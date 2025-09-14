Die Gewinner des Environmental Photography Award 2025 der Fürst-Albert-II.-Stiftung von Monaco stehen fest. Der Spanier Ángel Fitor ist der diesjährige Gesamtsieger. Wir zeigen euch weitere Gewinner des Awards.

Der Spanier Angel Fitor hat mit seinem Bild „Unseen Unsung Heroes“ den diesjährigen Environmental Photography Award der Fürst-Albert-II.-Stiftung von Monaco gewonnen. Das faszinierende Unterwasserbild zeigt Würmer, die Sand aus ihren Röhren spülen – ein unscheinbares, aber essenzielles Schauspiel für das Ökosystem des Mittelmeers. Fitor, der sowohl Fotograf als auch Meeresbiologe ist, sieht sich als Übersetzer der Natur: Seine Bilder machen sichtbar, was im Verborgenen wirkt. Neben dem Hauptpreis gewann Fitor auch in der Kategorie „Change Makers: Reasons for Hope“ mit einem Bild einer jungen Meeresschildkröte in einer Reha-Station. Insgesamt wurden sieben Fotografien prämiert. Der Wettbewerb würdigt neben den Fotografen auch das Engagement für den Umweltschutz – mit starken Bildern, die manchmal schockieren, aber auch Hoffnung machen und zum Nachdenken anregen. Weitere Informationen zu den spannenden Geschichten hinter den Bildern findest du hier.

Environmental Photographer of the Year 2025: Siegerbilder