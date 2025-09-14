Godox präsentiert AD400Pro II – kompakter Outdoor-Blitz mit 400 Ws

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, stellt mit dem neuen Godox AD400Pro II die Weiterentwicklung des beliebten Outdoor-Blitzsystems vor.

Der kompakte All-in-One Blitz mit 400 Ws Leistung verbindet modernste Technologie mit bewährter Zuverlässigkeit und eröffnet Fotografen vollkommen neue Möglichkeiten, egal ob im Studio oder on location. Mit innovativen Funktionen, noch mehr Leistung und einer durchdachten Bedienung hebt der AD400Pro II die mobile Blitzfotografie auf ein neues Niveau.

Studioqualität überall mit kompromissloser 400 Ws Leistung

Der AD400Pro II wurde für Fotografen entwickelt, die eine Kombination aus höchster Leistung, präziser Kontrolle und absoluter Flexibilität erwarten. Mit seiner Ausgangsleistung von 400 Ws liefert er in jeder Situation stabile Ergebnisse und schafft es, Studioqualität auch außerhalb des Studios zuverlässig bereitzustellen. Dank High-Speed-Synchronisation bis zu 1/8000 s lassen sich selbst Bewegungs- und Sportaufnahmen problemlos einfrieren. Auch Hintergrund und Blitzlicht harmonisch miteinander ausbalancieren.

Ein besonderes Highlight ist der Ultra-Freeze-Mode, der extrem kurze Abbrennzeiten von bis zu 1/27770 s (t0.1) ermöglicht. Damit werden selbst feinste Bewegungen wie Wassertropfen oder schnell bewegte Motive gestochen scharf eingefangen. In Kombination mit einer extrem schnellen Auflade-Zeit ab 0,01 s hält der Blitz jederzeit mit Ihrem kreativen Tempo Schritt. Auch in puncto Kontrolle überzeugt der AD400Pro II: Die feine Leistungsanpassung von 1/512 bis 1/1 in präzisen 0,1-Schritten ermöglicht eine exakt reproduzierbare Belichtung in jeder Situation. Ergänzt wird dies durch das 30 W Bi-Color-Einstelllicht, das nicht nur im Fotomodus eine präzise Lichtführung erlaubt, sondern auch als kontinuierliche, flimmerfreie Beleuchtung für Videoaufnahmen eingesetzt werden kann. Mit einem Farbtemperaturbereich von 2800 K bis 6000 K lässt sich das Licht flexibel an unterschiedliche Aufnahmesituationen anpassen.

Kabellose Kontrolle & grenzenlose Flexibilität im Einsatz

Für die drahtlose Steuerung ist der AD400Pro II mit dem bewährten 2,4 GHz Godox Wireless X System ausgestattet. Damit lassen sich mehrere Blitze schnell und stabil miteinander verbinden und komfortabel steuern. In Kombination mit dem neuen X3-Trigger erfolgt die Synchronisation sogar auf Knopfdruck, ohne dass Gruppen oder Kanäle manuell eingerichtet werden müssen. Natürlich ist das System auch vollständig kompatibel mit XPro II, X2T, X1 sowie weiteren Godox-Sendern. Zusätzlich steht über den USB-C-Anschluss die Möglichkeit zur Verfügung, mit dem optionalen FR433-Receiver, der Teil des FT433 Triggers ist, auch auf 433 MHz zu arbeiten. Damit man beim Arbeiten jederzeit den Überblick behalten, verfügt der AD400Pro II über 16 Gruppen mit farblich gekennzeichneten Statusanzeigen, die auch bei schwachem Umgebungslicht oder aus größerer Entfernung sofort sichtbar sind. Das übersichtliche, helle Farbdisplay sowie die intuitiv angeordneten Bedienelemente sorgen für eine schnelle Anpassung aller Einstellungen, was den Workflow erheblich beschleunigt.

Auch bei der Lichtgestaltung bietet der Blitz maximale Flexibilität: Dank Godox-Mount und mitgeliefertem Bowens-Adapter können Sie eine Vielzahl von Lichtformern nutzen und so unterschiedliche kreative Looks realisieren. Mit dem optionalen H400P Extension Head lässt sich das Licht außerdem flexibel positionieren, sei es bodennah, über Kopf oder außerhalb des direkten Bildausschnitts. Die Stromversorgung ist ebenso vielseitig wie leistungsstark. Der Akku ermöglicht bis zu 460 Auslösungen bei voller Leistung, was für ausgedehnte Shootings völlig ausreichend ist. Für besonders schnelle Ladezeiten steht das optionale UC46 USB-Ladegerät bereit, mit dem der Akku in nur 1,5 Stunden wieder voll einsatzbereit ist. Alternativ lässt sich der Blitz über den AC400 Adapter direkt mit Netzstrom betreiben, um eine unterbrechungsfreie Nutzung im Studio zu gewährleisten.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

400 Ws Leistung mit High-Speed-Synchronisation bis 1/8000 s

Bis zu 460 Auslösungen bei voller Leistung pro Akkuladung

Ultra-Freeze-Mode mit extrem kurzer Abbrennzeit bis zu 1/27770 s

30 W Bi-Color LED-Einstelllicht (2800–6000 K), auch als Dauerlicht nutzbar

Farbige Gruppenanzeigen und intuitives Farbdisplay

Dank Godox G Mount und mitgelieferten Bowens-Adapter kompatibel mit einer Vielzahl von Lichtformern

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Godox AD400Pro II ist in Kürze zu einem UVP von 849,99 Euro bei unseren Godox-Händlern in Deutschland erhältlich.