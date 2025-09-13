Wenn man sich im Zentrum einer Stadt befindet und sieht, dass die meisten nur auf ihr Handy schauen, egal ob sie nach links oder rechts swipen, dann scheint das Leben an ihnen vorbeizuziehen. Die neue Kampagne von Polaroid, „The Camera for an Analog Life“, soll genau dem entgegenstehen. Die Erkundung und Erlebnisse einer Stadt lassen sich am wirkungsvollsten und authentischsten mit einer Sofortbildkamera festhalten.

Die neue Kampagne von Polaroid ist eine Liebeserklärung an das echte Leben. Mit plakativen Botschaften, bewusst analog gestaltet, erinnert Polaroid daran, wie sich ein Moment anfühlt, wenn man ihn wirklich erlebt – statt ihn bloß durch ein Display zu wischen. Um die Kampagne zum Leben zu erwecken, startet Polaroid weltweit Fotowalks ohne Smartphones, bei denen die Teilnehmer eine Stunde lang ihre Stadt mit der neuen Sofortbildkamera Polaroid Flip entdecken sollen. Am Ende jeder Tour gibt es die Möglichkeit, eines der entwickelten Bilder als Postkarte zu verschicken – für eine echte Verbindung in einer digitalen Welt.

Statement zur Polaroid-Kampagne gegen die digitale Reizüberflutung

Polaroid trifft damit einen Nerv. Die Kampagne erinnert eindrucksvoll an das besondere Erlebnis analoger Fotografie, für das Polaroid steht. Und sie ruft in Erinnerung, worum es bei Fotografie wirklich geht: bewusstes Sehen, echtes Erleben – statt endlosem Scrollen. Ein Bild, das bleibt, statt sofort zu verschwinden.