SIGMA 135mm F1,4 DG | Art

Verfügbare Anschlüsse: L-Mount, Sony E-mount

Zubehör im Lieferumfang: Gegenlichtblende LH1126-01, Frontdeckel LCF-105 IV, Rückdeckel LCR III,

Stativschelle TS-181, Gummiabdeckung PT-61, Tragegurt, Beutel

Markteinführung: 25. September 2025

Preis: 1.899,00 €

Revolutionäre Portraitaufnahmen mit dem weltweit ersten* AF 135mm F1.4.

Das Sigma 135mm F1.4 DG | Art ist das weltweit erste 135mm-Autofokusobjektiv mit einer maximalen Blendenöffnung von F1.4. Diese Eigenschaft bietet außergewöhnliche Ausdrucksmöglichkeiten für die Portraitfotografie.

Sein unvergleichliches Bokeh und seine atemberaubende Auflösung, die jedes Detail wiedergibt, erzeugen Bilder mit einer außergewöhnlichen Tiefe und Räumlichkeit.

Die natürliche Perspektive und die moderate Aufnahmeentfernung, die für 135mm einzigartig sind, sorgen in Kombination mit dem kraftvollen Bokeh der lichtstarken F1.4-Blende dafür, dass das Motiv hervorsticht und im Vergleich zu herkömmlichen 135mm-F1.8-Objektiven auf einem ganz anderen Niveau wiedergegeben wird.

Aufbauend auf dem umfangreichen Know-how, das Sigma bei der Entwicklung zahlreicher F1.4-Festbrennweitenobjektive sammelte, setzt das Sigma 135mm F1.4 DG | Art neue Maßstäbe in der Portraitfotografie.

*Laut Sigma Recherche, Stand September 2025

Hauptmerkmale

Großartiges Bokeh für ausdrucksstarke Bilder

Unübertroffenes Bokeh eröffnet neue Ausdrucksmöglichkeiten

Das auffälligste Merkmal des Sigma 135mm F1.4 DG | Art ist sein extrem starkes Bokeh. Der effektive Blendendurchmesser* des 135mm-F1.4-Objektivs erzeugt eine außergewöhnliche Vorder- und Hintergrundunschärfe. Die ist noch softer als die des Sigma 105mm F1.4 DG HSM | Art, bekannt als „Bokeh Master“, und ist mit der des Sigma 200mm F2 DG OS | Sports vergleichbar.

Die natürliche Perspektive, die nur ein 135-mm-Objektiv bieten kann, hebt zusammen mit dem überwältigenden Bokeh das Motiv hervor und schafft einmalige, räumlich wirkende Portraits, wie sie nur mit diesem Objektiv möglich sind.

*Der effektive Blendendurchmesser wird berechnet, indem die Brennweite durch die Blendenzahl geteilt wird. Er bezieht sich auf den Durchmesser des Lichtstrahls, der ein Bild in der Mitte des Bildsensors erzeugt. Eine größere effektive Blende führt zu einer geringeren Schärfentiefe und einem ausgeprägteren Bokeh.

Optisches Design, optimiert für ein natürliches Bokeh

Durch die gründliche Korrektur der chromatischen Aberration, die bei Teleobjektiven häufig auftritt, liefert das Sigma 135mm F1.4 DG | Art ein klares Bokeh ohne Farbsäume. Das optische Design minimiert außerdem Vignettierungen und sorgt selbst an den Rändern für natürliche, nahezu kreisförmige Bokeh-Bubbles – und liefert das volle Potential der weit geöffneten Blende.

Sigmas Handwerkskunst hinter dem wunderschönen Bokeh

Eine aus 13 Lamellen bestehende Blende sorgt beim Sigma 135mm F1.4 DG | Art für die absolut softe Vorder- und Hintergrundunschärfe. Wobei die außergewöhnlich präzise gefertigten asphärischen Linsen die Weichheit der Unschärfebereiche zusätzlich steigern. Dieses wunderschöne, natürliche Bokeh beruht auf dem Know-how, das Sigma durch die langjährige Entwicklung von F1.4-Festbrennweitenobjektiven und die moderne Fertigungstechnologie im Werk in Aizu erworben hat.

Hochwertiger optischer Aufbau für exquisite Portraits

Klare Detailwiedergabe bereits bei maximaler Blendenöffnung

Vier große FLD-Glaselemente sorgen im Zusammenspiel mit strategisch optimal platzierten Glaselementen mit hoher Dispersion dafür, die axiale chromatische Aberration, die bei lichtstarken Teleobjektiven tendenziell stärker ausgeprägt ist, gründlich zu unterdrücken. Dadurch liefert das Sigma 135mm F1.4 DG | Art auch bei voll geöffneter Blende scharfe Details und nutzt die außergewöhnlich geringe Schärfentiefe, die nur ein 135mm-F1.4 bieten kann, herausragend als Gestaltungsmittel.

Floating-Fokus-System für gleichbleibende Schärfe

Ein Floating-Fokus-System bewegt die beiden Fokuslinsengruppen des Sigma 135mm F1.4 DG | Art unabhängig voneinander und sorgt so für eine gleichbleibend hohe Auflösung über den gesamten Fokusbereich.

Optisches Design zur Minimierung von Flares und Ghosting

Aufgrund modernster Simulationstechnologie aller Lichteinfall-Situationen in der Entwicklungsphase des Sigma 135mm F1.4 DG | Art wurden Flares und Ghosting weitgehend eliminiert. So liefert das Objektiv unter allen Bedingungen klare und scharfe Ergebnisse.

Schneller, präziser Autofokus, um flüchtige Momente einzufangen

HLA-Antrieb für Geschwindigkeit und Präzision

Das Sigma 135mm F1.4 DG | Art besitzt zwei für die Fokussierung verantwortliche Fokusgruppen. Diese werden jeweils von einem eigenen HLA-Motor (High-response Linear Actuator) angetrieben, so dass ein duales HLA-System entsteht.

Dadurch, dass es sich hier sogar um zwei unterschiedliche HLA-Typen handelt, die für den jeweiligen Bewegungsbereich ihrer Fokusgruppe optimiert sind, gewährleistet dieses duale HLA-System sowohl die für lichtstarke Teleobjektive erforderliche hohe Schubkraft als auch eine schnelle und präzise AF-Performance. So lassen sich selbst flüchtige und sich schnell bewegende Motive mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit einfangen.

Zahlreiche Funktionen und hervorragende Verarbeitungsqualität für den professionellen Einsatz

Verschiedenste Features für eine außerordentliche Funktionalität

Das Sigma 135mm F1.4 DG | Art biete zwei AFL-Tasten, die bei kompatiblen Kameras über das Kameramenü mit individuellen Funktionen belegt werden können. Weiter besitzt das Objektiv einen Blendenring für die direkte Einstellung der Blende am Objektiv. Dank der “De-Klick-Funktion” ist dieses Feature auch für Filmer interessant, da ein geräuschloses Verstellen ohne Klick-Rastung der Blende möglich ist. Wer die Blende lieber am Kameragehäuse einstellt, nutzt einfach die Lock-Funktion des Blendenrings und ist vor versehentlichem Verstellen geschützt.

Staubschutz, Spritzwasserschutz* und wasser- und ölabweisende Beschichtung

Zusätzlich zum staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse* ist die Frontlinse des Sigma 135mm F1.4 DG | Art mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. Auch bei schwierigen Aufnahmebedingungen kann so unbesorgt fotografiert werden.

* Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht vollständig mit Wasser in Kontakt kommt. Wasser im Inneren eines Objektivs kann große Schäden verursachen und es sogar irreparabel machen.

Hervorragende Verarbeitungsqualität der Sigma Art-Produktlinie

Metallkomponenten wie Aluminium- und Magnesiumlegierungen werden mit speziellen technischen Kunststoffen wie TSC* kombiniert und strategisch in der gesamten Konstruktion platziert. Dies schafft beim Sigma 135mm F1.4 DG | Art ein Gleichgewicht zwischen der Belastbarkeit, die zur Unterstützung des optischen Systems eines Objektivs mit großem Durchmesser erforderlich ist, und dem leichten Design, das für eine komfortable Handhabung notwendig ist. Die Art-Serie bietet generell eine bemerkenswerte Steifigkeit, Langlebigkeit und Verarbeitungsqualität und steht für langfristige Zuverlässigkeit.

*TSC (Thermally-Stable-Composite) ist eine Art Polycarbonat mit einer Wärmeausdehnungsrate ähnlich der von Aluminium. Es besitzt eine hohe Affinität zu Metallteilen, was zu einer hochwertigen Produktherstellung beiträgt.

Arca-Swiss-kompatible Stativschelle

Das Sigma 135mm F1.4 DG | Art verfügt über eine leichte und dennoch robuste Arca-Swiss kompatible Stativschelle aus einer Magnesiumlegierung. Diese sorgt bei Aufnahmen vom Stativ aus für hervorragende Stabilität bei Studioaufnahmen und längeren Shootings, sodass sich Fotografen ganz auf ihre kreative Arbeit konzentrieren können. Die Stativschelle ist abnehmbar und die dann entstehende Nut kann durch die mitgelieferte Abdeckung ersetzt werden.

Mitgelieferte Gegenlichtblende mit Verriegelungsmechanismus

Die im Lieferumfang enthaltenen Gegenlichtblende des Sigma 135mm F1.4 DG | Art ist mit einem Verriegelungs-Knopf ausgestattet, der ein sicheres Anbringen und Abnehmen gewährleistet. Die Gegenlichtblende besteht aus CFRP, einem mit kohlefaserverstärkten Polycarbonat-Material. So ist sie sowohl leicht als auch strapazierfähig.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale autorisierte SIGMA Vertretung, die Sie unter dem nachfolgenden Link finden: https://www.sigma-global.com/en/world-network/