Canon Cine-Servo-Objektiv mit 11–55 mm Brennweite und 100-Grad-Bildwinkel

und Super-35mm-Objektiv mit Vollformat-Unterstützung dank integriertem 1,5-fach Extender

mit dank integriertem 1,5-fach Extender Ca. 3 kg leicht – ideal für komfortable Schulteraufnahmen und flexible Rigging-Optionen

– ideal für komfortable Schulteraufnahmen und flexible Rigging-Optionen Premium-8K-HDR-Objektiv mit 11-Lamellen-Irisblende

mit 11-Lamellen-Irisblende Abnehmbare e-Xs V Digital Drive Unit der neuesten Generation mit hochauflösendem 16-Bit-Encoder, erweiterter Servo-Steuerung, Focus-Breathing-Korrektur und optimierter Ergonomie

mit hochauflösendem 16-Bit-Encoder, erweiterter Servo-Steuerung, Focus-Breathing-Korrektur und optimierter Ergonomie RF- oder PL-Mount mit Echtzeit-Metadaten-Ausgabe – kompatibel mit Virtual-Production-Umgebungen und VFX-Workflows; die RF-Version unterstützt zusätzlich Objektiv-Verzeichnungskorrektur sowie Canons fortschrittliches Dual Pixel CMOS AF -System

mit Echtzeit-Metadaten-Ausgabe – kompatibel mit Virtual-Production-Umgebungen und VFX-Workflows; die RF-Version unterstützt zusätzlich Objektiv-Verzeichnungskorrektur sowie Canons fortschrittliches -System Vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Broadcast- und Kinoanwendungen

Weitere Informationen unter: https://www.canon.de/pro/cinema-lenses/cn5x11-ias-t-r1-p1/